Что подразумевается под товарами собственного производства для НПД

У режима самозанятости довольно много ограничений. Некоторые из них касаются торговли. Так, закон запрещает применять НПД тем, кто продает:

1. Подакцизные товары.

2. Товары, подлежащие обязательной маркировке.

3. Полезные ископаемые.

Не могут использовать режим посредники или те, кто перепродает товары. Не признаются объектом налогообложения доходы, полученные от продажи:

Недвижимого имущества

Транспортных средств

Имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд

В то же время допускается продавать продукцию собственного производства. И тут возникает вопрос — что это такое?

В качестве примеров та же ФНС использует выпечку — домашние торты, капкейки, пироги. Можно добавить в список одежду, сшитую самостоятельно, мебель, изготовленную своими руками.

В чем же проблема? Не всегда изделие проходит полный цикл от сырья до готового продукта. Иногда производится только сборка или доработка. К примеру, куплены деревянные заготовки чайных домиков, а роспись сделал самозанятый или купил отдельные комплектующие и собрал компьютер — можно ли отнести такую продукцию к товарам собственного производства?

Мы сталкиваемся с понятием собственного производства (изготовления) в статье 346.27 НК РФ, там где даны понятия для целей применения ЕНВД. Этот режим, в отличие от самозанятости, нельзя использовать, если продается собственная продукция. Но понятие там только упомянуто, расшифровки нет.

Обратимся к практике — считается, что собственное производство подразумевает изготовление товара из сырья и материалов с максимальным вкладом в процесс, т.е. чем больше работы было выполнено по обработке, доведению до товарного вида, тем больше вероятность, что эти изделия можно реализовать как самозанятый.

Как быть с сельхозкультурами — фруктами, ягодами, овощами со своего сада или огорода? Их продажа, как и реализация продукции животноводства, вообще не облагается налогам на доходы (пункт 13 статьи 217 НК РФ), но при соблюдении нескольких условий:

если общая площадь земельного участка (участков) в собственности налогоплательщика не превышает 0,5 га или иного размера, увеличенного законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз;

если не привлекаются наемные работники;

если имеются документы, подтверждающие, производство продукции в личном подсобном хозяйстве и площадь участков, документ выдается соответствующим органом местного самоуправления, правлением товарищества собственников недвижимости и т.п.

Сомневающимся предлагаю направить официальный запрос в налоговую инспекцию, Вы либо подтвердите право на торговлю с НПД или получите отрицательный ответ — сэкономите на штрафах и уплате НДФЛ.

У самозанятых есть одно важное преимущество — нет ограничения по способу реализации, торговать можно онлайн, через сайт или соцсети, используя каталоги и образцы, с лотков или из палаток. Можно открыть обычный магазин, хотя вряд ли у вас будет такой объем продукции для продажи.