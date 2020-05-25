Что нужно сделать самозанятому для возврата налога за 2019 год: инструкция

Президент озвучил две меры поддержки самозанятых — налоговый капитал в размере 12 130 руб. для уплаты налога за 2020 год и возврата уплаченного налога за 2019 год.

Что касается налогового капитала, то нюансы этой меры поддержки уже утверждены Госдумой.

Об этом я писал ранее:

Возврат НПД: нормативка

Вторая мера поддержки (возврат налога) пока только частично отражена в законодательстве.

Речь идет о поправках в статью 217 НК, регулирующую перечень необлагаемых НДФЛ доходов. Каким образом связаны НПД и НДФЛ? Объясняю.

Как известно, налогообложение самозанятых регулируется отдельным Федеральным законом, а не Налоговым кодексом.

На данный момент нет нормативного акта по возврату самозанятым НПД за 2019 год, но из поправок в ст. 217 НК следует, что этот возврат будет оформлен в виде субсидии из федерального бюджета.

Законопроект № 959325-7 вышеназванную статью 217 НК дополнил пунктом 83.

От НДФЛ освободили доходы в виде субсидии (гранта в форме субсидии), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета, полученные физлицом в 2020 году в размере, соответствующем сумме уплаченного таким физлицом налога на профессиональный доход за 2019 год в качестве налогоплательщика НПД.

Возврат НПД: разъяснения ФНС

На сайте ФНС создан специальный раздел, где можно прочитать о мерах поддержки самозанятых.

Пока сроки и порядок выплат неизвестны. ФНС обещает обновить информацию, как только будут приняты соответствующие нормативные акты.

Между тем поясняется, что возврат налога будет осуществляться в беззаявительном порядке на банковские карты, привязанные в приложении «Мой налог».

Самозанятым, которые не привязали банковские карты, необходимо это сделать в приложении «Мой налог» в разделе «Прочее» > «Платежи» > «Добавить карту».

Инструкция, как привязать карту в приложении «Мой налог»

1. Установите последнюю версию приложения «Мой налог» из Google Play или App Store

2. Войдите в Вашу учётную запись по привязанному к приложению «Мой налог» номеру мобильного телефона или учётной записи портала «Госуслуги».

Если Вы были зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД через приложение партнера, необходимо авторизоваться с указанным в приложении партнера номером телефона.

3. В главном меню выберите раздел «Прочее» -> «Платежи» -> «Добавить карту» (для предыдущих версий приложения «Настройки» -> «Параметры оплаты» -> «Добавить карту»):

4. Введите номер банковской карты, срок действия, CVC-код, указанный на обратной стороне банковской карты и нажмите «Продолжить».

В процессе привязки банковской карты с нее для проверки будут списаны и возвращены 1 руб. и 10 руб.

Банк-эмитент карты может запросить дополнительную информацию для проведения транзакции (смс-код и т.д.)

После успешной привязки банковской карты появится сообщение «Регистрация завершена успешно».

5. Нажмите кнопку «Вернуться в Мой налог». В данном разделе появятся сведения о вновь привязанной банковской карте с 4 последними цифрами ее номера.

Имейте в виду — сведения о банковской карте в данном разделе могут отобразиться с небольшой задержкой.

Если карта не отобразилась сразу, зайдите в данный раздел приложения через некоторое время.

Инструкция, как привязать карту в личном кабинете «Мой налог»

1. Зайдите в личный кабинет «Мой налог».

2. Войдите в Вашу учётную запись по привязанному к приложению «Мой налог» номеру мобильного телефона, учётным данным от личного кабинета «ЛК ФЛ» или с помощью учётной записи портала «Госуслуги».

3. В главном меню выберите раздел «Настройки»

4. Выберите раздел «Платежная информация» и нажмите «Добавить новую карту»

5. Введите номер банковской карты, срок действия, CVC-код, указанный на обратной стороне банковской карты и нажмите «Продолжить».

В процессе привязки банковской карты с нее для проверки будут списаны и возвращены 1 руб. и 10 руб.

Банк-эмитент карты может запросить дополнительную информацию для проведения транзакции (смс-код и т.д.)

6. После успешной привязки банковской карты появится сообщение «Регистрация завершена успешно».

7. Нажмите кнопку «Вернуться в Мой налог». В данном разделе появятся сведения о вновь привязанной банковской карте.

Имейте в виду — сведения о банковской карте в данном разделе могут отобразиться с небольшой задержкой.

Если карта не отобразилась сразу, обновите страницу через некоторое время.