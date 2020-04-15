Что люди хотели бы поменять в режиме для самозанятых

НПД был внедрен в 2019 году. Однако со времени старта нового спецрежима по сей день поступают различные предложения по внесению изменений в эту систему самозанятости.

Так, некоторые предложения недавно были разработаны бизнес-сообществами и связаны с непростой ситуацией, сложившейся из-за эпидемии коронавируса.

Они содержатся в письме, направленном в адрес главы Правительства Михаила Мишустина от имени «Деловой России», «Опоры России», ТПП РФ и РССП.

Рядовые граждане тоже высказывают свои идеи по модернизации режима самозанятости. В этом посте — обзор таких предложений.

Лимит дохода

Как известно, существует лимит дохода, который может облагаться в рамках НПД. Это 2,4 млн. рублей.

Некоторым он кажется недостаточным. Так, на сайте РОИ была размещена инициатива, призывающая вовсе убрать лимит и разрешить самозанятым зарабатывать сколько угодно и платить со всех доходов НПД.

В крайнем случае инициативный гражданин предлагает установить лимит в размере 10 млн. руб. в год.

Отмечается, что 2,4 млн. руб. — это вообще ни о чем для таких высокооплачиваемых специалистов как видеоблогеры, продюсеры, программисты, 3D дизайнеры и т.д.

Однако есть и идеи-антонимы. Некоторые люди предлагают уменьшить лимит дохода. Установит его, например, в размере 60 000 руб. в месяц, чтобы пользоваться льготным режимом могли лишь представители микро-микробизнеса.

Такой вариант предложил один из комментаторов материала моего блога, посвященного «разношерстным» мнениям об НПД.

Налог

Ставки налога для самозанятых составляют 4 % при получении дохода от физлиц и 6 % при получении дохода от юрлиц и ИП.

В связи с накрывшим страну коронакризисом эти ставки предлагается уравнять и снизить. Все доходы самозанятых должны облагаться НПД по ставке 1 %. Такое предложение высказали бизнес-сообщества.

По их мнению, это будет стимулировать как можно большее число граждан не сидеть в тени, а легализовать свою деятельность, обелиться.

Трудовой стаж

В общем случае у самозанятых не идет стаж для пенсии. Об этом пенсионном вопросе я подробно рассказывал в одном из постов моего блога.

В конце прошлого года ФНС активизировала свою агитационную работу, направленную на недопущения незаконных налоговых схем с участием самозанятых. Пошли разговоры, что законность сотрудничества юрлиц с самозанятыми будет подвергаться сомнению. Компаниям будут начислять НДФЛ и взносы за сотрудников замаскированных в самозанятых.

Возмущенные такой предвзятостью самозанятые указали на одну нестыковку — самозанятый по налоговой нагрузке будет равнозначен штатному сотруднику, но при этом не будет иметь трудового стажа.

В этой связи в Интернете была опубликована инициатива — если налоговики заставят компанию платить за самозанятого налоги как за работника, такому самозанятому должен начисляться стаж для пенсии за все время сотрудничества с этой фирмой.

Добавлю, нюансам сотрудничества самозанятых с клиентами-юрлицами посвящен один из постов моего блога.

Помощь самозанятым в кризис

В последнее время целый пласт предложений в отношении самозанятых связан с их поддержкой в период тяжелой ситуации, которую мы все сейчас переживаем.

В частности, на сайте Change.org опубликованы несколько петиций с просьбой оказать самозанятым материальную помощь — выплатить хотя бы по 1 МРОТ. Ведь эти люди сейчас не могут работать, а значит не могут зарабатывать.

А самозанятым, в отличие от наемных работников, никто не гарнатирует сохранение заработка во время нерабочих дней.

Впрочем, некоторые высказывают более смелые мысли и требуют возместить им все потерянные доходы из ограничений, которые были введены для бизнеса.

О том, как живется самозанятым во время карантина из-за коронавируса — в моем предыдущем материале.