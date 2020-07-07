Поддержка самозанятых: обзор федеральных и региональных, настоящих и будущих мер

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак на днях озвучил предложение по расширению мер поддержки самозанятых граждан.

Он отметил, что государство не оставило в беде самозанятых в период пандемии коронавируса.

Ранее в своем блоге я уже писал о некоторых мерах поддержки, которые оказываются самозанятым. В этом посте сделаю общий обзор на эту тему.

Решения федеральных властей в пользу самозанятых

1. Возврат налога

Одна из беспрецедентных мер поддержки — это полный возврат налога за 2019 год. Люди, которые в прошлом году вышли из тени, легализовали свою деятельность и стали платить налоги, в этом году не оказались за бортом спасательной шлюпки.

Возврат налога осуществляется в виде субсидии в беззаявительном порядке на банковскую карту, указанную в приложении «Мой налог». Всего на эти цели из бюджета выделено 1,6 млрд. рублей.

Как привязать карту в «Моем налоге», я писал здесь. О правилах возврата налога читайте здесь.

Напомню, что оперативно были внесены поправки в НК, согласно которым субсидия в сумме возвращенного налога не облагается НДФЛ.

2. Дополнительный бонус

С 1 июня официально самозанятым начислен так называемый «налоговый капитал» — дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей. Этот бонус можно тратить на уменьшение налога вплоть до нуля.

Кроме того, одновременно поменялись правила использования «старого» бонуса в размере 10 000 рублей. Если раньше он уменьшал только часть налога, то сейчас он суммируется с новым бонусом и общий налоговый вычет идет на полное погашение налога.

Вычет начисляется как уже зарегистрированным самозанятым, так и тем, кто будет регистрироваться в течение 2020 года.

Таким образом в этом году режим НПД представляется крайне выгодным. Многие ИП уже задумались о переходе на этот режим, тем более, что перечень регионов, где его можно применять, существенно расширился. С июля самозанятым можно стать еще в 53 регионах.

Теме налоговой экономии при переходе с УСН на НПД я планирую посвятить один из следующих постов моего блога.

Напомню, что после 31.12.2020 неиспользованная часть нового бонуса сгорает, а старый можно продолжать использовать, но уже по старым правилам (на уменьшение части налога).

3. Поддержка МСП

В июне Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» дополнили статьей 14.1, которая именуется «Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Теперь самозанятых граждан, не зарегистрированных как ИП, внесут в реестр МСП.

А это значит, что на них будут распространяться все меры поддержки, которые предназначаются малому бизнесу — возможность аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых бизнес-решений.

Кроме того, региональные или местные власти могут разрабатывать свои меры поддержки для самозанятых. Это прописано в новом законе.

Впрочем, в некоторых регионах такие меры уже действуют.

Решения региональных властей в пользу самозанятых

1. Калужская область

Например, в Калужской области принят Закон от 30.04.2020 № 597-ОЗ «О мере поддержки граждан (физических лиц), применяющих специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“».

Самозанятым полагается единовременная выплата в размере уплаченного ими налога за период с 1 января по 31 марта 2020 года.

Причем изначально региональные власти решили поддержать только самозанятых физлиц, однако позже вышла поправка в закон и меру поддержки распространили в том числе и на ИП-плательщиков НПД.

Выплата положена самозанятым, которые:

— проживают (зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания) на территории Калужской области;

— применяли по состоянию на 1 апреля 2020 года НПД;

— уплатили НПД в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года;

— осуществляли деятельность в указанный период на территории Калужской области (поставлены на учет в качестве налогоплательщика НПД в Калужской области, и уплата указанного налога производилась в бюджет Калужской области).

Средства на эти цели выделены из областного бюджета.

Подача заявления для получения единовременной денежной выплаты осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области https://uslugikalugi.ru в разделе «Предоставление единовременной выплаты самозанятым гражданам».

2. Свердловская область

В Свердловской области принято Постановление областного правительства от 27.04.2020 № 275-ПП «Об установлении единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ на территории Свердловской области» и поправки к нему (Постановление Правительства Свердловской области от 21.05.2020 № 328-ПП).

Мера поддержки рассчитана на самозанятых, состоящих на учете в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, и применяющим НПД. Заявления на выплаты принимаются до 1 октября 2020 года.

1. Зарегистрированные по состоянию на 1 апреля 2020 года и продолжающие быть зарегистрированными по состоянию на 1 мая 2020 года получат 2 выплаты по 5000 руб. каждая.

2. Зарегистрированные в период со 2 апреля по 1 мая 2020 года получат одну выплату в размере 5000 руб.

3. Зарегистрированные по состоянию на 1 апреля 2020 года, но снявшиеся с учета как плательщики НПД до 1 мая 2020 года включительно, получат единоразовую выплату размером 5000 руб.

В 2020 году из регионального бюджета на эти цели ыделят 61,74 млн рублей.

Принимает заявления от самозанятых, проводит сверку с налоговой службой, а потом делает выплаты Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Будущие меры поддержки

Власти намерены расширять перечень мер поддержки самозанятых.

Так, в Совете Федерации озвучили следующие предложения:

1) Расширение возможности льготного кредитования самозанятых.

2) Дополнительное профессиональное обучение.

3) Создание условий для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы.