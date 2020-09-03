Миллион самозанятых: кто все эти люди

К концу августа в России был уже миллион самозанятых. По оценкам экспертов, к концу года количество плательщиков НПД достигнет 3 000 000.

Некоторые бизнесмены будучи ИП в целях оптимизации налогообложения принимают решение поменять свой статус и стать самозанятым плательщиком НПД.

О выгоде такого перехода именно в этом году я писал в материале «Переход ИП в самозанятые: считаем выгоду в 2020 году».

Между тем по данным одного из региональных УФНС, основная доля самозанятых— это физические лица. Доля ИП составляет всего 6,5 % от общего числа зарегистрированных.

Кто-то регистрируется в качестве самозанятого, намереваясь открыть свой микробизнес, кто-то ранее занимался бизнесом подпольно, и теперь решил наконец-то легализоваться.

Собственно, одна из главных целей введения НПД — это вывод предпринимателей из тени.

По информации ФНС, у 82 % зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42 % — вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.

Как сообщает ФНС, проект «Самозанятые» задумывался как способ помочь определенной категории граждан, ведущих небольшое дело, или начинающих предпринимателей легализоваться.

Конечно, не всякий бизнес вписывается в рамки НПД, так как этот режим имеет некоторые ограничения. Например, у самозанятых есть ограничение по сумме дохода — не более 2,4 млн. рублей в год. Они не могут иметь наемных работников. При НПД нельзя торговать покупным товаром и сдавать в аренду коммерческую недвижимость.

Зато этот режим отлично подходит тем, кто оказывает какие-то услуги, зарабатывает исключительно своим трудом, не привлекая стороннюю рабочую силу.

Ранее я приводил перечень видов деятельность, которыми могут заниматься самозанятые.

Вот таблица с перечнем видов деятельности, по которым ФНС и Минфин в той или иной форме высказали свое мнение.

Недавно ФНС опубликовала некоторую статистику по профессиональным предпочтениям самозанятых и их возрастным характеристикам.

Средний возраст участников эксперимент 30-40 лет, при этом 6,5 тысяч самозанятых моложе 18 лет.

Наибольшую активность проявляют молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет: на их долю приходится 52 % от общего числа плательщиков. 42 % плательщиков НПД — это граждане в возрасте от 35 до 65 лет. Инициативу проявляет и молодежь в возрасте до 20 лет (4,5 %). И 1,5 % плательщиков — это люди старше 65 лет.

Основные занятия: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.

Молодежь (до 30 лет), в основном, предлагает ИТ-услуги, после 40-50 лет становится популярна сдача жилья в аренду.