Как банкиры относятся к самозанятым

Практика взаимоотношений самозанятых (СЗ) граждан и банков сложилась неоднозначная. С одной стороны — вот вам простая возможность работать на себя, с другой — блокировки счетов. Банки считали подозрительными массовые поступления на счет. Платежи от физических или юрлиц, не связанные с обычным движением денег (возврат долга, зарплата, переводы между членами семьи) требовали пояснений.

С этим, вроде, разобрались, хотя банки намекнули, что плательщик НПД должен заранее сообщить о новом занятии в свое отделение. С какими еще трудностями пришлось столкнуться самозанятым:

Кредитование и подтверждение дохода

Открытие счета

115-ФЗ

Давайте разберемся с каждым пунктом подробно и посмотрим, что категорически не стоит делать, если вы имеете дело с безналичными расчетами.

Дают ли самозанятым кредиты?

В принципе да, ведь по сути это или ИП, или обычные физлица. Но как тогда подтвердить доход, ведь нет ни деклараций, ни книг учета, ни 2-НДФЛ.

Кстати, если гражданин продолжает работать, то он получает справку о полученных суммах (зарплате) по месту работы, но этого дохода может оказаться недостаточно.

Проще всего тем, кто зарегистрировался через банковский сервис или приложение и получает деньги на карту — все движения по счету банк видит. Для остальных один вариант — справка из приложения «Мой налог» (раздел «Прочее» — «Справки» — «Справки о доходах»). Ее можно скачать, распечатать или отправить в электронном виде.

При этом пока нет какой-то объективной статистики по выдаче кредитов для СЗ. Предположительно банки не охотно будут это делать, если деньги не проходят через счет, а все расчеты ведутся наличными и только фиксируются в приложении.

Не видя реального перемещения средств банк вправе сомневаться — существуют ли они вообще. Никто не мешает показать в доходах значительную сумму, тем более в этом году для СЗ действует дополнительный бонус и особые условия расчета вычета — не придется даже налог платить. На деле же поступлений может вовсе не быть.

Для крупных сумм потребуются созаемщики, поручители или залог. Также сейчас банки стараются включать в кредитные договора условие об исполнительной надписи нотариуса. Это дает право на упрощенную процедуру взыскания долга — для судебных приставов исполнительная надпись приравнивается к судебному решению.

Обязательно ли открывать счет?

По закону нет. В действительности все операции лучше аккумулировать на отдельной карте или счете (если самозанятый — ИП, он может открыть расчетный счет), иначе возможны вопросы со стороны ФНС — почему не совпадают суммы поступлений и доходов (например, одно поступление отражено в «Мой налог», а другое нет). Придется объяснять и доказывать документально, что это не оплата за услуги, а, допустим, друг вернул долг или супруг перевел денег на шопинг.

Можно использовать уже открытый счет или активную дебетовую карту (кстати, запрета перевода на кредитку тоже нет), просто не использовать их для других нужд.

Траты с «предпринимательского» счета вряд ли заинтересуют налоговый орган. Зато, если регулярно получать платежи от организации и потом снимать наличку, то можно привлечь к себе внимание. Борьбу с обналом никто не отменял. Особенно подозрительным будет, если это ваш единственный или основной (на 50% выручки и более) клиент.

Применяется ли к самозанятым 115-ФЗ?

Чтобы там не было сказано в самом законе, на практике операции даже отдаленно напоминающие указанные в статье 6 Федерального закона (контролируемые операции) будут вызывать недоверие.

Что станет «красной тряпкой» для банка:

Крупные обороты . Хотя доход и не может превышать 2,4 миллиона в год, одна сделка на 600 т. р. и вот вы уже под пристальным оком ЦБ (особенно, елси приняли такую сумму наличными и затем внесли на счет или карту).

Поэтому важно при расчетах с юрлцами не только формировать чеки, но и составлять документы на услуги или работы — акты, договора, счета и т.п. Больше документов — меньше причин сомневаться в реальности сделки.

Минимум сделок . Вы работаете только с 1-2 клиентами постоянно, не даете рекламу и не ищете других заказчиков. Еще хуже, когда в наличии взаимозависимость — руководитель или владелец компании-клиента ваш родственник или бывший работодатель.

По закону нельзя заключать договор с самозанятым — бывшим работником, если с момента увольнения не прошло 2-х лет!

Характер деятельности постоянно меняется . При формировании чека и в выставленных документах указывается, за какие именно услуги получено вознаграждение. Если сегодня это ремонт, завтра юридические услуги, а послезавтра вы — няня, то это и, правда, подозрительно.

Постоянное снятие наличных . Самозанятых, как и ИП, работодатели пытаются использовать для оптимизации налогообложения, если точнее для ухода от налогов, а также прибегают к помощи зависимых самозанятых (родственники, сотрудники контрагентов и т.д.) для увеличения доли расходов в базе и обналичивания. Схемы эти опасны не только для организаторов, но и для плательщиков НПД.

Во многих регионах с июля 2020-го только ввели НПД, будем следить за развитием событий, возможно появятся специальные программы для самозанятых и банки будут более лояльны к «обелившимся» предпринимателям.