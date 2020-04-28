Курьеры, грузчики, флористы. Кто еще может быть самозанятым

В одном из предыдущих постов своего блога я рассказывал, кому можно, а кому нельзя быть самозанятым.

С тех пор Минфин и ФНС выпустили новую партию разъяснений на этот счет. В этом посте — продолжение обзора по видам деятельности, которыми граждане хотели бы заниматься в статусе самозанятого. И что по этому поводу говорят фискалы.

Грузчики

Им можно.

Но нередко бывает, когда работу выполняет бригада грузчиков-самозанятых. Ведь в одиночку пианино на 5-ый этаж не затащишь. При этом клиенту неудобно делать переводы на карту каждого грузчика и он перечисляет всю сумму кому-то одному.

ФНС на своем сайте разъясняет, как правильно в этом случае отразить доход.

Налогоплательщик налога на профессиональный доход должен отразить только фактически полученный только им доход.

Например, услугу оказывали 3 грузчика (плательщика НПД), каждый заработал по 1 000 рублей, а денежные средства в размере 3 000 рублей были перечислены одному из них на карту.

В таком случае каждый из грузчиков в приложении «Мой налог» должен отразить доход в размере 1 000 рублей, а не один из грузчиков, которому перечислены деньги.

Обслуживание буровых

Можно.

Минфин в письме от 11.02.2020 № 03-11-11/8747 поясняет, что закон не содержит запрета на применение специального налогового режима НПД для физлиц, в том числе ИП, осуществляющих работы по техническому обслуживанию оборудования, которое используется в составе установки для бурения нефти.

Изготовление и продажа пива

Нельзя.

В письме Минфина от 14.02.2020 № 03-11-11/10368 сообщается, что в отношении деятельности по изготовлению и реализации пива НПД не применяется.

Более того, Минфин напоминает, что пивоварением могут заниматься лишь организации. У ИП есть право лишь на продажу этого напитка.

Сдача в аренду авто

Можно.

Закон не запрещает применение НПД для физлиц, в том числе ИП, осуществляющих деятельность по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа как физическим, так и юридическим лицам.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.02.2020 № 03-11-11/10799.

То есть самозанятые могут сдавать в аренду свой автомобиль и платить с этих доходов НПД.

Продажа товаров собственного производства

Можно.

Лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних или иных подобных нужд, не вправе применять НПД.

Таким образом, при реализации товаров собственного производства (не закупленного для перепродажи) возможно применение НПД.

Об этом говорится в письме Минфина от 20.02.2020 № 03-11-11/12392.

Флористы

Им можно.

Физические лица, которые осуществляют деятельность по созданию флористических композиций и букетов из цветов, вправе применять НПД в отношении доходов от указанной деятельности. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/15055 от 02.03.2020.

При этом не забывайте, что просто перепродажа товаров, в том числе цветов, под НПД не попадает.

Ремонтники

Им можно. Но только в части ремонта.

Если физлицо предоставляет услуги по ремонту, в том числе с заменой запчастей, а также продаёт расходные материалы, возможно ли это осуществлять в рамках НПД? Ответ на этот вопрос ФНС дает на своем сайте.

Сообщается, что доход от оказания услуг, в составе которых неотделимо присутствует стоимость расходных материалов или сопутствующих товаров, подпадает под НПД.

А вот продавать запчасти и прочие товары не собственного производства самозанятым уже нельзя.

Обобщая все вышесказанное

Собрал в одну таблицу список видов деятельности, по которым ФНС и Минфин в той или иной форме высказали свое мнение.