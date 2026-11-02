Бизнес-консалтинг в 2026 году: какие показатели собственник должен знать наизусть

Четвертый квартал года – самое время подвести итоги. Личные, профессиональные, финансовые. Осмысливать результаты работы в этом году пришлось многим собственникам, ведь только за последние девять месяцев около 120 тысяч российских компаний объявили о прекращении своей деятельности. Банкротами стали 3,5 тысячи юридических лиц, и эта цифра на 11 % больше, чем за аналогичный период в 2025 году. Видно даже невооруженным взглядом, что в крупных городах на окнах многих ресторанов, кафе и баров появляется вывеска «Закрыто»

Конечно, есть и те, кто готов испытать судьбу. В этом году было зарегистрировано около 70 тысяч новых коммерческих компаний. Однако, увы, этот показатель все равно меньше прошлогоднего на 24 %.

Неприглядная реальность такова, что всем сегодня приходится принимать очевидное – экономика больше не работает по старым принципам. Пришло время перемен. Ну а выживет-то кто в таком случае? Тот, кто лучше сможет приспособиться, конечно.

Сейчас собственников больше всего заботят такие вопросы, как инфляция, дорогие кредиты, рост налоговой нагрузки. В этом году к неожиданным переменам добавились проблемы с логистикой и топливный кризис. И к тому же изменение потребительского спроса заставляет собственников пересмотреть экономику бизнеса, так как после повышения НДС и других налоговых изменений спрос стал более сдержанным, а покупатели – рациональнее в своих шопинг-привычках.

Одновременно меняется сама инфраструктура торговли. Еще недавно маркетплейсы были удобным и универсальным каналом продаж как для малого, так и для крупного бизнеса. Однако после атак на складскую инфраструктуру селлерам пришлось экстренно возвращать свои товары на собственные склады, дабы не остаться с зияющей дырой на счету. И тут я даже не говорю об огромных комиссиях от самих маркетплейсов, которые оставляли некоторые ИП с ничтожной выручкой.

На рынке труда ситуация не менее парадоксальная. Потребность в новых работниках и число вакансий снизились, безработица остается около исторических минимумов, а рост зарплат по-прежнему опережает производительность труда. То есть работодателю стало несколько проще найти сотрудника, но найм от этого дешевле не стал.

Изменения происходят везде и сразу, именно поэтому собственнику сегодня недостаточно просто следить за выручкой - приходится постоянно пересчитывать всю экономику компании.

Опускать руки в такой ситуации точно не выход. И прятаться на ретрите на Бали тоже пока рановато. Нужно держать руку на пульсе и смотреть на цифры.

Меня зовут Людмила Моденова. Уже более 20 лет я работаю финансовым консультантом и бизнес-терапевтом финансовых служб российских и международных компаний. До известных событий мне удалось даже принять участие в проектах консалтинговых агентств «Большой четверки» (PwC, Deloitte, EY, KPMG). За время своей работы я убедилась: проблема, с которой приходит собственник, часто оказывается только симптомом. Настоящая причина финансовых проблем бизнеса обычно скрывается гораздо глубже.

Поэтому мой бизнес-консалтинг начинается не с красивой презентации, а с диагностики: цифр, процессов и управленческого учета. В 2026 году я бы особенно внимательно посмотрела на следующие показатели, чтобы ваш бизнес не стал очередной жертвой экономических пертурбаций.