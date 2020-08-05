Самозанятых кандидатов в депутаты учтут в выборном законодательстве

Самозанятых в стране все больше, а их права и возможности все шире.

С июля оформиться в качестве самозанятых могут жители 76 регионов страны, с августа — уже 79 регионов, а в сентябре к эксперименту подключатся еще как минимум 3 региона.

Согласно расчетам специалистов, правом воспользоваться специальным налоговым режимом могут около 3 млн. человек. Сейчас самозанятых более 850 тысяч.

Ранее самозанятые получили доступ к участию в госзакупках, к мерам поддержки бизнеса. Их внесут в реестр МСП и реестр получателей господдержки.

Так как самозанятость прочно входит в нашу жизнь и становится все более распространенной, вносятся поправки в различные законы, чтобы учесть в нормотворчестве это новое явление.

Например, недавно Минэкономразвития разработало сразу несколько законопроектов, где упоминаются самозанятые в контексте помощи бизнесу.

Накануне в Госдуму внесен законопроект № 1000975-7, который также касается самозанятых. Речь идет об их участии в выборах.

Поправки вносятся в статью 2 Федерального закона от 12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В подпункте 57 статьи 2 дается определение понятия «род занятий» кандидата. Теперь здесь хотят прописать, в том числе, и деятельность самозанятых.

Из таблицы видно, как в пп.57 п.2 ФЗ-67 объясняется этот термин сейчас, и как будет после внесения поправок.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что значительная часть населения и представителей среднего класса относится к самозанятым, поэтому необходимо данное понятие закрепить в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Таким образом засамозанятыми гражданами закрепят право выдвигать свою кандидатуру на выборах. При регистрации кандидатами на выборах они будут указывать свой «самозанятый» статус.

Этим проектом депутаты хотят устранить пробел в нормативных актах и усовершенствовать законодательство о выборах.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (один из авторов законопроекта) в своем Telegram-канале прокомментировал: