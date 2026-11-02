Бизнес-консалтинг в 2026 году: какие показатели собственник должен знать наизусть

Четвертый квартал года – самое время подвести итоги. Личные, профессиональные, финансовые. Осмысливать результаты работы в этом году пришлось многим собственникам, ведь только за последние девять месяцев около 120 тысяч российских компаний объявили о прекращении своей деятельности. Банкротами стали 3,5 тысячи юридических лиц, и эта цифра на 11 % больше, чем за аналогичный период в 2025 году. Видно даже невооруженным взглядом, что в крупных городах на окнах многих ресторанов, кафе и баров появляется вывеска «Закрыто»
Конечно, есть и те, кто готов испытать судьбу. В этом году было зарегистрировано около 70 тысяч новых коммерческих компаний. Однако, увы, этот показатель все равно меньше прошлогоднего на 24 %.
Неприглядная реальность такова, что всем сегодня приходится принимать очевидное – экономика больше не работает по старым принципам. Пришло время перемен. Ну а выживет-то кто в таком случае? Тот, кто лучше сможет приспособиться, конечно.
Сейчас собственников больше всего заботят такие вопросы, как инфляция, дорогие кредиты, рост налоговой нагрузки. В этом году к неожиданным переменам добавились проблемы с логистикой и топливный кризис. И к тому же изменение потребительского спроса заставляет собственников пересмотреть экономику бизнеса, так как после повышения НДС и других налоговых изменений спрос стал более сдержанным, а покупатели – рациональнее в своих шопинг-привычках.
Одновременно меняется сама инфраструктура торговли. Еще недавно маркетплейсы были удобным и универсальным каналом продаж как для малого, так и для крупного бизнеса. Однако после атак на складскую инфраструктуру селлерам пришлось экстренно возвращать свои товары на собственные склады, дабы не остаться с зияющей дырой на счету. И тут я даже не говорю об огромных комиссиях от самих маркетплейсов, которые оставляли некоторые ИП с ничтожной выручкой.
На рынке труда ситуация не менее парадоксальная. Потребность в новых работниках и число вакансий снизились, безработица остается около исторических минимумов, а рост зарплат по-прежнему опережает производительность труда. То есть работодателю стало несколько проще найти сотрудника, но найм от этого дешевле не стал.
Изменения происходят везде и сразу, именно поэтому собственнику сегодня недостаточно просто следить за выручкой - приходится постоянно пересчитывать всю экономику компании.
Опускать руки в такой ситуации точно не выход. И прятаться на ретрите на Бали тоже пока рановато. Нужно держать руку на пульсе и смотреть на цифры.
Меня зовут Людмила Моденова. Уже более 20 лет я работаю финансовым консультантом и бизнес-терапевтом финансовых служб российских и международных компаний. До известных событий мне удалось даже принять участие в проектах консалтинговых агентств «Большой четверки» (PwC, Deloitte, EY, KPMG). За время своей работы я убедилась: проблема, с которой приходит собственник, часто оказывается только симптомом. Настоящая причина финансовых проблем бизнеса обычно скрывается гораздо глубже.
Поэтому мой бизнес-консалтинг начинается не с красивой презентации, а с диагностики: цифр, процессов и управленческого учета. В 2026 году я бы особенно внимательно посмотрела на следующие показатели, чтобы ваш бизнес не стал очередной жертвой экономических пертурбаций.
Показатель № 1: финансовое моделирование и маржа – сколько действительно зарабатывает ваш бизнес
Сегодня уже недостаточно знания о растущей выручке компании. Нужно понимать, сколько денег остается на счету после роста себестоимости.
В августе и сентябре годовая инфляция составила примерно 6,3 %, однако отдельные издержки бизнеса росли еще быстрее. Для потребителя это прежде всего означает более дорогие товары и услуги. Для бизнеса - рост издержек и, как следствие, давление на себестоимость.
Но, как и всегда, есть нюанс. Здесь следует обратить внимание на финансовый парадокс, который вводит в заблуждение многих предпринимателей: несмотря на рост стоимости материалов, логистики, аренды и труда, выручка при прежней цене на товар может расти. У владельца компании создается ощущение, что турбулентные времена прошли его стороной. Однако это всего лишь иллюзия благополучия.
В таких случаях первый вопрос от меня предпринимателю в ходе аудита звучит так: «С чем мы сравниваем выручку вашей компании? С прошлым годом? Утвержденным планом? Динамикой рынка или собственными затратами на достижение этого оборота?» Без контекста даже впечатляющая на бумаге цифра не говорит ничего об эффективности бизнеса, ведь здесь важную роль играет маржинальность - сколько компания сохраняет после покрытия прямых производственных затрат. Этот показатель отражает качество роста, а грамотный финансовый консультант помогает посмотреть на эту цифру в контексте всей экономики компании.
Успешное финансовое моделирование – как реализовать его на практике?
За годы финансового консультирования и бизнес-МОДЕфикации я работала с большим количеством компаний. Одна из них хорошо может проиллюстрировать, к чему приводит отсутствие грамотной финансовой модели.
Инженерная производственная компания больше десяти лет разрабатывала и выпускала оборудование для систем вентиляции и поддержания определенного уровня влажности в жилых помещениях. Цикл одного проекта мог занимать от шести месяцев до полутора лет. В него входили разработка, производство, монтаж, приемка и окончательный расчет с клиентами.
На первый взгляд, у собственника было все необходимое для контроля: CRM, бухгалтерский учет, данные о расходах и выручке. Но когда мы начали поэтапно анализировать бизнес, оказалось, что этих цифр недостаточно для полноценного управленческого учета.
Например, компания знала, сколько денег было фактически потрачено на проект. Но сколько она должна была потратить? На этот вопрос собственник не мог дать внятный ответ. У компании не были прописаны нормативы по продолжительности работ, расходу материалов и стоимости отдельных этапов. А значит, невозможно было понять, где расходы действительно превышают план и почему так происходит.
С выручкой ситуация оказалась еще интереснее. В показатель годовой выручки собственник фактически включал потенциальные сделки - даже те, по которым договор еще не был подписан. Получалось, что в одной цифре смешивались реальные деньги бизнеса и будущие продажи.
Такой подход создает опасную иллюзию: на бумаге компания может выглядеть крупнее и успешнее, чем на самом деле.
Мы начали сотрудничество с разработки финансового моделирования. Нам удалось выстроить модель бизнеса на три года с поквартальным прогнозированием. Уже в процессе владельцу стало понятно, каких данных компании не хватает для успешного управления и дальнейшего роста. В частности, мы установили понятные нормы и количество требуемых ресурсов для каждого проекта, себестоимость выполненных работ и прогнозируемую прибыль компании.
Именно в этом для меня заключается ценность финансового моделирования: оно не просто показывает цифры, а подсвечивает белые пятна в экономике бизнеса.
В результате собственник получает возможность смотреть не только на выручку, но и на маржу, себестоимость, сроки и денежный поток. Это позволяет заранее увидеть, где следующий проект может оказаться менее прибыльным, чем кажется сегодня.
Именно поэтому как бизнес-терапевт я рекомендую каждому собственнику смотреть не на показатели продаж, а на показатель маржи.
И еще один случай из моей практики бизнес-МОДЕфикатора. Ко мне на консультацию пришел владелец IT-компании, которая занималась разработкой программного обеспечения в сфере кибербезопасности. На момент начала сотрудничества в линейке компании было представлено около 20 продуктов. Однако сам собственник не понимал, какие модели действительно приносят прибыль, а какие, наоборот, могут работать в минус.
На первый взгляд, ситуация довольно понятна с финансовой точки зрения: у компании есть продажи и есть расходы на разработку – разница может считаться как прибыль бизнеса. Однако такой подход не учитывает всех нюансов, а именно затрат на выпуск и поддержку продуктов.
Для эффективного построения финансовой модели мы начали подготовку системы продуктовой аналитики и проделали путь от настройки бизнес-процессов и организации сбора данных до автоматизации отчетности в ERP-системе. У компании уже была система «1С», однако она не была настроена должным образом. Нам пришлось пересмотреть принципы учета и разработать справочники доходов, расходов, продуктов и географии. Затем они согласовывались с ключевыми руководителями, чтобы все подразделения IT-компании могли работать по единым правилам.
Но самое интересное началось в тот момент, когда мы начали расчет себестоимости каждого продукта.
Оказалось, что руководством учитывались лишь только прямые расходы и продажи – например, зарплаты разработчиков. Разницу между доходами с продаж и этими затратами они учитывали как прибыль. Однако при этом за рамками оставались общие расходы компании.
Так, руководители забыли и про уборщицу, которая приходит каждый вечер опустошать мусорную корзину. Да и новый колумбийский кофе на общей кухне для команды разработчиков тоже не был учтен. С одной стороны, такие расходы могут казаться мелочью на фоне продаж программного обеспечения, но с другой – такие затраты и формируют существенную часть затрат бизнеса.
Для учета подобных расходов была разработана методика их распределения между продуктами и был также настроен соответствующий учет в «1С». Оказалось, что общие расходы составляли порядка 20–25 % и могли существенно влиять на маржу отдельных продуктов. Вплоть до отрицательного финансового результата.
В ходе бизнес-МОДЕфикации нам удалось не только посмотреть на выручку, но и на реальную маржинальность каждого продукта. Как я уже говорила, рост продаж не означает, что бизнесу действительно удалось больше заработать. Важно четкое понимание, сколько денег остается после покрытия всех затрат и от каких продуктов можно ожидать прибыль.
Показатель № 2: кредитная нагрузка и управленческий учет – когда деньги для роста тянут бизнес вниз
Дорогие заемные деньги остаются все так же одним из главных ограничений для бизнеса. Однако корпоративное кредитование показывает стабильный рост: только в августе 2026 года банковский кредитный портфель компаний увеличился на 1,3 % за месяц и на 13,4 % год к году.
На первый взгляд, это хороший сигнал для экономики, ведь компании продолжают брать кредиты для финансирования оборота и развития. Но для собственника здесь возникает и потенциальная ловушка - заемные деньги могут в один миг превратиться из инструмента роста в потенциальную угрозу для устойчивости бизнеса.
Особенно опасна перекредитованность компаний. Зачастую собственники берут кредиты для дальнейших инвестиций в понятный проект с прогнозируемым денежным потоком (по крайней мере, надеются на это). Рисковать, особенно сейчас, никто не хочет. Если же заемные деньги идут на закрытие постоянных кассовых разрывов, выплату зарплат сотрудникам или банальное поддержание бизнеса, экономика которого уже трещит по швам, то тут уже точно требуется пересмотр внутренних процессов компании или просто бизнес-консалтинг.
Как бизнес-терапевт я настаиваю на том, что нужно соблюдать баланс между собственными средствами и кредитом. И как бизнес-консультант по МОДЕфикации я советую каждой компании сейчас жить по доступным средствам, опираясь на данные управленческого учета. Это избавит в дальнейшем от трат на «лечение» бизнеса (если средства и ресурсы вообще останутся).
Если у бизнеса уже есть долговая нагрузка, то тут я бы как финансовый консультант обратила внимание собственника на следующие показатели:
· общий объем долга;
· среднюю стоимость кредитования;
· график погашения;
· долю операционного денежного потока, которая уходит на обслуживание обязательств.
Эти показатели важно сопоставлять с данными управленческого учета, чтобы понимать реальную нагрузку на бизнес.
Говоря на тему перекредитованности, я вспоминаю историю известной алюминиевой компании «Русал» в преддверии мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. В тот период компания пыталась активно расширяться, поэтому привлекала кредитные средства для покупки новых активов. Только на приобретение «неалюминиевых» активов в то время было потрачено около $12 млрд. И преимущественно на покупку были потрачены заемные средства. Иностранные банки тоже не остались в стороне – от них «Русал» получил $4,5 млрд для покупки блокирующего пакета «Норильского никеля».
Пока цены на алюминий и стоимость активов росли, такая модель выглядела оправданно надежной. Но кризис 2008 года резко изменил ситуацию: спрос на алюминий снизился, цена металла упала. Стало очевидно, что у «Русала» недостаточно собственных средств для своевременного обслуживания долга. В итоге компании пришлось вести переговоры примерно с 70 кредиторами о реструктуризации, а часть активов была передана в залог.
Для собственника здесь важен не сам масштаб этой истории, а принцип, который работает для бизнеса с разным объемом выручки (с «Русалом» тут, конечно, тягаться сложно): кредитная нагрузка должна выдерживать не только хороший сценарий развития экономики, но и совсем скверный. Тут имеется в виду и падение выручки, изменение цен или низкий спрос на продукт.
Поэтому один из самых простых стресс-тестов бизнеса звучит так: что произойдет, если выручка внезапно снизится на 10–20 %? Если компания по-прежнему сможет платить по кредитам, сохранять операционную деятельность и выполнять обязательства, то долг находится в управляемой зоне. Если же небольшое снижение выручки сразу превращает кредит в угрозу для бизнеса, то в таком случае собственнику стоит пересмотреть долговую стратегию или нанять финансового консультанта еще до того, как возникнет просрочка.
Показатель № 3: запас финансовой прочности как фундамент в турбулентные времена
Финансовую прочность компании объяснить довольно легко: способен ли бизнес продолжать работу, даже если деньги от клиентов приходят позже запланированного, расходы растут или один из проектов все никак не реализуется?
Собственнику важно видеть не только прибыль и выручку, но и движение денежных средств. Он должен знать, когда поступит оплата, какие платежи предстоят, сколько средств уже находится в дебиторской задолженности и какой запас ликвидности останется после обязательных выплат. Можно хорошо продавать товары и услуги, но при этом столкнуться с банальной нехваткой денег для дальнейшей работы.
Показательна также и статистика по корпоративным банкротствам. «На крючке» сейчас находится примерно 3 тысячи российских компаний, так как число процедур наблюдения выросло по сравнению с прошлым годом на 21 %.
Как бизнес-консультант я повторяю из раза в раз: в турбулентной экономике необходимо постоянно держать руку на пульсе и мониторить ситуацию.
Как создать финансово прочный фундамент в эпоху перемен
Вернемся к кейсу инженерной компании. В ходе совместной работы мы обнаружили проблему, напрямую связанную с длинным циклом проектов. Оборудование могло быть полностью изготовлено, но заказчик не спешил его принимать: строительство или ремонт объекта затягивались, а вместе с ними переносился и монтаж. Получалось, что продукция уже требовала затрат на производство и хранение, но проект формально не закрывался, а финальная оплата откладывалась.
Для бизнеса это означало замороженные деньги. Причем на бумаге все могло выглядеть вполне благополучно: заказ есть, оборудование произведено, выручка ожидается. Но воспользоваться этими деньгами компания пока не могла.
После моей консультации было принято решение об изменении договорной логики. Мы заранее зафиксировали сроки и предусмотрели, что при переносе монтажа заказчик забирает изготовленное оборудование и оплачивает оставшуюся стоимость, а сам монтаж проводится позднее. Это позволило не превращать задержку на стороне клиента в кассовую проблему производителя.
Именно поэтому финансовая модель должна отвечать не только на вопрос «сколько мы заработаем?», но и на вопрос «когда эти деньги реально окажутся на счете?». Операционный денежный поток, дебиторская и кредиторская задолженность, график обязательных платежей и запас ликвидности - из этих показателей и складывается финансовая прочность любого бизнеса.
В период экономической турбулентности собственник должен быть готов быстро принимать решения, если фактические показатели начинают отклоняться от намеченного плана. Идея финансовой прочности как раз и заключается в том, что предприниматели не ждут неблагоприятного сценария, а готовят инструменты для возможного маневра намного раньше. При такой работе особенно важно вовремя подключить финансового консультанта: он помогает вовремя увидеть отклонения в цифрах.
В рамках работы с IT-компанией моя консультация не ограничилась настройкой продуктовой аналитики.
В компании значительная часть расходов составляла заработная плата разработчиков. Мне как финансовому консультанту было необходимо посчитать, сколько рабочего времени сотрудники тратят на создание каждого продукта. Для этого был внедрен учет времени на базе трекеров разработки: данные о затраченных часах загружались в ERP-систему, а потом зарплаты распределялись между продуктами.
Кроме того, в ходе сотрудничества был собран бюджет компании и загружен с «1С:ERP» для организации план-факт-анализа. Теперь финансовые показатели можно было не только фиксировать, но и сопоставлять с запланированными значениями.
Особенно приятен тот факт, что компания все еще работает по той системе, которая была внедрена мной. Проект завершился уже несколько лет назад, однако бизнес все еще использует мою систему управленческого учета и автоматизации. Это значит, что итогом нашей работы стал не только разовый расчет прибыльности продуктов, а эффективный инструмент для контроля финансового потока.
Показатель № 4: эффективность ИИ – так ли страшен черт, как его малюют
ИИ уже перестал быть экспериментом для технологических компаний и постепенно становится частью обычной бизнес-рутины. Согласно последним исследованиям, ИИ используют или тестируют уже 92 % российских компаний, однако подтвердить реальный экономический эффект от его внедрения могут только 12 %. Почти 70 % компаний либо вообще не измеряют результат, либо смотрят на отдельные показатели, не связывая их с конечной прибылью.
При этом логика собственников понятна: если «цифровой мозг» умеет писать любые тексты, может собрать презентацию, проанализировать таблицу или подготовить финансовый отчет, для чего в штате нужны специалисты из плоти и крови? Поэтому ИИ все чаще привлекают уже не только для выполнения рутинных задач, но и для принятия управленческих решений.
И вот здесь я бы остановилась.
Нейросеть действительно может предложить вариант стратегии, проверить расчеты или найти закономерность в данных. Но если собственник начинает передавать ей ответственность за решение, он рискует получить весьма убедительный ответ вместо правильного. А если деньги начнут утекать сквозь пальцы, а проекты разваливаться, то бездушное чат-окно может лишь ответить: «Извините, я ошибся». Поэтому я как финансовый консультант настаиваю на том, что ответственность за решения внутри компании по-прежнему остается на собственнике.
Есть и еще одна сторона этой истории, о которой владельцы бизнесов иногда забывают. Спрос на инфраструктуру растет вместе с развитием ИИ. В Китае, например, крупные технологические компании уже развивают собственные модели, чипы и дата-центры для поддержания работы цифрового разума, но точки продаж они тоже выбирают мастерски - кто больше заплатит, тому и достанутся все продукты для поддержания оптимальной работы ИИ.
Поэтому я бы не стала ни объявлять ИИ очередным спасителем бизнеса, ни списывать его со счетов как очередной мыльный пузырь. Технология действительно меняет рынок, но пока цифры показывают довольно трезвую картину: внедрение ИИ идет гораздо быстрее, чем компании успевают доказать его финансовую эффективность. Да и сможет ли в дальнейшем каждая компания позволить себе содержание ИИ-помощника при росте цен на его обслуживание? Вопрос открытый.
Чек-лист от финансового консультанта: какие показатели собственник должен знать наизусть?
Итак, подведем итог. Если оставить за скобками отраслевые KPI, то к концу 2026 года я бы рекомендовала собственнику минимум раз в месяц смотреть на следующий набор показателей:
Выручка и ее динамика. Но обязательно в сравнении с планом и предыдущими периодами.
Валовая маржа. Именно она показывает, сколько бизнес зарабатывает после прямых затрат.
Операционная и чистая прибыль. Важно понимать не только абсолютную сумму, но и долю прибыли в выручке.
Операционный денежный поток. Прибыль на бумаге и реальные деньги – не одно и то же.
Дебиторская задолженность. Сколько денег компания заработала, но еще не получила.
Кредиторская задолженность. Сколько компания должна другим.
Кредитная нагрузка. Общий долг, стоимость обслуживания и график погашения.
Остаток денежных средств и запас ликвидности. На сколько месяцев компания сможет работать при ухудшении ситуации.
Оборачиваемость запасов. Особенно критично для производства и розницы.
Фонд оплаты труда относительно выручки и маржи. Растущий штат не должен автоматически становиться растущей проблемой.
План-факт. Насколько реальность соответствует финансовой модели.
И еще один показатель, на который любой финансовый консультант обязательно порекомендует посмотреть отдельно от цифр: скорость реакции бизнеса на внешние изменения.
Бизнес-МОДЕфикация: финансовое моделирование вместо ожидания кризиса
Турбулентные периоды случаются не впервые, и далеко не каждый бизнес выходит из них без потерь. Но компания, которая понимает собственную экономику, контролирует денежный поток, знает свою себестоимость и долговую нагрузку, гораздо лучше подготовлена к переменам (хотя и такое понятие, как стабильность, уже давно стало иллюзорным).
Как бизнес-МОДЕфикатор и финансовый консультант я помогаю собственнику собрать в единую картину цифры, процессы и управленческие решения. Финансовое моделирование, управленческий учет и анализ бизнес-процессов нужны не ради красивых таблиц. Именно они позволяют понять, где компания находится сегодня, куда она движется и какие решения действительно могут привести ее к впечатляющему результату.
Принцип MODE NOVA именно об этом: не ждать, пока обстоятельства начнут управлять бизнесом, а самому видеть его экономику, просчитывать сценарии и возвращать управление в свои руки.
Поэтому в турбулентные времена я бы не пыталась угадать, что произойдет завтра. Я бы считала, пересчитывала и старалась как можно быстрее реагировать на изменения. Тогда любые перемены нам - трын-трава.
Отслеживаем. Считаем. Пересчитываем. Реагируем. А там, глядишь, и прорвемся!