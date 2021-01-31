2021. Что изменится в налогах?

Налог на прибыль

Изменилась форма декларации

Изменения в форме, порядок заполнения, формат представления декларации по налогу на прибыль начинают действовать с отчетности за 2020 год. Срок сдачи — не позднее 29 марта 2021 года.

Основание: Приказ ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655

Налоговые льготы для IT-компаний

Льготные налоговые ставки

3% налог на прибыль в федеральный бюджет

0% налог на прибыль в региональный бюджет

Кто может применять льготу?

Компании, которые работают в IT сфере, в том числе сопровождают собственные компьютерные продукты.

Разработчики (проектировщики) изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Какие условия должны соблюдаться?

— Среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период не менее 7 человек.

— Доля доходов от реализации программных продуктов и услуг в IT-сфере (работ и услуг, связанных с проектированием и разработкой электронных изделий) не менее 90% от общей суммы доходов.

— Должна быть аккредитация Минкомсвязи, а разработчики электронных изделий должны быть включены в специальный реестр Минпромторга.

Основание: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ

НДС

Ставка НДС 20% для внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа (до 31.12.2020 применяется ставка НДС 10%)

Ставка НДС 0% сохраняется по авиаперевозкам:

— В Крым, Севастополь и обратно;

— В Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно;

— Маршрут которых не предусматривает вылетов и посадок в Москве и Московской области.

Основание: п. 6 ст. 3 Закона от 06.04.2015 № 83-ФЗ

НДФЛ

Новая форма 3-НДФЛ

Что изменилось?

Добавлены Заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ

Добавлен расчет к Приложению 3 для расчета авансовых платежей ИП и лиц, занимающихся частной практикой

Уточнили строки для указания кадастровой стоимости недвижимости.

Основание: Приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615

Социальный налоговый вычет

Утвердили новый перечень медицинских услуг и видов дорогостоящего лечения для целей получения социального налогового вычета.

Основание: Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458

Пример В 2020г. Федоров И.А. понес расходы: 65.000 руб. на свое образование в академии иностранных языков, имеющей соответствующую лицензию

40.000 руб. на страховые взносы по своему договору добровольного медицинского страхования и 30.000 руб. по договору супруги (договоры заключены со страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию)

130.000 руб. на собственное дорогостоящее лечение, которое входит в перечень, утвержденный Правительством РФ. Определите сумму расходов Федорова И.А., которую можно принять к вычету. Решение Образование = 65.000 руб. Страховые взносы по ДМС за себя = 40.000 руб. Страховые взносы по ДМС за супругу = 30.000 руб. Дорогостоящее лечение = 130.000 руб. Расходы, ограниченные предельной суммой: 65.000 40.000 30.000 = 135.000 руб. > 120.000, вычет 120.000 руб. Расходы на дорогостоящее лечение принимаются в сумме фактических затрат. Итого сумма к вычету: 120.000 130.000 = 250.000 руб.

Прогрессивная шкала

13% если сумма доходов за налоговый период составляет не более 5.000.000 руб.

650.000 руб. и 15%, если сумма дохода превышает 5.000.000 руб.

Исключение:

Доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и доходы в виде стоимости подаренного имущества

Страховые выплаты по договорам страхования и выплаты по пенсионному обеспечению

Доходы, облагаемые по ставке 35%

Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием облагаемые по ставке 9%

Доходы по ценным бумагам, облагаемые по ставке 30%

Пример Заработная плата Крылова Р.К., руководителя Компании «Н», 600.000 руб. в месяц. Рассчитайте НДФЛ Крылова Р.К. за 2021 год. Решение С января по август 2021: Доход = 600.000 * 8 = 4.800.000 руб. НДФЛ = 4.800.000 * 13% = 624.000 руб. Сентябрь 2021: НДФЛ = 200.000 * 13% = 26.000 руб. НДФЛ = 400.000 * 15% = 60.000 руб. С октября по декабрь 2021: Доход = 600.000 * 3 = 1.800.000 руб. НДФЛ = 1.800.000 * 15% = 270.000 руб.

Проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах

Налоговая база = совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в банках, выплаченный за год — 1.000.000 * Ключевая ставка ЦБ РФ на 01 января года.

Основание: Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

Применяется ставка 13% или 15%

НДФЛ будет рассчитан налоговым органом на основе данных, полученных из банков

Физическое лицо получит уведомление на уплату НДФЛ

Налог уплачивается до1 декабря следующего года

Декларировать такие доходы не надо

Пример 31.01.2021 Смирнов Ф.И. открыл вклад в банке на сумму 2.000.000 руб., ставка 5% годовых. По условию договора проценты выплачиваются в конце срока действия вклада, который заканчивается 30.11.2021. Других вкладов нет. Ключевая ставка ЦБ РФ на 01.01.2021 (условно): 4,25% Рассчитайте налогооблагаемый доход Смирнова Ф.И. и сумму НДФЛ. Доход по вкладу: 2.000.000 * 303 дня * 5% / 365 = 83.014 руб. Необлагаемый доход за год: 1.000.000 * 4,25% = 42.500 руб. Налогооблагаемый доход: 83.014 — 42.500 = 40.514 руб. НДФЛ: 40.514 * 13% = 5.267 руб.

Льготный срок для дольщиков.

Доходы, полученные от продажи жилья, не облагаются НДФЛ, если оно находилось в собственности в течение 3 или 5 лет. Для дольщиков изменился момент, с которого отсчитывается срок владения имуществом. Теперь это дата, когда дольщик полностью оплатил жилое помещение или долю в нем согласно договору о долевом строительстве.

Правило начнет действовать для доходов, полученных с 2019 года.

Страховые взносы

Пониженные тарифы страховых взносов:

6% на обязательное пенсионное страхование

1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0,1% — на обязательное медицинское страхование

Кто может применять льготу?

Компании, которые работают в IT сфере, в том числе сопровождают собственные компьютерные продукты.

Разработчики (проектировщики) изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Повысилась предельная величина страховых взносов

ОПС (обязательное пенсионное страхование)

2021: 1.465.000 руб.

2020: 1.292.000 руб.

ОСС (обязательное социальное страхование)

2021: 966.000 руб.

2020: 912.000 руб.

ОМС (обязательное медицинское страхование)

Нет лимита

Пример Краснова В.И. работает в Компании «Н». Начисленная за 2021г. заработная плата до налогообложения составила 1.700.000 руб. Рассчитайте сумму страховых взносов, которую уплатит работодатель с доходов Красновой В.И. Решение Расчет страховых взносов: 966.000 * 30% = 289.800 руб. (1.465.000 — 966.000) * 27.1% = 135.229 руб. (1.700.000 — 1.465.000) * 15.1% = 35.485 руб. ИТОГО: 289.800 135.229 35.485 = 460.514 руб.

Прямые выплаты

п.2 ст.431 НК РФ утратил силу:

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пособия сотрудникам теперь будут выплачиваться напрямую из ФСС.

Основание: Закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Транспортный налог

Единые сроки уплаты налога и авансовых платежей

Организации уплачивают налог не позднее 1 марта следующего года, авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основание: п.68 ст.2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Отменили налоговую декларацию

За налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые органы не представляются.

Основание:

п. 17 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440

Налог будет рассчитывать организация и ИФНС

Организации самостоятельно рассчитают налог и авансовые платежи.Одновременно расчет сделает ИФНС и направит результаты организации.

Если сумма налога по данным ИФНС больше, организация может подать возражения с подтверждающими документами. По результатам рассмотрения возражений инспекция направит один из вариантов ответа:

уточнят свой расчет и уменьшат сумму налога

выставят организации требование о погашении недоимки

Основание: подп. «б» п. 16 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Земельный налог

Единые сроки уплаты налога и авансовых платежей

Организации уплачивают налог не позднее 1 марта следующего года, авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основание:

подп. «б» п. 77 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Отменили налоговую декларацию

За налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды налоговые декларации по земельному налогу в налоговые органы не представляются.

Основание:

п. 26 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440

Налог будет рассчитывать организация и ИФНС

Организации самостоятельно рассчитают налог и авансовые платежи.Одновременно расчет сделает ИФНС и направит результаты организации.

Если сумма налога по данным ИФНС больше, организация может подать возражения с подтверждающими документами. По результатам рассмотрения возражений инспекция направит один из вариантов ответа:

уточнят свой расчет и уменьшат сумму налога

выставят организации требование о погашении недоимки

Основание: подп. «б» п.25 ст.1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

УСН

Добавили повышенные ставки и новые лимиты

УСН смогут применять налогоплательщики с доходом не более 200.000.000 руб. и средней численностью сотрудников не более 130 человек.

Для каждого объекта налогообложения будут применять две ставки, которые будут зависеть от суммы доходов и численности сотрудников.

Основание: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ

Как рассчитать налог в переходный период?

Считаем налоговую базу за период, который предшествует кварталу, в котором были нарушены базовые лимиты. К этой базе применяем ставки: 6% или 15%.

Считаем базу за весь налоговый период и вычитаем из неё базу, облагаемую по стандартной ставке. На сумму превышения начисляем налог по повышенной ставке — 8% или 20%.

Складываем суммы 2 и 3 — это будет налог за период.

Пример Компания «К» применяет объект Доходы 6%. Имеется следующая информация по Компании: Численность сотрудников в течение года 92 человека.

Доходы за I кв. 60.000.000 руб.; 6 мес — 140.000.000 руб., 9 мес. — 180.000.000 руб., за 2021 год — 250.000.000 руб. Рассчитайте налог на УСН 6% и поясните действия Компании после того, как доходы превысили предельное значение. Решение I кв. авансовый платеж = 60.000.000 * 6% = 3.600.000 руб. 6 мес. авансовый платеж = 140.000.000 * 6% = 8.400.000 руб. 9 мес. авансовый платеж = 140.000.000 * 6% — 3.600.000 — 8.400.000 (180.000.000 — 140.000.000)*8% = 3.200.000 руб. По итогам 2021 года доходы превысили 200.000.000 руб., соответственно с 01.10.2021 Компания «К» потеряла право на применение УСН.

Продлили налоговые каникулы

ИП на УСН смогут применять налоговые каникулы до 2024 года при условии:

В регионе принят закон о налоговых каникулах

ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.

ПСН

Расширен перечень видов деятельности

Патент можно получить по 80 видам деятельности, вместо 63.

Основание: Закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ

Продлили налоговые каникулы

ИП на УСН смогут применять налоговые каникулы до 2024 года при условии:

В регионе принят закон о налоговых каникулах

ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.

Основание: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ

ИП на ПСН может уменьшить налог на уплаченные страховые взносы

Отчетность

Объединили 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

С отчетности за I кв. 2021 года сведения о доходах физического лица будут подаваться в составе расчета 6-НДФЛ.

Отдельно утверждена форма справки о доходах, которую выдают работнику.

Основание:

пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@

Отменен отчет о численности

Отдельный отчет о среднесписочной численности больше не сдается в ИФНС.

Сведения о среднесписочной численности необходимо сдавать раз в год в составе РСВ.

Новые правила действуют начиная с расчета по страховым взносам по итогам 2020 года. Сдать РСВ со сведениями о численности за 2020 год необходимо до 01.02.2021 включительно.

Основание: Закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ

Административная ответственность за непредставление или ошибки в СЗВ-ТД

Если организация не представит в ПФР СЗВ-ТД в срок или передаст неполную (недостоверную) информацию, ответственность за это понесет должностное лицо.

Будет вынесено предупреждение или назначен штраф от 300 до 500 руб.

Основание: п. 8 ст. 1 Закона от 01.04.2020 № 90-ФЗ

115-ФЗ

1.Банки будут контролировать любое зачисление / списание наличных на сумму 600.000 руб. и более. Ранее под контроль попадали только операции, не свойственные деятельности компании или ИП, теперь все.

Информация попадает в Росфинмониторинг. А затем передаётся в налоговую, если будет заподозрено занижение налогов.

Основание: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

2. Банки будут контролировать любые расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму 3.000.000 руб. и более. Ранее контролировали только сделки, по котором был зарегистрирован переход права собственности.

3. Почта будет контролировать переводы на сумму 100.000 руб. и более.

4. Снижен стоимостной лимит для контроля операций, связанных с исполнением гособоронзаказа с 50.000.000 руб. до 10.000.000 руб.

Основание: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

5. В банковской выписке по каждой операции будут указаны данные об устройстве, с которого отправили платежное поручение: IP-адрес, SIM-карта, номер телефона.