Беременные самозанятые: какие выплаты положены

Количество самозанятых в регионах растет день ото дня. Их число уже приближается к миллиону, а по оценкам экспертов самозанятых в России будет около 3 миллионов.

Какие социальные гарантии есть у этой категории бизнесменов? Давайте разбираться.

Среди самозанятых немало парикмахеров и мастеров маникюра, а это, как правило — женщины. Многие из них собираются стать мамами. Какие выплаты им положены?

Все зависит от ряда нюансов. Законодательство не запрещает совмещать самозанятость с работой по трудовому договору. Поэтому те самозанятые, у которых есть работодатель, получат пособие по беременности и родам через работодателя.

А вот те, кто ведение предпринимательской деятельности не совмещает с работой по трудовому договору, могут рассчитывать на пособие по беременности и родам только при соблюдении определенных условий.

В общем случае, не уплачивая взносы в ФСС, нельзя рассчитывать и на выплату пособий. Однако существует добровольное страхование. Но не всем самозанятым оно доступно.

На эту тему высказался ФСС в письме от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346.

В документе перечислены категории лиц, которые могут вступить в добровольные правоотношения по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане), в этот список не входят.

Поэтому самозанятые граждане не подлежат регистрации в ФСС в качестве страхователей, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивающих за себя страховые взносы.

Однако в этот список входят ИП. Они могут регистрироваться добровольцами, платить взносы и получать потом пособия из ФСС.

В документе отмечается, что переход на НПД не лишает предпринимателей права на добровольное страхование.

Таким образом, самозанятые физлица на НПД не могут застраховаться в ФСС и получать пособия, а самозанятые ИП на НПД — могут.

Отмечу, что в части добровольных взносов в ПФР такого разделения нет. Все самозанятые имеют возможность добровольно платить взносы и зарабатывать себе стаж и баллы для будущей пенсии.

В настоящее время получается, что лишь статус ИП дает самозанятой, не работающей по трудовому договору женщине, возможность получить декретные от ФСС. То есть сначала женщина должна зарегистрироваться как ИП и только потом перевестись на НПД.

На мой взгляд, целесообразно внести поправки в часть 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», включив физических лиц, применяющих НПД, в число тех, кто имеет право добровольно вступить в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя страховые взносы.

В этом случае самозанятые физлица (не ИП) при желании смогут воспользоваться социальным пакетом, который сейчас им недоступен.

Но если все же женщина регистрируется как ИП, добровольно страхуется в ФСС и переходит на НПД, сколько декретных она получит?

Сразу отмечу, что добровольная регистрация в ФСС и начало больничного листа по беременности должны быть в разных годах.

Если вступить в добровольные правоотношения с ФСС в 2020 году, то в 2021 году можно будет получать оплату по больничным.

В этом году ИП-добровольцы должны заплатить в ФСС взнос в сумме 4 221,24 руб. Сделать это надо до 31.12.2020.

Пример

Женщина-ИП на НПД зарегистрировалась в ФСС в 2020 году, заплатила взносы в сумме 4 221,24 руб.

С 11 января 2021 году у нее больничный по беременности и родам на 140 дней до 30 мая 2021.

Размер пособия будет зависеть от размера МРОТ в 2021 году (пока он не объявлен). Для ИП-добровольцев средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным МРОТ, установленному на день наступления страхового случая.

Средний дневной заработок определяется путем деления МРОТ на число календарных дней каждого календарного месяца, на которые приходится страховой случай.

Допустим, минималка в следующем году не изменится и останется на уровне 12 130 руб.

Тогда пособие составит:

То есть уплатив в 2020 году около 4 тыс. рублей, беременная женщина в 2021 году получит 56 тыс. рублей.

Но еще раз напомню, для осуществления этого плана самозанятая женщина должна быть зарегистрирована как ИП.