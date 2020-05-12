Самозанятые дождались госпомощи. Кому и сколько

Бизнес переживает нелегкие времена. В том числе и микробизнес, представителями которого являются самозанятые граждане. Некоторые из них вышли из тени, стали честными налогоплательщиками.

Эти люди сами обеспечивают себя работой, кормят свою семью и отчисляют налоги в казну.

Но беда пришла, откуда не ждали.

Люди пострадали, а помощи нет

Многие самозанятые были вынуждены временно прекратить свою деятельность. При этом в отличие от наемных работников, которым гарантирована заработная плата, они просто потеряли свой источник дохода.

Фотографы, организаторы праздников, ремонтники и многие другие остались без заказов. У таксистов снизился поток пассажиров. Деятельность парикмахеров, несмотря на востребованность таких услуг у граждан, попала под запрет.

Самозанятые курьеры, возможно, пострадали в меньшей степени, но волна финансового кризиса так или иначе захлестнула всех.

Эти люди не попали ни в одну программу госпомощи. Исключение — те самозанятые, которые зарегистрированы как ИП и имеют в ЕГРИП основной ОКВЭД из перечня пострадавших отраслей.

Если же на уплату НПД перешел обычный гражданин, не обремененный статусом ИП, то субсидия в размере 12 130 руб. ему не положена.

Кроме того, самозанятому гражданину никто не оплатит больничный, если он заболеет коронавирусом или из-за контакта с заболевшим будет находиться на карантине.

Ранее ФСС разъяснял, что физлица на НПД при всем желании не смогут вступить в добровольные правоотношения по страхованию от временной нетрудоспособности. Такая возможность есть только у ИП на НПД.

Помощь пришла

Накануне Президент Владимир Путин объявил о разработанных мерах поддержки конкретно для самозанятых граждан. Таких мер две.

Во-первых, тем, кто осуществлял деятельность в прошлом году (а это, напомню, жители четырех регионов), вернут налоги, уплаченные ими в бюджет за 2019 год.

Владимир Путин отметил, что самозанятые граждане — люди, которые, в том числе, оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее — в прошлом году получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере 4 или 6 процентов от дохода. В 2019 году в России было около 340 тыс. самозанятых, уточнил Президент.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме», — заявил Владимир Путин.

Во-вторых, всем самозанятым гражданам в 2020 году предоставят так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут делать налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

То есть все самозанятые фактически получат от государства госпомощь в размере 12 130 руб., которые можно будет направить на уплату налога.

Добавлю, это не отменяет налоговый вычет (бонус) для самозанятых в размере 10 000 рублей. Что это такое и как его считают, я рассказывал в одном из предыдущих постов своего блога.

Общая сумма госпомощи

Сколько же государство вернет самозанятым за 2019 год?

Обратимся к статистике.

На сайте ФНС опубликован отчет по форме 1-НОМ, по данным которого в 2019 году в бюджет от самозанятых поступило 1 152 102 000 руб. налога на профессиональный доход.

Теперь люди получат эти деньги обратно. Незамысловатый расчет показывает, что в среднем в 2019 году на одного самозанятого приходится 3 500 руб. уплаченного налога. Безусловно, кто-то оплатил гораздо больше, кто-то — меньше, а кто-то вообще в 2019 не заплатил ничего, так как будучи самозанятым не пробил ни одного чека через «Мой налог» ввиду отсутствия дохода.

Сколько государство потратит на компенсацию налога самозанятых в 2020 году?

Сейчас в России зарегистрировано 650 тыс. самозанятых. Если каждому из них компенсируют налог в 2020 году на сумму МРОТ, то на это потребуется 7,9 млрд. рублей.

Таким образом, всего на помощь самозанятым государство потратит 9 млрд. рублей.

Но это при условии, что каждый из них получит доход, налог с которого будет не меньше 12 130 руб. При оказании услуг физлицам, это доход в 303 тыс. рублей. У некоторых самозанятых доходы и раньше были скромнее, а некоторые из-за ограничительных мер потеряют часть запланированного дохода.

Кроме того, опыт прошлого года говорит о том, что в среднем налог за год у каждого самозанятого с учетом налогового вычета (бонуса) меньше, чем МРОТ.

Как сказано выше, в 2019 году налог на 1 человека был в среднем 3,5 тыс. рублей. Допустим, всем прошлогодним самозанятым предоставили вычет в 10 000. Значит в 2020 году они уже должны платить налог «по полной программе» и он будет в среднем сопоставим с МРОТ.

При таком раскладе эти прошлогодние самозанятые получат от государства на уплату налога 4,1 млрд. рублей (12 130*340 000).

Налог недавних самозанятых (их 310 тысяч человек) будет меньше, так как они еще используют бонус. Допустим, в среднем они должны уплатить в бюджет по 3,5 тыс. рублей (по статданным прошлого года). Значит на компенсацию их налога государство потратит 1 млрд. рублей.

Итого новый налоговый вычет обойдется бюджету в 5,1 млрд. рублей.

Прибавим к этой сумме возврат налога за 2019 год и получим общие расходы бюджета на самозанятых — 6,2 млрд. рублей.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов предположил, что бюджетные расходы на меры поддержки самозанятых составят 5 млрд. рублей.