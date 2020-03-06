Чем можно и чем нельзя заниматься самозанятым

НПД шагает по стране. Идут разговоры, что это может произойти уже этим летом.

Люди просчитывают плюсы и минусы. И один из первых вопросов, которым задаются потенциальные нпдшники — а подходит ли мой вид деятельности под этот спецрежим?

В этом посте даю подборка разъяснений на эту тему.

Общие правила

Если вы решили стать плательщиком НПД, имейте в виду — привлекать наемных работников самозанятым нельзя. Работать надо в одиночку.

НПД можно платить при осуществлении разных видов деятельности, кроме тех, которые согласно Федеральному закону № 422-ФЗ попадают в перечень исключений.

ФНС приводит примерный перечень видов деятельности, для которых подходит НПД:

удаленная работа через электронные площадки;

оказание косметических услуг на дому;

сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;

услуги по перевозке пассажиров и грузов;

продажа продукции собственного производства;

фото- и видеосъемка на заказ;

проведение мероприятий и праздников;

юридические консультации и ведение бухгалтерии;

строительные работы и ремонт помещений.

Поясню — этот список не является закрытым. Как говорится, все работы хороши — выбирай на вкус!

Дальше — обзор разъяснений фискалов относительно возможности применений НПД при том или ином виде деятельности.

Курьеры

Им можно.

Вопрос применения НПД при оказании услуг по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за них рассмотрен в письме Минфина от 11.11.2019 № ЕД-4-20/22760@.

В документе сделан вывод, что применять НПД в данном случае можно. Но на всякий случай Минфин напоминает курьерам, что сотрудничать со своим работодателем, как действующим, так и бывшим (если не прошло 2 лет с момента увольнения) нельзя.

Так что огульно перевести всех своих работников-курьеров в самозанятые не получится.

Адвокаты

Им нельзя.

В письме от 06.09.2019 № 03-11-11/68813 Минфин напоминает, что в законе о самозанятых четко прописано: доходы от адвокатской деятельности не признаются объектом налогообложения НПД.

Поэтому адвокат стать самозанятым плательщиком НПД не может.

Маркетологи

Им можно. Но осторожно.

Закона не предусматривает запрета на применение НПД для физлиц, в том числе ИП, оказывающих услуги в сфере маркетинга юридическим лицам по гражданско-правовым договорам, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/59063 от 06.08.2019.

Но не забывайте про норму, запрещающую заключение таких договоров с бывшими и действующими работодателями. Об этом Минфин упоминает особо.

Председатели МКД

Им нельзя.

В многоквартирных домах, где нет ТСЖ, выбирается совет МКД и назначается его председатель, которому выплачивается вознаграждение.

Конечно при сотрудничестве с НПДшником налоговая нагрузка гоооораздо меньше, чем при оформлении с данным активистом трудовых или гражданско-правовых отношений.

Вот бы можно было перевести председателей МКД в самозанятые...Но нет.

Минфин в письме от 11.10.2019 № 03-11-11/78435 сообщает, что это не прокатит.

Здесь усматриваются трудовые отношения, поэтому доходы, полученные от деятельности в качестве председателя совета МКД, не признаются объектом налогообложения НПД.

Риэлторы

Им можно.

Минфин в письме № 03-11-11/54306 от 22.07.2019 сообщает, что закон не содержит запрета на применение НПД для физических лиц, в том числе ИП, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам по отчуждению либо приобретению объекта недвижимости.

Третейские судьи

С ними пока не очень понятно.

Возможность применения НПД в отношении сумм вознаграждения, получаемых третейскими судьями, рассмотрена в письме ФНС от 08.08.2019 № СД-4-3/15715.

Арбитром (третейским судьей) является физлицо, избранное сторонами или избранное в согласованном сторонами или установленном законом порядке для разрешения спора третейским судом. Деятельность арбитров в рамках арбитража (третейского разбирательства) не является предпринимательской.

Применение положений Закона о самозанятых зависит от правовой квалификации статуса арбитра (третейского судьи). В итоге ФНС послала налогоплательщика за разъяснениями в Минюст.

Продажа товаров

Нельзя. Но в ряде случаев можно.

В общем случае осуществлять перепродажу товаров плательщикам НПД нельзя. Но есть исключения - это продажа имущества, использовавшегося ранее для личных, домашних или иных подобных нужд.

А если самозанятый не купил товар, а произвел его сам?

В письме ФНС № СД-4-3/2889@ от 19.02.2020 сделан вывод, что при осуществлении реализации товара собственного производства (не закупленного для перепродажи) возможно применение НПД.

Сдача металлолома

Можно.

Если гражданин сдает лом черных и цветных металлов, то с таких доходов он вправе платить НПД.

Законом не установлен запрет на ведение физлицами деятельности по сдаче лома и отходов черных или цветных металлов.

Такой вывод содержится в письме ФНС от 26.12.2019 № СД-4-3/26883.