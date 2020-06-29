Где еще введут НПД для самозанятых в июле: таблица с данными по всем регионам

В настоящее время режим для самозанятых действует в 23 регионах страны. Однако скоро все изменится. Уже через 2 дня к этому эксперименту подключится еще больше регионов.

НПД в регионах

Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ дал право регионам вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» на своей территории с 1 июля 2020 года.

Для этого власти субъектов должны принять региональный закон.

В этом законе должен быть прописан срок вступления его в силу, причем этот срок должен быть не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования.

То есть, чтобы успеть к 1 июля, региональные власти должны были принять закон в мае или апреле и успеть его опубликовать до 1 июня.

Многие так и сделали. Но не все.

Что сказал Президент

23 июня Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам, в котором в том числе уделил внимание вопросу самозанятости.

Президент констатировал, что эксперимент по введению режима для самозанятых в отдельных регионах оказался успешным. Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с 300 тысяч до 700 тысяч человек.

«Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых – везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», – сказал Президент.

Где и когда будет введен НПД

Промониторив региональные законы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации, я подготовил таблицу с датами вступления в силу НПД на территории отдельных регионов и ссылками на конкретный нормативный акт, который регулирует этот процесс.

Кто против НПД

Депутаты Забайкальского края на внеплановом заседании 3 июня отклонили законопроект о введении в регионе налога на профессиональный доход, назвав его несвоевременным. Процедуру первого чтения документу пройти не удалось - для положительного решения ему не хватило всего двух голосов.

По мнению депутатов, если в регионе введут такой налог, то предприниматели переведут своих сотрудников в статус самозанятых, но не все работники смогут самостоятельно разобраться с юридическими тонкостями регистрации.

Бизнес-сообщество было шокировано таким решением. Заместитель председателя забайкальского отделения «Опоры России», предприниматель Павел Волжин назвал подставой со стороны заксобрания Забайкальского края отказ принимать закон о налоговом режиме для самозанятых.

Недавно против введения НПД с 1 июля 2020 высказались в ЛДПР.

НПД нужно вводить в России не с 1 июля, а с 1 января, так как это хорошая система, но сейчас она будет несвоевременной из-за сложностей, возникших в результате пандемии, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от ЛДПР Сергей Жигарев.