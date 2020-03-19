Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД

Самозанятыми плательщиками НПД могут быть как обычные физлица, так и индивидуальные предприниматели.

В этом посте разберу, как ИП перейти на НПД.

Шаг № 1. Регистрация

Постановка на учет в качестве плательщика НПД для ИП и обычных «физиков» абсолютно идентична.

Процесс регистрации очень прост и не требует посещения налоговой инспекции, она осуществляется одним из следующих способов:

1) через мобильное приложение ФНС «Мой налог», которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad через AppStore;

2) через личныйвэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС;

3) через любую кредитную организацию, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС в рамках этого эксперимента.

Чтобы проверить, поставлен ли ИП на учет как плательщик НПД необходимо воспользоваться сервисом «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход», размещенного на официальном сайте ФНС.

Шаг № 2. Отказ от спецрежима

Для ИП, в отличие от обычных физлиц, процедура перехода в статус плательщика НПД не ограничивается бесхитростным процессом регистрации. Нужно предпринять еще кое-какие действия — отказаться от применяемого ранее спецрежима. Это важно! Усидеть на двух стульях не получится.

НПД не совместим с другими специальными режимами налогообложения.

Если этого не сделать, то через месяц карета превратится в тыкву: налоговая аннулирует регистрацию плательщика НПД.

Не забудьте об этой обязанности на радостях от избавления от фиксированных взносов и ККТ после перехода на НПД!

Итак, чтобы переход на НПД окончательно состоялся, ИП должен направить в налоговую инспекцию уведомление, форма которого зависит от применяемого им режима налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД.

Процедура подробно описана в письмах ФНС № СД-4-3/25577@ от 26.12.2018 и № СД-4-3/101@ от 10.01.2019.

Направить уведомление надо в течение 1 месяца со дня регистрации самозанятым. В этом случае ИП считается прекратившим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД. ИП, применяющие ПСН, вправе встать на учет в качестве НПД только после окончания действия патента, либо после уведомления им налогового органа о прекращении такой деятельности. ИП, применяющим ОСНО, никаких уведомлений в налоговый орган направлять не нужно.

Для уведомления налоговиков о прекращении применения специальных налоговых режимов ФНС рекомендует применять следующие формы:

для плательщиков УСН — форма 26.2-8 — уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (КНД 1150024);

— форма 26.2-8 — уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (КНД 1150024); для плательщиков ЕСХН — форма 26.1-7 (КНД 1150027) — уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ЕСХН;

— форма 26.1-7 (КНД 1150027) — уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ЕСХН; для плательщиков ЕНВД — форма ЕНВД-4 (КНД 1112017) — заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД.

Способ направления уведомления (лично, по почте, через ЛК ИП) налогоплательщик выбирает самостоятельно. Обязанности лично представить такое уведомление в налоговый орган у ИП нет, подчеркивает ФНС.

Добавлю, что при желании ИП может сначала сняться с учета в качестве ИП, а потом уже встать на учет в качестве самозанятого и начать платить НПД как физическое лицо. Однако закон предусматривает использование НПД и в статусе ИП. Так что «закрывать» ИП вовсе не обязательно.

ИП на НПД

Итак, ИП зарегистрировался в качестве плательщика НПД, в течение 1 месяца успел сдать уведомление с отказом от УСН (ЕСХН, ЕНВД).

Теперь ему не надо платить фиксированные взносы, использовать ККТ при приеме налички от клиентов.

Однако некоторые предпринимательские привычки вполне можно сохранить и в новом статусе. Разъяснения на этот счет дает ФНС на своем сайте.

Печать

ИП, будучи плательщиком НПД, может использовать свою ИПшную печать.

Эквайринг

Может ли ИП на НПД использовать в своей деятельности терминал по приему безналичных денежных средств от клиентов?

Да, может. Нужно сформировать чек в приложении «Мой налог». Но при этом законом не установлены ограничения по использованию предпринимателями на НПД терминалов по приему безналичных денежных средств.

ККТ

А если ИП не хочет расставаться со своей ККТ после перехода на НПД?

Можно продолжать бить там чеки? Можно.

Необходимости в этом нет, Но при желании ИП может пробить чек ККТ. Однако не забывайте, что это не освобождает от обязанности сформировать чек в приложении «Мой налог».

Кстати, ИП, который перешёл на НПД, не обязан подавать заявление о снятии с учёта ККТ. Однако, если он решит продать кассу, то снять её с учёта все-таки придется.

Как вернуться обратно

ИП, утратившие право на применение НПД, вправе перейти на УСН, ЕСХН или ЕНВД в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД.

Для этого также нужно подать в налоговую уведомление:

Для перехода на УСН: форма 26.2-1 (КНД 1150001).

В уведомлении надо указать код признака налогоплательщика «3» — ИП, переходящие с иных режимов налогообложения. В поле «переходит на упрощенную систему налогообложения __, где 1 — с 1 января 20__ года» указать «1» и год перехода на УСН.

Сведения о полученных доходах за 9 месяцев года подачи уведомления, а также об остаточной стоимости ОС на 1 октября года подачи уведомления не заполнять.

Для перехода на ЕСХН: форма 26.1-1 (КНД 1150007).

В уведомлении надо указать код признака налогоплательщика «3» — ИП, переходящие с иных режимов налогообложения. В поле «переходит на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей __, где 1 — с 1 января 20__ года» указывает «1» и год перехода на ЕСХН.

Сведения о доле доходов от реализации произведенной сельхозпродукции не указываются.

Для перехода на ЕНВД: форма ЕНВД-2 (КНД 1112012).

Если ИП после утраты права на НПД не представит в течении 20 дней уведомление о переходе на другой спецрежим, то он будет считаться налогоплательщиком, применяющим общую систему налогообложения.

При этом не надо путать утрату права на НПД и аннулирование НПД.

Если ИП был не вправе применять НПД, и его постановка на учет как плательщика НПД аннулируется по решению налогового органа, он не вправе перейти на применение УСН, ЕСХН до конца года, в котором было аннулировано применение НПД.

Аннулирование постановки на учет по решению налогового органа не означает утрату права на применение НПД, так как указанное право у него не возникало. При этом ИП, у которых аннулирована постановка на учет могут в течение 5 дней со дня начала применения ЕНВД подать, заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД.

ФНС разъясняет, что после аннулирования постановки на учет по НПД предприниматель вправе повторно встать на такой учет при условии отсутствия у него недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.