Самозанятые: что нравится и не нравится людям

По данным ФНС уже более полумиллиона человек платят НПД. Через приложение «Мой налог» они пробили 58 миллионов чеков на общую сумму более 60 млрд. рублей.

Напомню, сейчас НПД доступен в 23 регионах России.

С 1 июля проект распространится на всю страну. Если раньше эта информация была на уровне слухов, то сейчас уже об этом открыто заявляется на сайте ФНС.

Хорошо это или плохо? Как выяснилось, однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть восторженные мнения о самозанятости, есть скептические, а есть и явно негативные.В этом посте сделал обзор на тему разных вглядов на введение НПД.

НПД — это хорошо

На мой взгляд, все-таки больше тех, кто введение этого специального налогового режима одобряет и всецело поддерживает.

У НПД есть немало плюсов.

Во-первых, простой процесс регистрации.

Во-вторых, невысокая налоговая нагрузка и отсутствие обязанной по уплате фиксированных взносов.

В-третьих, применение бесплатного мобильного приложения вместо недешевых ККТ. Ну и т.д.

Этот режим помогает людям легализоваться, начать платить налоги и спать спокойно.

В том числе и простые люди поддерживали идею распространения НПД на всю страну, отмечая, что все россияне должны быть равны в своих правах на НПД. Это следует из результатов опросов.

В Минфине промежуточные итоги эксперимента по введению НПД считают успешными.

В основном эксперты сходятся во мнении, что в том виде, в каком сейчас представлены нормы закона о самозанятых, они вполне приемлемы, в связи с чем способствуют легализации подпольных предпринимателей, выходу микробизнеса из тени.

Что будет потом — время покажет.

НПД — это вроде бы хорошо. Но нет ли здесь подвоха?

Именно это «потом» и смущает тех, кто скептически относится к закону о самозанятых. Люди боятся, что власти могут поменять правила игры.

Во-первых, некоторые эксперты опасаются, что в один прекрасный момент на самозанятых распространят обязанность по уплате страховых взносов и тогда им придется нести эту ношу наравне с ИП. А ноша это, как известно, из года в год становится все тяжелее.

На данный момент уплата взносов в ПФР для самозанятых — дело исключительно добровольное. Хочешь формировать пенсионные права — плати взносы, не хочешь — не плати.

Сколько платить, и на какую пенсию потом можно рассчитывать, я ранее рассказывал в своем блоге:

Во-вторых, некоторых смущает слишком быстрое развитие событий. Только в январе 2020 в эксперимент вовлечены новые регионы, и уже в июле его хотят распространить на всю страну. Куда так гнать?

Логично, что после снятия с НПД статуса эксперимента, этот режим пропишут в Налоговом кодексе. Сейчас, как известно, он регулируется специальным Федеральным законом № 422-ФЗ. И в этом законе, в частности, прописана норма о том, что в течение 10 лет ставки по этому налогу повышаться не будут.

Сохранится ли эта норма после отмены данного закона? Оптимисты считают, что однозначно да, а скептики выражают сомнение.

НПД — это плохо

Да, есть и те, кто видит в НПД некое зло. В Интернете часто можно встретить комментарии примерно следующего содержания: «Государство должно оставить в покое бедных граждан, которые своим трудом зарабатывают свою копеечку». Люди опасаются, что самозанятыми начнут признавать всех подряд, кому приходят деньги на карту.

Вот, например, какой негативный пессимистический сценарий встречается на просторах инета:

1. Подготовили законодательную базу.

2. Отладили регистрацию и учет.

3. Пригласили по-хорошему.

4. Поняли, что люди не внемлют призыву.

5. Загнали в самозанятые всех, кто не платит НДФЛ.

Замечу, что не только рядовые граждане критикуют новый спецрежим.

Претензии высказывают и, например, депутаты. Так, в «Справедливой России» считают эксперимент с самозанятыми провальным и высказываются против распространения его на всю страну.

«Новый налоговый режим не побуждает людей выходить из тени, а наоборот. Многие работодатели переоформляют штатных сотрудников как самозанятых, чтобы платить за них меньше налогов и взносов. Эти уловки повышают социальные риски», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

«Коллеги в ГД и Правительстве не готовы признавать ошибку, а собираются и дальше экспериментировать, уже в масштабах страны. Замечу, что в ходе думского голосования даже не все единороссы поддержали этот закон. Уверен, что позиция чиновников и законодателей в регионах по нему также неоднозначна, — добавил политик. — Экономический эффект от применения этого налогового режима мизерный, социальный — негативный. Я обращаюсь к региональным властям с призывом не поддерживать дальнейшее расширение эксперимента. Я призываю законодателей в пилотных субъектах, в том числе от нашей фракции, выходить с инициативами о его прекращении. Надеюсь, что правдивая и конструктивная позиция регионов поможет нам избавить граждан от этого побора».

В ЛДПР также заявляли, что считают ошибочной саму концепцию налогового режима для самозанятых. Там указывают, в том числе, на такой недостаток нового режима как отсутствие у новой категории бизнесменов пенсионных прав. В краткосрочной перспективе самозантому в финансовом плане это, возможно, также выгодно, однако впоследствии, при достижении пенсионного возраста, в нынешней конструкции он может рассчитывать только на социальную пенсию.

Еще раз напомню, чтобы в будущем иметь право на страховую пенсию, самозанятому надо платить добровольные взносы в ПФР.

Отрицательные отзывы об НПД звучат и от ряда региональных бизнес-сообществ. Например, в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей заявили, что так как самозанятые бонусом получают отсутствие контроля со стороны Роспотребнадзора и других надзорных структур, существует риск, что в этом случае они могут забыть о нормах СанПиН.

То есть одни противники НПД считают, что для самозанятых ввели побор и это их угнетает, а другие, напротив, считают, что для самозанятых создали слишком большую лафу, и этой лазейкой будут пользоваться недобросовестные граждане.

В общем, сколько людей, столько и мнений...

Но тем не менее цифры говорят сами за себя. Более 500 000 человек добровольно зарегистрировались в качестве самозанятых, то есть посчитали для себя выгодным этот режим налогообложения.

А каково ваше мнение о повсеместном введении НПД? Это отличная идея или ужасная ошибка? Пишите в комментариях.