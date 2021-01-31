2021. Что изменится в налогах?

Налог на прибыль
- Изменилась форма декларации
Изменения в форме, порядок заполнения, формат представления декларации по налогу на прибыль начинают действовать с отчетности за 2020 год. Срок сдачи — не позднее 29 марта 2021 года.
Основание: Приказ ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655
- Налоговые льготы для IT-компаний
Льготные налоговые ставки
3% налог на прибыль в федеральный бюджет
0% налог на прибыль в региональный бюджет
Кто может применять льготу?
Компании, которые работают в IT сфере, в том числе сопровождают собственные компьютерные продукты.
Разработчики (проектировщики) изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
Какие условия должны соблюдаться?
— Среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период не менее 7 человек.
— Доля доходов от реализации программных продуктов и услуг в IT-сфере (работ и услуг, связанных с проектированием и разработкой электронных изделий) не менее 90% от общей суммы доходов.
— Должна быть аккредитация Минкомсвязи, а разработчики электронных изделий должны быть включены в специальный реестр Минпромторга.
Основание: Закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ
НДС
Ставка НДС 20% для внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа (до 31.12.2020 применяется ставка НДС 10%)
Ставка НДС 0% сохраняется по авиаперевозкам:
— В Крым, Севастополь и обратно;
— В Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно;
— Маршрут которых не предусматривает вылетов и посадок в Москве и Московской области.
Основание: п. 6 ст. 3 Закона от 06.04.2015 № 83-ФЗ
НДФЛ
- Новая форма 3-НДФЛ
Что изменилось?
Добавлены Заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ
Добавлен расчет к Приложению 3 для расчета авансовых платежей ИП и лиц, занимающихся частной практикой
Уточнили строки для указания кадастровой стоимости недвижимости.
Основание: Приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615
- Социальный налоговый вычет
Утвердили новый перечень медицинских услуг и видов дорогостоящего лечения для целей получения социального налогового вычета.
Основание: Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458
Пример
В 2020г. Федоров И.А. понес расходы:
- 65.000 руб. на свое образование в академии иностранных языков, имеющей соответствующую лицензию
- 40.000 руб. на страховые взносы по своему договору добровольного медицинского страхования и 30.000 руб. по договору супруги (договоры заключены со страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию)
- 130.000 руб. на собственное дорогостоящее лечение, которое входит в перечень, утвержденный Правительством РФ.
Определите сумму расходов Федорова И.А., которую можно принять к вычету.
Решение
Образование = 65.000 руб.
Страховые взносы по ДМС за себя = 40.000 руб.
Страховые взносы по ДМС за супругу = 30.000 руб.
Дорогостоящее лечение = 130.000 руб.
Расходы, ограниченные предельной суммой:
65.000 40.000 30.000 = 135.000 руб. > 120.000, вычет 120.000 руб.
Расходы на дорогостоящее лечение принимаются в сумме фактических затрат.
Итого сумма к вычету: 120.000 130.000 = 250.000 руб.
- Прогрессивная шкала
- 13% если сумма доходов за налоговый период составляет не более 5.000.000 руб.
- 650.000 руб. и 15%, если сумма дохода превышает 5.000.000 руб.
Исключение:
- Доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и доходы в виде стоимости подаренного имущества
- Страховые выплаты по договорам страхования и выплаты по пенсионному обеспечению
- Доходы, облагаемые по ставке 35%
- Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием облагаемые по ставке 9%
- Доходы по ценным бумагам, облагаемые по ставке 30%
Пример
Заработная плата Крылова Р.К., руководителя Компании «Н», 600.000 руб. в месяц.
Рассчитайте НДФЛ Крылова Р.К. за 2021 год.
Решение
С января по август 2021:
Доход = 600.000 * 8 = 4.800.000 руб.
НДФЛ = 4.800.000 * 13% = 624.000 руб.
Сентябрь 2021:
НДФЛ = 200.000 * 13% = 26.000 руб.
НДФЛ = 400.000 * 15% = 60.000 руб.
С октября по декабрь 2021:
Доход = 600.000 * 3 = 1.800.000 руб.
НДФЛ = 1.800.000 * 15% = 270.000 руб.
- Проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах
Налоговая база = совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в банках, выплаченный за год — 1.000.000 * Ключевая ставка ЦБ РФ на 01 января года.
Основание: Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ
- Применяется ставка 13% или 15%
- НДФЛ будет рассчитан налоговым органом на основе данных, полученных из банков
- Физическое лицо получит уведомление на уплату НДФЛ
- Налог уплачивается до1 декабря следующего года
- Декларировать такие доходы не надо
Пример
31.01.2021 Смирнов Ф.И. открыл вклад в банке на сумму 2.000.000 руб., ставка 5% годовых. По условию договора проценты выплачиваются в конце срока действия вклада, который заканчивается 30.11.2021.
Других вкладов нет.
Ключевая ставка ЦБ РФ на 01.01.2021 (условно): 4,25%
Рассчитайте налогооблагаемый доход Смирнова Ф.И. и сумму НДФЛ.
Доход по вкладу:
2.000.000 * 303 дня * 5% / 365 = 83.014 руб.
Необлагаемый доход за год:
1.000.000 * 4,25% = 42.500 руб.
Налогооблагаемый доход:
83.014 — 42.500 = 40.514 руб.
НДФЛ:
40.514 * 13% = 5.267 руб.
- Льготный срок для дольщиков.
Доходы, полученные от продажи жилья, не облагаются НДФЛ, если оно находилось в собственности в течение 3 или 5 лет. Для дольщиков изменился момент, с которого отсчитывается срок владения имуществом. Теперь это дата, когда дольщик полностью оплатил жилое помещение или долю в нем согласно договору о долевом строительстве.
Правило начнет действовать для доходов, полученных с 2019 года.
Страховые взносы
- Пониженные тарифы страховых взносов:
- 6% на обязательное пенсионное страхование
- 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- 0,1% — на обязательное медицинское страхование
Кто может применять льготу?
- Компании, которые работают в IT сфере, в том числе сопровождают собственные компьютерные продукты.
- Разработчики (проектировщики) изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
- Повысилась предельная величина страховых взносов
ОПС (обязательное пенсионное страхование)
2021: 1.465.000 руб.
2020: 1.292.000 руб.
ОСС (обязательное социальное страхование)
2021: 966.000 руб.
2020: 912.000 руб.
ОМС (обязательное медицинское страхование)
Нет лимита
Пример
Краснова В.И. работает в Компании «Н». Начисленная за 2021г. заработная плата до налогообложения составила 1.700.000 руб.
Рассчитайте сумму страховых взносов, которую уплатит работодатель с доходов Красновой В.И.
Решение
Расчет страховых взносов:
966.000 * 30% = 289.800 руб.
(1.465.000 — 966.000) * 27.1% = 135.229 руб.
(1.700.000 — 1.465.000) * 15.1% = 35.485 руб.
ИТОГО: 289.800 135.229 35.485 = 460.514 руб.
- Прямые выплаты
п.2 ст.431 НК РФ утратил силу:
Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пособия сотрудникам теперь будут выплачиваться напрямую из ФСС.
Основание: Закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ
Транспортный налог
- Единые сроки уплаты налога и авансовых платежей
Организации уплачивают налог не позднее 1 марта следующего года, авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Основание: п.68 ст.2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ
- Отменили налоговую декларацию
За налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые органы не представляются.
Основание:
п. 17 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ
Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440
Налог будет рассчитывать организация и ИФНС
Организации самостоятельно рассчитают налог и авансовые платежи.Одновременно расчет сделает ИФНС и направит результаты организации.
Если сумма налога по данным ИФНС больше, организация может подать возражения с подтверждающими документами. По результатам рассмотрения возражений инспекция направит один из вариантов ответа:
- уточнят свой расчет и уменьшат сумму налога
- выставят организации требование о погашении недоимки
Основание: подп. «б» п. 16 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ
Земельный налог
- Единые сроки уплаты налога и авансовых платежей
Организации уплачивают налог не позднее 1 марта следующего года, авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Основание:
подп. «б» п. 77 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ
- Отменили налоговую декларацию
За налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды налоговые декларации по земельному налогу в налоговые органы не представляются.
Основание:
п. 26 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ
Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440
Налог будет рассчитывать организация и ИФНС
Организации самостоятельно рассчитают налог и авансовые платежи.Одновременно расчет сделает ИФНС и направит результаты организации.
Если сумма налога по данным ИФНС больше, организация может подать возражения с подтверждающими документами. По результатам рассмотрения возражений инспекция направит один из вариантов ответа:
- уточнят свой расчет и уменьшат сумму налога
- выставят организации требование о погашении недоимки
Основание: подп. «б» п.25 ст.1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ
УСН
- Добавили повышенные ставки и новые лимиты
УСН смогут применять налогоплательщики с доходом не более 200.000.000 руб. и средней численностью сотрудников не более 130 человек.
Для каждого объекта налогообложения будут применять две ставки, которые будут зависеть от суммы доходов и численности сотрудников.
Основание: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ
Как рассчитать налог в переходный период?
- Считаем налоговую базу за период, который предшествует кварталу, в котором были нарушены базовые лимиты. К этой базе применяем ставки: 6% или 15%.
- Считаем базу за весь налоговый период и вычитаем из неё базу, облагаемую по стандартной ставке. На сумму превышения начисляем налог по повышенной ставке — 8% или 20%.
- Складываем суммы 2 и 3 — это будет налог за период.
Пример
Компания «К» применяет объект Доходы 6%.
Имеется следующая информация по Компании:
- Численность сотрудников в течение года 92 человека.
- Доходы за I кв. 60.000.000 руб.; 6 мес — 140.000.000 руб., 9 мес. — 180.000.000 руб., за 2021 год — 250.000.000 руб.
Рассчитайте налог на УСН 6% и поясните действия Компании после того, как доходы превысили предельное значение.
Решение
I кв. авансовый платеж = 60.000.000 * 6% = 3.600.000 руб.
6 мес. авансовый платеж = 140.000.000 * 6% = 8.400.000 руб.
9 мес. авансовый платеж = 140.000.000 * 6% — 3.600.000 — 8.400.000 (180.000.000 — 140.000.000)*8% = 3.200.000 руб.
По итогам 2021 года доходы превысили 200.000.000 руб., соответственно с 01.10.2021 Компания «К» потеряла право на применение УСН.
- Продлили налоговые каникулы
ИП на УСН смогут применять налоговые каникулы до 2024 года при условии:
- В регионе принят закон о налоговых каникулах
- ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.
ПСН
- Расширен перечень видов деятельности
Патент можно получить по 80 видам деятельности, вместо 63.
Основание: Закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ
- Продлили налоговые каникулы
ИП на УСН смогут применять налоговые каникулы до 2024 года при условии:
- В регионе принят закон о налоговых каникулах
- ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной отрасли.
Основание: Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ
- ИП на ПСН может уменьшить налог на уплаченные страховые взносы
Отчетность
- Объединили 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
С отчетности за I кв. 2021 года сведения о доходах физического лица будут подаваться в составе расчета 6-НДФЛ.
Отдельно утверждена форма справки о доходах, которую выдают работнику.
Основание:
пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@
- Отменен отчет о численности
Отдельный отчет о среднесписочной численности больше не сдается в ИФНС.
Сведения о среднесписочной численности необходимо сдавать раз в год в составе РСВ.
Новые правила действуют начиная с расчета по страховым взносам по итогам 2020 года. Сдать РСВ со сведениями о численности за 2020 год необходимо до 01.02.2021 включительно.
Основание: Закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ
- Административная ответственность за непредставление или ошибки в СЗВ-ТД
Если организация не представит в ПФР СЗВ-ТД в срок или передаст неполную (недостоверную) информацию, ответственность за это понесет должностное лицо.
Будет вынесено предупреждение или назначен штраф от 300 до 500 руб.
Основание: п. 8 ст. 1 Закона от 01.04.2020 № 90-ФЗ
115-ФЗ
1.Банки будут контролировать любое зачисление / списание наличных на сумму 600.000 руб. и более. Ранее под контроль попадали только операции, не свойственные деятельности компании или ИП, теперь все.
Информация попадает в Росфинмониторинг. А затем передаётся в налоговую, если будет заподозрено занижение налогов.
Основание: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ
2. Банки будут контролировать любые расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму 3.000.000 руб. и более. Ранее контролировали только сделки, по котором был зарегистрирован переход права собственности.
3. Почта будет контролировать переводы на сумму 100.000 руб. и более.
4. Снижен стоимостной лимит для контроля операций, связанных с исполнением гособоронзаказа с 50.000.000 руб. до 10.000.000 руб.
Основание: Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ
5. В банковской выписке по каждой операции будут указаны данные об устройстве, с которого отправили платежное поручение: IP-адрес, SIM-карта, номер телефона.
12, 13, 14, 15 января 2021 с 10:00 до 12:00 приглашаю на Интенсив «Налоговая оптимизация: как отличить схему от производственной необходимости»
Участие бесплатное. Регистрация https://go.mywebinar.com/jcln-vtrf-msjw-lszx