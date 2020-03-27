Бонус для самозанятых: кому и какой вычет дадут. Примеры расчета

Среди прочих плюшек специального налогового режима для самозанятых, власти предусмотрели налоговый вычет, который еще называют бонусом.

Для новичков на старте бизнеса это служит некоторым подспорьем.

В этом посте своего блога расскажу, что за бонус, и на примерах разберу, как его считать.

Кому

Бонус (налоговый вычет) — это сумма, которая уменьшает налог.

Получить этот подарок от государства могут абсолютно все самозанятые.

Как известно, налоговые ставки НПД устанавливаются в следующих размерах:

4% если доход получен от физлица;

6% если доход получен от ИП и юлица.

С помощью бонуса налоговая ставка по доходу, полученному самозанятым налогоплательщиком от физлиц, будет автоматически уменьшена с 4 % до 3%, по доходу, полученному от юрлиц и ИП — с 6% до 4%.

Сколько

Размер бонуса — 10 000 рублей. Он предоставляется государством единожды и расходуется постепенно.

Как

Если налог начислялся по ставке 4%, то вычет будет в размере 1% от полученных доходов (налоговой базы). Если по ставке 6% — в размере 2% от налоговой базы.

Данное уменьшение будет происходить, пока сумма вычетов не достигнет 10 000 рублей.

Налоговики рассчитают вычет самостоятельно нарастающим итогом по окончанию каждого налогового периода.

Остаток бонуса уменьшается автоматически, и самозанятый налогоплательщик всегда может его увидеть на главной странице или в настройках профиля в приложении «Мой налог».

Примеры

Пример № 1

Например, доход за месяц составил 10 000 рублей, и весь доход самозанятый получил от физлиц.

Налог составит 10 000?4% = 400 руб.

Бонус составит 1 000?1% = 100 руб.

Налог к уплате составит 400 — 100 = 300 руб.

При этом остаток бонуса будет уменьшен с 10 000 рублей до 9 900 рублей.

Пример № 2

Например, доход за месяц составил 50 000 рублей, и весь доход самозанятый получил от юрлиц.

Налог составит 50 000?6% = 3 000 руб.

Бонус составит 50 000?2% = 1 000 руб.

Налог к уплате составит 3 000 — 1 000 = 2 000 руб.

При этом остаток бонуса будет уменьшен с 10 000 рублей до 9 000 рублей.

Пример № 3

Например, доход за месяц составил 70 000 рублей, из них — 40 000 от юрлиц и 30 000 — от физлиц.

Налог составит 40 000?6% + 30 000?4% = 3 600 руб.

Бонус составит 40 000?2% + 30 000?1% = 1 100 руб.

Налог к уплате составит 3 600 — 1 100 = 2 500 руб.

При этом остаток бонуса будет уменьшен с 10 000 рублей до 8 900 рублей.

Пример № 4

Расчет бонуса нарастающим итогом:

В мае размер бонуса по расчету в процентах от дохода составляет 5 500 руб., но это больше, чем остаток вычета с прошлого месяца. Поэтому применяется остаток вычета в размере 1 450 руб.

В июне в нашем примере вычета уже не осталось, поэтому налог уже рассчитывается по полной программе без скидок.

Нюансы

Еще раз поясню — бонус самозанятому дается только один раз в жизни. Даже если физлицо снялось с учета, не использовав в полном объеме налоговый вычет (например, 5 000 рублей в запасе осталось), а потом вновь зарегистрировалось, то получить вычет можно только на остаток суммы (на 5 000 рублей).

Потратить бонус можно только для уплаты налога.

После того как бонус будет полностью потрачен, налоговые ставки будут 4 % и 6 % соответственно без каких-либо уменьшений. Это видно из таблицы, представленной выше, при расчете налога за июнь.