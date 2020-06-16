Самозанятые могут купить себе право на пенсию

Законодательство не обязывает самозанятых, даже если они еще и ИП, платить фиксированные страховые взносы. Это одно из главных привлекательных условий НПД. Но есть у этого приятного бонуса и отрицательная сторона.

Нет взносов — нет пенсии

Да, самозанятые могут не отчислять взносы, но и права на будущую пенсию они в период своей деятельности не зарабатывают.

Во-первых, у них не идет стаж. Во-вторых, им не начисляются пенсионные баллы.

Между тем чтобы в будущем выйти своевременно на пенсию, надо будет иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов.

В противном случае придется подождать выхода на пенсию еще 5 лет (в придачу к тем пяти годам, которые всем накинули в ходе пенсионной реформы по повышению пенсионного возраста). То есть мужчины при недостатке баллов или стажа смогут выйти на пенсию (на социальную, а не на страховую) в возрасте 70 лет, женщины — в 65.

Перспектива не радужная.

Кстати, скоро у ПФР появится новая обязанность — информировать граждан о размере будущей пенсии. Проект ПФР уже находится в стадии общественного обсуждения.

Согласно будущему федеральному закону, письма от ПФР о предполагаемом размере страховой пенсии по старости раз в 3 года будут получать граждане старше 45 лет. В 2021 году такие послания получат застрахованные лица 1976 года рождения и старше.

Зачем это вводится? ПФР объяснил: это позволят гражданину оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путем добровольного вступления в правоотношения по ОПС с целью уплаты страховых взносов). Такое информирование позволит гражданину планировать свое будущее.

Хочешь пенсию — плати взносы

Но вернемся к самозанятым. Не обременяя плательщиков НПД взносами, власти предусмотрели для них возможность позаботиться о будущей пенсии путем уплаты добровольных страховых взносов.

То есть самозанятый гражданин, применяющий специальный налоговый режим, вправе вступить в добровольные правоотношения по ОПС в целях уплаты страховых взносов и формирования пенсионных прав для назначения страховой пенсии.

Для лиц, применяющих НПД и вступивших в добровольные правоотношения по ОПС, не установлен минимальный размер страховых взносов, а максимальный размер страховых взносов в 2020 году не может превышать 256 185,60 рублей.

Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на ОПС, определяемого в соответствии со ст. 430 НК для ИП (за 2020 год — 32 448 рублей), и весь год состоять на учете, добровольно вступив в правоотношения.

В случае уплаты меньшей суммы, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным страховым взносам. То есть стаж зависит от даты вступления в добровольные правоотношения (подачи заявления) и от суммы уплаченных взносов, а баллы — только от суммы уплаченных взносов.

Отмечу, что ежегодно размер фиксированных взносов для ИП (который надо уплатить для получения 1 года стажа) увеличивается. Власти ранее уже определились с размером взносов до 2025 года. Например, в 2021 году взносы на ОПС должны составить 36 445 руб.

Однако есть надежда, что повышения не будет и в 2021 году взносы останутся на уровне 2020 года. Такая норма заложена в Общенациональном плане действий по спасению экономики, разработанном Правительством. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в августе 2020 года. Соответствующий проект подготовит Минфин.

Как стать «пенсионным добровольцем»

Зарегистрироваться в качестве плательщиков добровольных взносов можно без посещения ПФР с помощью электронного сервиса ФНС России «Мой налог» или электронного сервиса Пенсионного фонда «Личный кабинет гражданина».

После регистрации гражданин в «on-line» режиме получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году, реквизитам для уплаты добровольных страховых взносов в ПФР, сведениям об учтенных платежах в Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

Платить взносы можно с любой периодичностью: сразу всю сумму за год или производить оплату частями. Важно, чтобы вся сумма была перечислена до 31 декабря.

Какая прибавка к пенсии будет у добровольцев

В одном из постов своего блога я рассказывал, сколько баллов получит самозанятый, добровольно уплатив страховые взносы в той же сумме, в какой их принудительно платят индивидуальные предприниматели.

Напомню, формула расчета баллов в 2020 году следующая:

ИПК = (ДЗ/22*16)/206 720 * 10,

где

ДЗ — добровольные взносы;

22 % — общий тариф взносов;

16 % — индивидуальная часть тарифа;

206 720 руб. — взносы по индивидуальному тарифу от предельной базы (1 292 000 * 16 %)

Таким образом, уплатив обычный размер взносов (32 448 руб.), самозанятый получит 1,142 балла, что ласт прибавку к будущей пенсии 106 руб. 21 коп. Уплатив максимальный размер взносов (256 185,60 руб.), самозанятый получит 9,013 баллов, что даст прибавку к будущей пенсии 838 руб. 21 коп.

Отмечу, что если в 2021 году размер взносов на ОПС не вырастет, а предельная база как обычно увеличится, то количество заработанных в 2021 году баллов будет меньше, чем в 2020-ом при уплате все той же суммы взносов.

Точное количество баллов в 2021 году можно будет посчитать, когда будет окончательно утвержден размер фиксированных взносов ИП и определена предельная база для начисления взносов на ОПС.