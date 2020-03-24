Больничные для самозанятых: что им делать в период коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом внесли некоторые изменения в порядок выдачи больничных листов. С 20 марта оформить больничный после возвращения из ряда стран, можно дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте ФСС и представить фото документов, подтверждающих выезд.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями — первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности.

Когда речь идет о наемных работниках, здесь все понятно.

А если под карантин попадает самозанятый? Возместит ли ему государство в лице ФСС утраченный заработок? Давайте разбираться в этом вопросе.

Разъяснения ФНС

Я самозанятый, будут ли мне оплачиваться больничные листы? Такой вопрос размещен на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Вот что отвечают налоговики:

ИП и физлица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не признаются плательщиками страховых взносов за период применения ими НПД. Таким образом, получить пособие по временной нетрудоспособности не представляется возможным. Однако, налогоплательщик НПД, может заключить договор добровольного медицинского страхования и получить страховую выплату в случае нетрудоспособности.

Это прямая цитата с сайта ФНС.

Честно говоря, не совсем понятно, что имеют в виду налоговики. Договоры ДМС, предполагающие выплаты человеку пропущенных дней работы из-за ОРВИ — это что-то экзотическое.

Зато есть другой способ страхования на условиях добровольности.

Речь идет о вступлении в добровольные правоотношения с ФСС на случай временной нетрудоспособности и материнства.

Но здесь сразу отмечу — далеко не каждый самозанятый может в такие правоотношения вступить.

Разъяснения ФСС

Недавно ФСС высказался по этому поводу, дав подробные разъяснения.

Дело в том, что самозанятые бывают, так сказать, двух видов: просто физлица и физлица, зарегистрированные как ИП.

О том, как ИП перейти в самозанятые плательщики НПД, я писал в своем предыдущем посте.

Что касается ИП, то они и раньше могли вступать в добровольные правоотношения с ФСС, платить взнос и таким образом обеспечить себе право на получение оплаты по больничному листу.

Порядок такого страхования предусмотрен частью 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Это право у них сохраняется, даже если ИП переходит на НПД. Ведь статус ИП никуда не девается.

То есть самозанятый ИП при желании может купить себе право на больничные.

А вот самозанятые физлица такого права, увы, не имеют.

О них в законе № 255-ФЗ ничего не сказано. Не удивительно, ведь он писался еще в те времена, когда такой категории налогоплательщиков не было в принципе. А после старта эксперимента с НПД в закон о соцстраховании поправки относительно самозанятых не вносились.

В общем, суть разъяснений ФСС такова: при желании, ИП могут стать застрахованными лицами, а от желания обычного физика ничего не зависит.

Сколько заплатят?

Итак, с физлицами на НПД разобрались. Больничные им не светят. А сколько получит ИП за 14 дней больничного?

Во-первых, сразу отмечу, что право на выплату больничных в 2020 году имеют только те ИП, которые в 2019 году заплатили добровольный взнос. Он составлял 3 925,44 руб.

В 2020 году размер взноса — 4 221,24 руб. Уплатив эту сумму до конца года, ИП получит право на больничные в 2021 году.

То есть тут действует принцип «утром деньги — вечером стулья».

И не забудьте, что для начала надо зарегистрироваться в ФСС.

Допустим, ИП является застрахованным, в 2019-ом уплатил подложенный взнос. Значит в 2020-ом он смело может рассчитывать на оплату больничных. Расчет пособия производится из МРОТ.

Средний дневной заработок определяется путем деления МРОТ на количество календарных дней в месяце.

То есть в марте СДЗ составит 391,29 руб., в апреле — 404,33.

Если у застрахованного ИП-самозанятого больничный лист с 23 марта по 5 апреля, то пособие составит 5 543,26 руб. (9?391,29 5?404,33).

Еще раз поясню, что для целей добровольного страхования в ФСС ради получения больничных пособий «самозанятые ИП» и «самозанятые физлица» не равны.

А вот для целей добровольного страхования в ПФР ради будущей пенсии и ИП и просто физлица, имеющие статус самозанятых, равны в правах. Плати взносы — и получай страховой стаж и пенсионные баллы.