Как проверить, что самозанятый – точно тот, за кого себя выдает

Новая категория самозанятых бизнесменов появилась в России относительно недавно. Поэтому многие компании еще пока не сталкивались с такими контрагентами и по-старинке привлекают для выполнения работ исполнителей из числа физлиц или ИП.

Однако количество самозанятых уже перевалило за миллион и это еще не предел. Их будет еще больше, ведь старт новому спецрежиму в некоторых регионах был дан только несколько месяцев назад.

Все когда-то бывает в первый раз, в том числе и договор с самозанятым исполнителем. Что нужно учесть при заключении такого договора, как компании обезопасить себя и не попасть ненароком в неприятную историю с доначислением налогов? Этим вопросам посвятим новый пост нашего блога.

Проверьте статус

Допустим, вы где-то по рекламному объявлению, или с помощью сарафанного радио нашли человека, который может выполнить для вас работу и он утверждает, что является плательщиком НПД.

Отлично! Значит не придется платить за него взносы, удерживать НДФЛ, отчитываться. Налицо экономия денег и времени.

Но на радостях не забудьте проявить бдительность и проверить, действительно ли данный гражданин на данный момент является самозанятым.

На сайте ФНС есть специальный сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход». Поиск осуществляется по ИНН.

Причем узнать статус исполнителя можно как на текущую дату, так и на любую другую.

В описании к сервису ФНС указывает, что с его помощью можно бесплатно узнать, является ли человек самозанятым, при работе с которым не нужно удерживать НДФЛ и начислять на его вознаграждение страховые взносы, а также, что сформированные им чеки действительно отправляются в налоговую, и ИП и юрлицам можно учитывать их в расходах.

Составьте договор

При составлении договора будет нелишним в преамбуле указать, что исполнитель является налогоплательщиком налога на профессиональный доход. Таким образом уже из шапки договора будет понятно, что никаких взносов компания-заказчик за этого исполнителя платить не будет.

Если же плательщик НПД — это действующий индивидуальный предприниматель, то обычно в договоре не указывают применяемый им режим налогообложения.

Иногда может возникнуть такая ситуация, когда договорные отношения с ИП длятся уже давно, но в процессе он решил сменить режим налогообложения и перешел на НПД. У заказчиков возникает вопрос, что делать с договором — перезаключать его или составлять доп.соглашение?

ФНС, рассматривая такую ситуацию, успокаивает: ничего делать не надо. Заключение нового договора может потребоваться, если до применения НПД предприниматель был на общем режиме, являлся плательщиком НДС и цена его услуг включала НДС. Тогда для урегулирования цены можно заключить новый договор или допник.

Если после перехода исполнителя-ИП на НПД существенные условия договора не изменились, заключать новый договор или вносить изменения в уже существующий не требуется.

Еще раз проверьте статус

Допустим, вы проверили исполнителя по реестру на сайте ФНС. Но жизнь не стоит на месте. Если гражданин на момент заключения договора являлся самозанятым, это не значит, что он все еще пребывает в этом статусе к моменту перечисления ему денег за выполненную работу.

Поэтому перед тем, как отправить платеж, целесообразно еще раз проверить — есть ли запись в реестре по этому гражданину.

Что будет, если самозанятый уже не самозанятый

Увы, но может произойти неприятная ситуация, когда к моменту перечисления денег (или уже после этого) заказчик узнает, что исполнитель либо сам отказался от статуса самозанятого, либо его регистрация была аннулирована по ряду причин.

В случае с исполнителем-ИП потеря им статуса плательщика НПД не принесет головной боли заказчику, потому что свои налоги ИП в любом случае платит сам.

А вот с обычным физлицом все гораздо сложнее.

Во-первых, при перечислении вознаграждения надо будет удержать НДФЛ. А если перечисление уже состоялось, то о неудержании НДФЛ нужно будет известить налоговую инспекцию.

Во-вторых, на сумму вознаграждения надо будет начислить взносы.

В-третьих, данный исполнитель, случись такая неприятная ситуация, будет фигурировать во всех персонифицированных зарплатных отчетах — РСВ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 2-НДФЛ. Чтобы составить эти отчеты, бухгалтеру должен быть известен СНИЛС этого гражданина, а ведь его могли и не запросить, будучи уверенными, что исполнитель — самозанятый и отчитываться по нему не надо.

В общем, мороки много и лучше в такие неприятные ситуации не попадать.

Можно оптимизировать процесс сотрудничества

Бухгалтеру не придется волноваться, проверять статус исполнителя, тратить на всю эту суету свое время и нервы, если нанять самозанятого специалиста через специальную биржу.

БиржаАутсорсинга.рф — это онлайн-площадка, предназначенная для контакта заказчиков с самозанятыми исполнителями.

Как строится работа с самозанятыми на БиржаАутсорсинга.рф и почему это безопасно, мы рассказывали ранее.

Добавим, что работая через данный сервис, вам не придется самостоятельно проверять статус самозанятого. Эта функция уже встроена в сервис.

Мы проверяем исполнителя и отстраняем от работы на бирже, если он утратил статус самозанятого.

Также перед допуском к выполнению работ наш сервис проверяет действительность всех документов исполнителя, и наличие противоправных действий на территории РФ.