Переход ИП в самозанятые и обратно: примеры расчета фиксированных взносов

Как известно, плательщики НПД (самозанятые), в том числе ИП, фиксированные страховые взносы не уплачивают.

Но такая преференция у ИП возникает только со дня перехода на НПД. До этого момента взносы «капают» каждый день нахождения в ЕГРИП.

Как только ИП переходит в самозанятые, начисление взносов прекращается.

Аналогично происходит и обратный процесс. Как только ИП перестает быть самозанятым и вновь возвращается к своей прежней предпринимательской жизни, взносы начинают начисляться.

Давайте разберемся, когда и сколько взносов надо уплатить предпринимателю, который перешел в самозанятые.

ФНС и Минфин выпустили несколько писем, в которых разъясняется, что при переходе ИП в течение расчетного периода на уплату налога на НПД фиксированный размер страховых взносов за этот период определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором произошел переход на спецрежим.

За неполный месяц деятельности фиксированный размер определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты постановки на учет в качестве плательщиков НПД.

См. письма ФНС № БС-4-11/8203@ от 29.04.2019, № БС-4-11/12435@ от 26.06.2019, письмо Минфина № 03-11-11/40058 от 03.06.2019.

Напомню, годовой размер фиксированных взносов в 2020 составляет 32 448 руб. на ОПС и 8 426 руб. на ОМС.

Рассмотрим несколько ситуаций.

Пример № 1. Переход на НПД в течение года

ИП с 16 марта 2020 года перешел на уплату НПД (стал самозанятым). С этой даты он перестает платить фиксированные взносы, однако начисленные до этой даты взносы надо уплатить — в том числе взносы с дохода, превышающего 300 тыс. рублей. Доход ИП до перехода на НПД составил 350 000 руб.

Что касается сроков уплаты взносов, то они из-за перехода на НПД не меняются. Взносы в фиксированном размере надо уплатить до 31.12.2020, а 1-процентные взносы — до 01.07.2021.

Пример № 2. Уход с НПД в течение года

ИП применял НПД с 2019 года, а 18 мая 2020 вернулся обратно на УСН. С этой даты он снова становится плательщиком страховых взносов. Будучи на НПД он заработал 1 000 000 руб., еще 2 000 000 заработает до конца 2020 года, будучи на УСН.

Напомню, доход полученный от деятельности в качестве самозанятого, для расчета 1-процентных взносов не учитывается.

Пример № 3. Переход на НПД и возврат обратно в течение года

ИП перешел на НПД 16 марта 2020, а 18 мая 2020 отказался от этого режима и вновь перешел на УСН. Доход ИП до перехода на НПД составил 350 000 руб. Будучи на НПД он заработал 50 000 руб., еще 1 000 000 заработает до конца 2020 года, применяя УСН.

Как разъясняют фискалы, в случае перехода индивидуального предпринимателя в течение расчетного периода на применение специального налогового режима НПД и утраты в этом же расчетном периоде права на применение данного специального налогового режима (либо отказа от его применения) фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, определяется совокупно за периоды до и после применения специального налогового режима.

При этом для целей расчет 1-процентных взносов суммы дохода, превышающего 300 000 руб. за расчетный период, следует учитывать суммарно за весь расчетный период, за исключением доходов от деятельности в рамках НПД.

В заключении напомню, что обязанности платить страховые взносы у самозанятых нет. Однако при желании они это могут делать добровольно.

Для этого надо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. В этом случает у ИП на НПД будет идти страховой стаж для будущей пенсии и ему будут начисляться пенсионные баллы, которые влияют на размер будущей пенсии.

Каково это влияние и на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые, я рассказывал ранее: