Вышли новые проекты о господдержке самозанятых

Накануне вечером Минэкономразвития опубликовало три проекта, которые прямо или косвенно касаются вопроса господдержки самозанятых.

1) О внесении изменений в приказы Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 и от 28.11.2016 № 763 в части поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2) Об утверждении Основных положений развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2024 года.

3) Об утверждении порядка присвоения акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств).

Ознакомимся с этими документами.

1. Поправки в Приказы № 125 и № 763

Приказом МЭР от 14.03.2019 № 125 регламентированы требования, которые предъявляются к реализации в регионах мероприятий по поддержке малого бизнеса.

Там пропишут, что рассчитывать на господдержку могут, в том числе, и физлица, применяющие НПД (самозанятые).

Среди таких мер — микрозаймы, которые выдает государственная микрофинансовая организация. На создание такой МФО регионы получают субсидию.

В документе уточняется, что максимальный кредит для самозанятых — 2 млн. руб.

По какой же ставке будут кредитовать самозанятых?

При наличии залога В общем случае — не более ключевой ставки ЦБ (сейчас она 4,25 %). Для самозанятых из моногородов при реализации приоритетных проектов — не более половины ставки ЦБ (то есть не более 2,125 %). Без залога В общем случае — не более полуторакратного размера ключевой ставки ЦБ (6,375 %).

Для самозанятых из моногородов при реализации приоритетных проектов — не более ставки ЦБ (4,25 %).

Признаки приоритетных проектов описаны в Приказе № 125. Например, одно из условий — возраст бизнесмена более 45 лет.

Также самозанятые смогут пользоваться коворкингом, который местные власти организуют в центрах «Мой бизнес».

Для самозанятых, как и для других представителей малого бизнеса, могут организовываться межрегиональные бизнес-миссии — коллективные поездки в другие регионы с деловой целью.

К услугам самозанятых — центры поддержки предпринимательства (ЦПП), которые открываются в регионах на средства бюджетных субсидий. В таком центре можно будет получить консультацию по открытию и продвижению своего дела, по оформлению договоров и т.д.

Приказ МЭР от 28.11.2016 № 763 устанавливает требования к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств).

Региональная гарантийная организация (РГО) будет теперь предоставлять поручительство в том числе и самозанятым.

РГО — это юрлицо, одним из учредителей или акционеров которого является субъект РФ.

Приказ № 763 дополнен следующим пунктом:

РГО подлежит ежегодному ранжированию АО «Корпорация «МСП» с присвоением ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости ‎и эффективность деятельности РГО как участника национальной гарантийной системы, в порядке, установленном Минэкономразвития России.

2. НГС

Разработаны Основные положения развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (НГС) на период до 2024 года.

Поясню, гарантийная поддержка — это обеспечение доступа субъектов МСП, физлиц, не являющихся ИП и применяющих НПД (самозанятые), путем предоставления участниками НГС поручительств и независимых гарантий по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

За период с 2015 по 30 июня 2020 года участники НГС (АО «Корпорация «МСП» , АО «МСП Банк», РГО) предоставили более 52 тысяч независимых гарантий и поручительств более чем 34 тысячам субъектов МСП на общую сумму 658,4 млрд рублей.

Разработанным документом определены цели, принципы и приоритеты развития НГС, цели и задачи АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк».

Декларируется обеспечение равного доступа к инструментам кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам на всей территории РФ, в том числе с использованием инструментов автоматизации на базе сервисов АИС НГС.

Деятельность НГС сфокусирована прежде всего на предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам, осуществляющим деятельность в приоритетных и социально значимых нишах, определенных нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также в направлениях, предусмотренных антикризисными мерами, реализуемыми Правительством в условиях восстановления и роста экономики, в том числе:

— на отдельных приоритетных территориях (Дальневосточный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, моногорода);

— в сфере развития инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП;

— в отдельных отраслях и межотраслевых сферах (сельскохозяйственная кооперация, в том числе поддержка фермеров, физическая культура, спорт и туризм, экспорт и развитие экспортного потенциала, развитие и благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера, экология);

— в сфере кредитования под залог интеллектуальной собственности;

— в сфере поддержки предпринимательской инициативы граждан, отнесенных к приоритетным группам населения (женщины, молодежь, предприниматели старше 45 лет, лица с ограниченными возможностями здоровья, самозанятые граждане и др.).

3. Ранжирование РГО

Как было сказано выше, теперь Региональная гарантийная организация (РГО) подлежит ежегодному ранжированию Корпорацией «МСП» с присвоением ранга.

Ранжирование будет проводиться с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» в срок до 1 августа года, следующего за отчетным периодом.

Для присвоения ранга будет анализироваться информация из отчета РГО.

Ранг присваивается на основе расчета интегральных баллов по степени финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО по специальной формуле.