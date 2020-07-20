Ставку для самозанятых снизят

Процент налога для самозанятых: 6, 4, 3, 1, 0.

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход» стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах. 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще 19 регионов, а в июле этого года география применения ГПД расширилась еще на 53 региона.

Ставка налога составляет 4 % от дохода при реализации товаров, работ или услуг физическим лицам и 6 %, если клиенты самозанятого — юрлица и ИП. Фиксированные взносы на ОПС и ОМС самозанятые не платят.

Многие воспользовались возможностью легализоваться на таких льготных условиях. Из тени вышли таксисты, мастера ногтевого сервиса, ремонтники и т.д.

Чтобы люди не думали, что выманив их на легальную стезю, власти потом резко поднимут налоги, в законе изначально прописали, что в течение 10 лет с момента введения НПД налог повышаться не будет. То есть 6 % и 4 % — это максимальные ставки, зафиксированные на 10-летний период.

Однако понижать налог никто не запрещал. И такие предложения уже звучат.

Еще в начале апреля бизнес-сообщества («Деловая Россия», РСПП, ТПП и «Опора России») направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единую ставку НПД на уровне 1 % независимо от того, кто является заказчиком — юрлицо, ИП или физлицо.

Сегодня стало известно, что глава ТПП Сергей Катырин вновь продвигает эту идею об 1-процентном налоге для самозанятых.

В этот раз он направил обращение главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Суть предложения — предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1 %.

Такое снижение будет способствовать решению задач, озвученных недавно Президентом, по повышению качества жизни граждан, росту занятости и созданию новых рабочих мест, сохранению стабильных доходов российских семей и восстановлению деловой активности, отметил Катырин.

По задумке ТПП, снижать налог регионы смогут для отдельных видов деятельности по аналогии с тем, как это сейчас реализовано с УСН.

Таким образом если эти предложения будут реализованы, режим для самозанятых станет еще более привлекательным для тех, кто занимается своим микробизнесом самостоятельно без привлечения наемных работников.

Добавлю, что в 2019 году самозанятые платили налог по обычным ставкам 6 % и 4 % с применением 10-тысячного вычета. Но в связи с коронакризисом в качестве меры господдержки весь прошлогодний налог им был возвращен. Это равносильно тому, что в 2019 году для них задним числом установили нулевую ставку налога. Люди вышли из тени и не прогадали.

Напомню, что для самозанятых изначально в законе был предусмотрен так называемый бонус — налоговый вычет в размере 10 000 рублей, которые уменьшают налог.

Как я уже рассказывал, в этом году условия применения этого бонуса существенно улучшились — теперь он уменьшает весь налог полностью, а не только его часть. Более того, дополнительно к этому старому вычету самозанятые в связи с пандемией получили так называемый налоговый капитал — дополнительный вычет в размере МРОТ.

То есть начиная с июля 2020 и до 31 декабря 2020 года общий налоговый вычет в размере 22 130 руб. будет уменьшать налог до нуля. И это правило распространяется на всех самозанятых, в том числе вновь зарегистрированных.

Как только вы регистрируетесь в качестве плательщика НПД, вам сразу начисляют эти два налоговых вычета.

Несложные подсчеты показывают, что вам не придется платить налог до конца этого года, пока доход не достигнет 368,8 тыс. рублей при оказании услуг юрлицам или 553,2 тыс. рублей при оказании услуг физлицам.

Подробно о порядке предоставления двух видов вычета я писал здесь.

Напомню, что в ряде случаев перейти на НПД выгодно и тем, кто сейчас ведет свой бизнес в статусе ИП.

В следующем году условия будут чуть менее радужными, так как действие нового вычета в 12 130 руб. прекратится, его неиспользованный остаток «сгорит», а старый вычет будет предоставляться по старым правилам (то есть уменьшать только часть налога).

Однако не исключено, что предложения бизнес-сообществ, разосланные во все структуры власти, будут услышаны, и ставка налога будет уменьшена. В этом случае популярность НПД среди бизнесменов возрастет.

Резюмируя повествование про ставки НПД, фактически на практике складывается следующая картина.