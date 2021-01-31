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Светлана Беляева

2021. Что изменится в налогах?

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Налог на прибыль

  • Изменилась форма декларации

Изменения в форме, порядок заполнения, формат представления декларации по налогу на прибыль начинают действовать с отчетности за 2020 год. Срок сдачи — не позднее 29 марта 2021 года.

Основание: Приказ ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655

  • Налоговые льготы для IT-компаний

Льготные налоговые ставки

3% налог на прибыль в федеральный бюджет

0% налог на прибыль в региональный бюджет

Кто может применять льготу?

Компании, которые работают в IT сфере, в том числе сопровождают собственные компьютерные продукты.

Разработчики (проектировщики) изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Какие условия должны соблюдаться?

— Среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период не менее 7 человек.

— Доля доходов от реализации программных продуктов и услуг в IT-сфере (работ и услуг, связанных с проектированием и разработкой электронных изделий) не менее 90% от общей суммы доходов.

— Должна быть аккредитация Минкомсвязи, а разработчики электронных изделий должны быть включены в специальный реестр Минпромторга.

Основание: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ

НДС

Ставка НДС 20% для внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа (до 31.12.2020 применяется ставка НДС 10%)

Ставка НДС 0% сохраняется по авиаперевозкам:

— В Крым, Севастополь и обратно;

— В Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно;

— Маршрут которых не предусматривает вылетов и посадок в Москве и Московской области.

Основание: п. 6 ст. 3 Закона от 06.04.2015 № 83-ФЗ

НДФЛ

  • Новая форма 3-НДФЛ

Что изменилось?

Добавлены Заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ

Добавлен расчет к Приложению 3 для расчета авансовых платежей ИП и лиц, занимающихся частной практикой

Уточнили строки для указания кадастровой стоимости недвижимости.

Основание: Приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615

  • Социальный налоговый вычет

Утвердили новый перечень медицинских услуг и видов дорогостоящего лечения для целей получения социального налогового вычета.

Основание: Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458

Пример

В 2020г. Федоров И.А. понес расходы:

  • 65.000 руб. на свое образование в академии иностранных языков, имеющей соответствующую лицензию
  • 40.000 руб. на страховые взносы по своему договору добровольного медицинского страхования и 30.000 руб. по договору супруги (договоры заключены со страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию)
  • 130.000 руб. на собственное дорогостоящее лечение, которое входит в перечень, утвержденный Правительством РФ.

Определите сумму расходов Федорова И.А., которую можно принять к вычету.

Решение

Образование = 65.000 руб.

Страховые взносы по ДМС за себя = 40.000 руб.

Страховые взносы по ДМС за супругу = 30.000 руб.

Дорогостоящее лечение = 130.000 руб.

Расходы, ограниченные предельной суммой:

65.000 40.000 30.000 = 135.000 руб. > 120.000, вычет 120.000 руб.

Расходы на дорогостоящее лечение принимаются в сумме фактических затрат.

Итого сумма к вычету: 120.000 130.000 = 250.000 руб.

  • Прогрессивная шкала
  • 13% если сумма доходов за налоговый период составляет не более 5.000.000 руб.
  • 650.000 руб. и 15%, если сумма дохода превышает 5.000.000 руб.

Исключение:

  • Доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и доходы в виде стоимости подаренного имущества
  • Страховые выплаты по договорам страхования и выплаты по пенсионному обеспечению
  • Доходы, облагаемые по ставке 35%
  • Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием облагаемые по ставке 9%
  • Доходы по ценным бумагам, облагаемые по ставке 30%

Пример

Заработная плата Крылова Р.К., руководителя Компании «Н», 600.000 руб. в месяц.

Рассчитайте НДФЛ Крылова Р.К. за 2021 год.

Решение

С января по август 2021:

Доход = 600.000 * 8 = 4.800.000 руб.

НДФЛ = 4.800.000 * 13% = 624.000 руб.

Сентябрь 2021:

НДФЛ = 200.000 * 13% = 26.000 руб.

НДФЛ = 400.000 * 15% = 60.000 руб.

С октября по декабрь 2021:

Доход = 600.000 * 3 = 1.800.000 руб.

НДФЛ = 1.800.000 * 15% = 270.000 руб.

  • Проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах

Налоговая база = совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в банках, выплаченный за год — 1.000.000 * Ключевая ставка ЦБ РФ на 01 января года.

Основание: Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

  • Применяется ставка 13% или 15%
  • НДФЛ будет рассчитан налоговым органом на основе данных, полученных из банков
  • Физическое лицо получит уведомление на уплату НДФЛ
  • Налог уплачивается до1 декабря следующего года
  • Декларировать такие доходы не надо

Пример

31.01.2021 Смирнов Ф.И. открыл вклад в банке на сумму 2.000.000 руб., ставка 5% годовых. По условию договора проценты выплачиваются в конце срока действия вклада, который заканчивается 30.11.2021.

Других вкладов нет.

Ключевая ставка ЦБ РФ на 01.01.2021 (условно): 4,25%

Рассчитайте налогооблагаемый доход Смирнова Ф.И. и сумму НДФЛ.

Доход по вкладу:

2.000.000 * 303 дня * 5% / 365 = 83.014 руб.

Необлагаемый доход за год:

1.000.000 * 4,25% = 42.500 руб.

Налогооблагаемый доход:

83.014 — 42.500 = 40.514 руб.

НДФЛ:

40.514 * 13% = 5.267 руб.

  • Льготный срок для дольщиков.

Доходы, полученные от продажи жилья, не облагаются НДФЛ, если оно находилось в собственности в течение 3 или 5 лет. Для дольщиков изменился момент, с которого отсчитывается срок владения имуществом. Теперь это дата, когда дольщик полностью оплатил жилое помещение или долю в нем согласно договору о долевом строительстве.

Правило начнет действовать для доходов, полученных с 2019 года.

Страховые взносы

  • Пониженные тарифы страховых взносов:
  • 6% на обязательное пенсионное страхование
  • 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
  • 0,1% — на обязательное медицинское страхование

Кто может применять льготу?

  • Компании, которые работают в IT сфере, в том числе сопровождают собственные компьютерные продукты.
  • Разработчики (проектировщики) изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
  • Повысилась предельная величина страховых взносов

ОПС (обязательное пенсионное страхование)

2021: 1.465.000 руб.

2020: 1.292.000 руб.

ОСС (обязательное социальное страхование)

2021: 966.000 руб.

2020: 912.000 руб.

ОМС (обязательное медицинское страхование)

Нет лимита

Пример

Краснова В.И. работает в Компании «Н». Начисленная за 2021г. заработная плата до налогообложения составила 1.700.000 руб.

Рассчитайте сумму страховых взносов, которую уплатит работодатель с доходов Красновой В.И.

Решение

Расчет страховых взносов:

966.000 * 30% = 289.800 руб.

(1.465.000 — 966.000) * 27.1% = 135.229 руб.

(1.700.000 — 1.465.000) * 15.1% = 35.485 руб.

ИТОГО: 289.800 135.229 35.485 = 460.514 руб.

  • Прямые выплаты

п.2 ст.431 НК РФ утратил силу:

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пособия сотрудникам теперь будут выплачиваться напрямую из ФСС.

Основание: Закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Транспортный налог

  • Единые сроки уплаты налога и авансовых платежей

Организации уплачивают налог не позднее 1 марта следующего года, авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основание: п.68 ст.2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

  • Отменили налоговую декларацию

За налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые органы не представляются.

Основание:

п. 17 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440

Налог будет рассчитывать организация и ИФНС

Организации самостоятельно рассчитают налог и авансовые платежи.Одновременно расчет сделает ИФНС и направит результаты организации.

Если сумма налога по данным ИФНС больше, организация может подать возражения с подтверждающими документами. По результатам рассмотрения возражений инспекция направит один из вариантов ответа:

  • уточнят свой расчет и уменьшат сумму налога
  • выставят организации требование о погашении недоимки

Основание: подп. «б» п. 16 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Земельный налог

  • Единые сроки уплаты налога и авансовых платежей

Организации уплачивают налог не позднее 1 марта следующего года, авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основание:

подп. «б» п. 77 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

  • Отменили налоговую декларацию

За налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды налоговые декларации по земельному налогу в налоговые органы не представляются.

Основание:

п. 26 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440

Налог будет рассчитывать организация и ИФНС

Организации самостоятельно рассчитают налог и авансовые платежи.Одновременно расчет сделает ИФНС и направит результаты организации.

Если сумма налога по данным ИФНС больше, организация может подать возражения с подтверждающими документами. По результатам рассмотрения возражений инспекция направит один из вариантов ответа:

  • уточнят свой расчет и уменьшат сумму налога
  • выставят организации требование о погашении недоимки

Основание: подп. «б» п.25 ст.1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ

УСН

  • Добавили повышенные ставки и новые лимиты

УСН смогут применять налогоплательщики с доходом не более 200.000.000 руб. и средней численностью сотрудников не более 130 человек.

Для каждого объекта налогообложения будут применять две ставки, которые будут зависеть от суммы доходов и численности сотрудников.

Основание: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ

Как рассчитать налог в переходный период?

  • Считаем налоговую базу за период, который предшествует кварталу, в котором были нарушены базовые лимиты. К этой базе применяем ставки: 6% или 15%.
  • Считаем базу за весь налоговый период и вычитаем из неё базу, облагаемую по стандартной ставке. На сумму превышения начисляем налог по повышенной ставке — 8% или 20%.
  • Складываем суммы 2 и 3 — это будет налог за период.

Пример

Компания «К» применяет объект Доходы 6%.

Имеется следующая информация по Компании:

  • Численность сотрудников в течение года 92 человека.
  • Доходы за I кв. 60.000.000 руб.; 6 мес — 140.000.000 руб., 9 мес. — 180.000.000 руб., за 2021 год — 250.000.000 руб.

Рассчитайте налог на УСН 6% и поясните действия Компании после того, как доходы превысили предельное значение.

Решение

I кв. авансовый платеж = 60.000.000 * 6% = 3.600.000 руб.

6 мес. авансовый платеж = 140.000.000 * 6% = 8.400.000 руб.

9 мес. авансовый платеж = 140.000.000 * 6% — 3.600.000 — 8.400.000 (180.000.000 — 140.000.000)*8% = 3.200.000 руб.

По итогам 2021 года доходы превысили 200.000.000 руб., соответственно с 01.10.2021 Компания «К» потеряла право на применение УСН.

  • Продлили налоговые каникулы

ИП на УСН смогут применять налоговые каникулы до 2024 года при условии:

  • В регионе принят закон о налоговых каникулах
  • ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.

ПСН

  • Расширен перечень видов деятельности

Патент можно получить по 80 видам деятельности, вместо 63.

Основание: Закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ

  • Продлили налоговые каникулы

ИП на УСН смогут применять налоговые каникулы до 2024 года при условии:

  • В регионе принят закон о налоговых каникулах
  • ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.

Основание: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ

  • ИП на ПСН может уменьшить налог на уплаченные страховые взносы

Отчетность

  • Объединили 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

С отчетности за I кв. 2021 года сведения о доходах физического лица будут подаваться в составе расчета 6-НДФЛ.

Отдельно утверждена форма справки о доходах, которую выдают работнику.

Основание:

пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@

  • Отменен отчет о численности

Отдельный отчет о среднесписочной численности больше не сдается в ИФНС.

Сведения о среднесписочной численности необходимо сдавать раз в год в составе РСВ.

Новые правила действуют начиная с расчета по страховым взносам по итогам 2020 года. Сдать РСВ со сведениями о численности за 2020 год необходимо до 01.02.2021 включительно.

Основание: Закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ

  • Административная ответственность за непредставление или ошибки в СЗВ-ТД

Если организация не представит в ПФР СЗВ-ТД в срок или передаст неполную (недостоверную) информацию, ответственность за это понесет должностное лицо.

Будет вынесено предупреждение или назначен штраф от 300 до 500 руб.

Основание: п. 8 ст. 1 Закона от 01.04.2020 № 90-ФЗ

115-ФЗ

1.Банки будут контролировать любое зачисление / списание наличных на сумму 600.000 руб. и более. Ранее под контроль попадали только операции, не свойственные деятельности компании или ИП, теперь все.

Информация попадает в Росфинмониторинг. А затем передаётся в налоговую, если будет заподозрено занижение налогов.

Основание: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

2. Банки будут контролировать любые расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму 3.000.000 руб. и более. Ранее контролировали только сделки, по котором был зарегистрирован переход права собственности.

3. Почта будет контролировать переводы на сумму 100.000 руб. и более.

4. Снижен стоимостной лимит для контроля операций, связанных с исполнением гособоронзаказа с 50.000.000 руб. до 10.000.000 руб.

Основание: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

5. В банковской выписке по каждой операции будут указаны данные об устройстве, с которого отправили платежное поручение: IP-адрес, SIM-карта, номер телефона.

 

12, 13, 14, 15 января 2021 с 10:00 до 12:00 приглашаю на Интенсив «Налоговая оптимизация: как отличить схему от производственной необходимости»

Участие бесплатное. Регистрация https://go.mywebinar.com/jcln-vtrf-msjw-lszx

 

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