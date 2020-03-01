«Мой налог»: что спрашивают самозанятые и что отвечает ФНС

Самозанятые — новый черный. Модная тема. Плюс география проекта с этого года значительно расширилась.

Статей вышло куча, Минфин строчит разъясняющие письма, но у людей вопросов с каждым месяцем все больше.

Сегодня собрал для вас FAQ про приложение «Мой налог» и ответы налоговиков (ФНС публикует их у себя на сайте).

Регистрация через «Мой налог»

Так как же зарегистрироваться самозанятым?

Самый популярный способ — через приложение «Мой налог» (есть в Google play и AppStore).

«Мой налог» также представлен в виде личного вэб-кабинета на сайте ФНС.

Быстрее всего зарегистрироваться получится, если у вас уже есть личный кабинет налогоплательщика — физлица на сайте ФНС. Тогда вам понадобится только ИНН и пароль от ЛК физлица.

После установки «Мой налог» на телефон или планшет, достаточно войти и выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», подтвердить свой номер мобильного телефона и выбрать регион осуществления деятельности.

Если вы не пользуетесь личным кабинетом физического лица, то в процессе регистрации добавится шаг, на котором мобильное приложение «Мой налог» попросит отсканировать ваш российский паспорт и сделать селфи.

Привязка телефона к «Моему налогу»

Можно добавить еще один номер телефона к учетной записи в «Моем налоге»?

Нет, разрешен только один номер телефона.

Это номер указывается при регистрации.

Возможно ли зарегистрироваться гражданину РФ с использованием паспорта по иностранному номеру телефона?

Нет, в настоящее время регистрация в качестве налогоплательщика НПД через мобильное приложение «Мой налог» с использованием паспорта можно только с использованием абонентского номера с кодом страны 7 (Россия).

Привязка счета к «Моему налогу»

Можно «привязать» расчетный счет в приложении «Мой налог»?

Нет, привязать расчетный счет продавца невозможно и пока не планируется. и не планируется в ближайшее время к реализации.

Как привязать карту к мобильному приложению «Мой налог»?

После начисления налога, вы сможете его оплатить в «Моем налоге» с помощью банковской карты. Для этого, при оплате, нужно ввести реквизиты банковской карты и нажать «Оплатить». Чтобы в дальнейшем не вводить реквизиты карты нужно нажать «Сохранить» и, таким образом, приложение «запомнит» вашу карту. В дальнейшем для оплаты налога в приложении «Мой налог» повторно вводить реквизиты карты не потребуется.

Сбой в системе «Мой налог»

Если мобильное приложение «Мой налог» будет плохо работать, например, произойдет сбой, будут ли штрафовать?

Нет, не будут. Эта ситуация описана в законе. Если в мобильном приложении «Мой налог» будет массовый сбой и из-за этого не получится передать чек или заплатить налог, то все можно сделать после того, как сбой устранят, — на следующий день. При этом никаких санкций не будет.

Как брать оплату с клиентов, если приложение не работает?

В случае, если мобильное приложение по какой-либо причине не работает, самозанятый может внести сведения о полученном доходе через вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России https://lknpd.nalog.ru/. Кроме того, законом предусмотрены случаи, когда отражение доходов возможно и в более поздние периоды, но не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Какой срок ответа технической поддержки мобильного приложения «Мой налог»?

В максимально возможно короткий срок, как правило, в течение 1 дня.

Блокировка профиля в «Моем налоге»

Как заблокировать профиль в «Моем налоге», чтобы им никто не смог воспользоваться, в случае, например, потери телефона?

В случае утери гаджета, на котором установлено мобильное приложение «Мой налог», злоумышленник не сможет воспользоваться вашим профилем без ввода правильного пин-кода, который вы установили при прохождении процедуры регистрации.

Самозанятый может сняться с учета самостоятельно в вэб-кабинете «Мой налог» и повторно встать на учет, используя либо вэб-кабинет «Мой налог», либо новый гаджет.