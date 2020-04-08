Как живется самозанятым во время карантина из-за коронавируса

Коронавирус оказал очень существенное негативное влияние на жизнь граждан и функционирование бизнеса. Тяжело сейчас всем, и малому бизнесу, в частности.

В этом посте своего блога расскажу о проблемах самозанятых, микробизнес которых тоже пострадал.

Нерабочие дни

Многие самозанятые сейчас оказались в непростой ситуации — их бизнес приостановлен, они потеряли доход.

На сайте Change.org опубликована петиция от лица самозанятых, которые занимаются деятельностью в сфере услуг.

Отмечается, что отсрочка по уплате налогов не решает проблем, так как самозанятые платят налог с прибыли, которой нет в связи с отсутствием работы.

Люди просят предусмотреть отсрочку платежей по кредитам, услугам ЖКХ, либо предусмотреть единовременные выплаты, в помощь самоизолированным самозанятым для компенсации всех расходов.

Еще одна петиция создана самозанятыми парикмахерами. Они, как известно, сейчас остались без работы, а значит и без денег. Как прожить больше месяца в карантинном режиме, не имея средств к существованию?

Парикмахеры просят власть включить их деятельность в список разрешенных во время нерабочих дней, объявленных Президентов.

Ведь какие-то структуры работают, и сотрудники этих структур где-то должны приводить себя в порядок — хотя бы подстричься.

Резюмируя: Самозанятым в нерабочие дни приходится нелегко. Они просят государство или дать им денег, или разрешить им работать.

Карантин

Если во время эпидемии работник компании подпадает под режим обязательной самоизоляции, ему выдается больничный лист, который подлежит оплате за счет ФСС на основании данных о заработке, представленных работодателем.

У самозанятых с этим вопросом все сложнее. Ранее я уже рассказывал, при каких условиях самозанятые могут претендовать на оплату больничных.

Напомню, что самозанятыми (плательщиками НПД) могут быть как обычные физлица, так и ИП.

Самозанятые ИП имеют право на получение больничных в 2020 году, если в 2019 году они зарегистрировались в ФСС в качестве добровольцев и уплатили взнос в сумме 3 925,44 руб.

То есть в данном случае нужно было, как говорится, заранее подстелить соломки. Те ИП, которые в прошлом году не вступили в добровольные правоотношения с ФСС, в этом году на оплату больничных рассчитывать не смогут.

А вот самозанятым физлицам (если они параллельно не работают по трудовому договору) оплата больничных не светит в принципе, так как они, в отличие от ИП, не могут стать плательщиками добровольных взносов в ФСС.

Резюмируя: ИП-самозанятые могут получать больничные, но только если заранее озаботились регистрацией в ФСС. Физлица-самозанятые не получат оплату больничных.

Безработица

В связи со сложившейся в стране ситуацией власти повысили максимальный размер пособия по безработице до 12 130 руб.

При этом в некоторых регионах оно еще больше. Например, в Москве — 19 500, в Подмосковье — 15 000 руб.

При этом минимальный размер пособия никто не менял. Он по-прежнему составляет 1 500 руб.

Могут ли самозанятые претендовать на эти выплаты? Тут тоже ключевую роль играет статус — просто физлицо или ИП.

По закону о занятости, ИП, а также иные лица, чья деятельность подлежит госрегистрации, считаются занятыми гражданами и соответственно на пособие по безработице рассчитывать не могут.

А вот самозанятые физлица вполне могут претендовать на пособие. Такое разъяснение на днях дала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Однако размер пособия будет во многом зависеть от записей в трудовой книжке. Если самозанятый давно не работал по трудовому договору, то размер пособия может быть минимальным — 1 500 руб.

Добавлю, на Change.org размещена петиция, адресованная Владимиру Путину, в которой самозанятые, в том числе ИП, требуют выплачивать им пособие по безработице.

«У меня был стабильный доход, сейчас же в период самоизоляции, я не имею права на свою деятельность. На что жить? Чем платить за ЖКХ? Что кушать?», – пишет автор воззвания.