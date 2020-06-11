Чеки самозанятых из «Моего налога»: вопрос-ответ

Получив деньги от заказчика, самозанятый должен сформировать чек и выдать его клиенту.

Чек необходимо передать клиенту одним из следующих способов:

отправить на мобильный телефон или электронную почту;

распечатать и передать лично;

предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного телефона самозанятого с помощью телефона клиента.

В этом посте — обзор вопросов по чекам.

Когда формировать чек?

Датой получения доходов у самозанятых граждан признается дата получения соответствующих денежных средств или дата поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика НПД в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Когда происходит расчет, связанный с получением доходов в рамках НПД, самозанятый обязан с использованием мобильного приложения «Мой налог» сформировать чек и обеспечить его передачу заказчику.

В какие сроки нужно это сделать, недавно уточнила ФНС в письме № АБ-3-20/3616@ от 13.05.2020.

Чек должен быть сформирован налогоплательщиком НПД и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа.

При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

А если чек был сформирован несвоевременно?

Нарушение налогоплательщиком установленных порядка или сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), влечет взыскание штрафа в размере 20 % от суммы такого расчета. Те же деяния, совершенные повторно в течение 6 месяцев, влекут взыскание штрафа в размере суммы такого расчета.

А если заминка с чеком произошла из-за сбоя?

Если в мобильном приложении «Мой налог» будет массовый сбой и из-за этого не получится передать чек, то это можно сделать после того, как сбой устранят, — на следующий день. При этом никаких санкций не будет.

Реквизиты чека

Какие обязательные реквизиты должны содержаться в чеке?

В чеке должны быть указаны:

1) наименование документа;

2) дата и время осуществления расчета;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика-продавца;

4) ИНН продавца;

5) указание на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

6) наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

7) сумма расчетов;

8) ИНН юридического лица или ИП — покупателя (заказчика) товаров (работ, услуг, имущественных прав) в случае осуществления реализации указанным лицам.

9) QR-код;

10) ИНН уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченной кредитной организации (в случае их участия в формировании чека или осуществлении расчета);

11) наименование уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченной кредитной организации (в случае их участия в формировании чека и (или) осуществлении расчета);

12) уникальный идентификационный номер чека — номер записи в автоматизированной информационной системе налоговых органов, который присваивается чеку в момент его формирования (автоматически).

Наименования услуг в чеке

В приложении «Мой налог» набранное наименование услуг, работы или товара при вводе оплаты в следующий раз не нужно снова забивать вручную. Сведения будут сохранены в истории операций, в связи с чем, при необходимости самозанятый может повторить платеж, не изменяя наименование услуги или товара, изменив только сумму. Для создания копии чека необходимо открыть чек, копию которого необходимо сделать, и нажать кнопку «Повторить».

Если в чеке должно быть несколько наименований товаров, работ, услуг, то это легко осуществить в приложении «Мой налог», добавляя каждый раз новую позицию.

Как доказать, что чек был сформирован?

Информация о всех выданных самозанятым чеках хранится в налоговых органах и в мобильном приложении «Мой налог» /вэб-кабинете «Мой налог».

А если деньги получены в валюте?

Некоторые самозантяые сдают недвижимость и получают оплату через иностранный сайт-агрегатор.

В этом случае при формировании чека сумма фактически полученного дохода указывается в рублях по курсу ЦБ на дату поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика НПД.

Датой получения доходов признается дата поступления таких денежных средств на расчетный счет самозанятого после валютного контроля.

Бумажный чек

В случае необходимости выдачи чека покупателю на бумажном носителе, надо распечатать чек, сформированный в приложении «Мой налог», с помощью любого печатающего устройства.

Мобильное приложение «Мой налог» предназначено для использования на мобильном телефоне, смартфоне или компьютере. Чек, формируемый мобильным приложением, можно отправить на любые устройства, которые подключены к мобильному телефону, смартфону или компьютеру, например, Bluetooth-принтер.

Аннулирование чека

При возврате суммы оплаты заказчику можно аннулировать чек. При аннулировании чека из-за неточных данных сумма дохода самозанятого тоже корректируется. При этом может потребоваться указать причину аннулирования.