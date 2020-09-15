Как регистрация в качестве самозанятого влияет на пенсии и социальные пособия

Самозанятые, которых в России уже больше миллиона человек, как и граждане других категорий, в определенные моменты своей жизни рассчитывают на меры социальной поддержки.

Когда речь идет о наемных работниках, безработных, или индивидуальных предпринимателях, все более-менее ясно. А что с самозанятыми? Относятся ли они к категории работающих граждан, которым, например, не индексируется пенсия?

В этом посте своего блога рассмотрю тему влияния самозанятости на соцвыплаты.

Сразу оговорюсь, что пока не на все вопросы из этой серии есть однозначные и четкие ответы. Если ФСС выпустил письмо с разъяснениями на счет пособий самозанятым, то ПФР пока публично не высказал свою позицию относительно выплат по линии данного фонда. За него это сделала ФНС.

Индексация пенсии

Как известно, с 2016 года работающие пенсионеры, увы, лишены индексации пенсий. Причем к категории работающих «лишенцев» относятся не только те, кто трудится «на дядю» по трудовому договору, но и самостоятельно обеспечивающие себя работой ИП, нотариусы, адвокаты.

Если быть точным, то пенсии не индексируют пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. Об это сказано в законе о пенсиях № 400-ФЗ.

Согласно статье 7 Закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 самостоятельно обеспечивающие себя работой (ИП, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся ИП) являются застрахованными лицами, за исключением лиц, применяющих режим НПД.

Таким образом, по мнению ФНС, изложенному в письме № ЕД-17-3/34 от 13.02.2020 в пенсионеры, являющиеся плательщиками НПД и не уплачивающие страховые взносы на ОПС, не лишаются индексации пенсии.

То есть если самозанятый пенсионер не вступил в добровольные отношения с ПФР и не уплачивает туда добровольные взносы, он для целей индексации пенсий работающим не является.

Таким образом пенсии самозанятым индексируют.

Однако, замечу, что самозанятые могут быть как просто физлицами, так и ИП. Всех ли плательщиков НПД имела в виду ФНС, давая разъяснения, неизвестно. Дело в том, что принимая решение об индексации, ПФР проверяет ЕГРИП, чтобы вычислить пенсионеров-ИП, которым индексация пенсии не проводится. Чтобы не обидеть эту категорию самозанятых, ПФР должен как минимум сверить данные из двух реестров (ЕГРИП и реестра самозанятых) и проиндексировать пенсию человеку, который числится одновременно и там, и там.

Как пройдет этот процесс, не пострадают ли самозанятые ИП-пенсионеры, время покажет...

Соцдоплата к пенсии

Если пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, который в каждом регионе свой, пенсионеру устанавливается социальная доплата до минимума. Соцдоплата бывает федеральной или региональной. Ее вид зависит от величины прожиточного минимума в регионе по сравнению с общероссийским.

Но рассчитывать на такую доплату могут не все пенсионеры, имеющие маленькую пенсию. Если пенсионер работает, индексация ему не положена. Ведь у него есть доход помимо пенсии.

Вместе с тем самозанятые не относятся к категории застрахованных лиц, так как от уплаты взносов они освобождены.

ФНС на своем сайте в разделе «вопрос-ответ» пояснила: если пенсионер — физлицо на НПД, и он добровольно не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, то самозанятый не теряет право на социальную доплату к пенсии.

Уход за детьми-инвалидами

Получить пособие по уходу за ребенком-инвалидом или престарелым родственником может только официально безработный.

Однако самозанятый безработным не считается, отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

«Таким образом, люди встают перед выбором: лишиться либо пособия, либо возможности легально подрабатывать как самозанятый предприниматель. Нужны законодательные изменения, которые помогли бы урегулировать эту ситуацию», — прокомментировал эту ситуацию эксперт ОНФ.

Кстати, на сайте Российской общественной инициативы опубликован призыв разрешить родителям детей-инвалидов иметь доход от самозанятости, не превышающий 1 МРОТ, без потери пособия по уходу за ребенком-инвалидом.

Бесплатные лекарства и реабилитация для инвалидов

Недавно ФНС обновила свой сервис вопросов-ответов. В том числе, налоговики ответили на вопрос о применении НПД инвалидом и сохранении всех положенных этой категории граждан льгот.

Вопрос: Если инвалид 2-ой группы оформится в качестве самозанятого налогоплательщика, сохранится ли его статус инвалида и вытекающие отсюда возможности получать лекарства, проходить реабилитацию и т.п.?

Ответ: этот налоговый режим не может повлиять на статус инвалида и на компенсации, связанные с этим статусом.

Уход за пожилыми старше 80 лет

Можно ли одновременно быть самозанятым и оформить в ПФР уход за пожилым человеком старше 80 лет (за 1 200 руб.)?

Этот вопрос долго оставался без четкого ответа. Дело в том, что осуществлять такой уход могут неработающие трудоспособные граждане. Работающие граждане оформить такой уход не могут.

Между тем в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ к неработающим лицам относятся лица, не осуществляющие работу и иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Как известно, самозанятые не являются застрахованными лицами в части ОПС, если они не вступили в добровольные правоотношения с ПФР.

«Если гражданин, осуществляющий уход, зарегистрирован в качестве „самозанятого“, но при этом не вступил в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, то право на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы не теряется», — сообщает ОПФР Татарстана.

Отмечу, что оформление в ПФР ухода за пожилым человеком дает возможность ежегодно получать 1,8 балла к своей будущей пенсии, не уплачивая ни копейки взносов.

Это хороший способ для самозанятых формировать свою будущую пенсию, занимаясь бизнесом, и при этом не уплачивая взносы в ПФР.

Однако пока ПФР в разных регионах по-разному смотрит на вопрос правомерности совмещения самозанятости и ухода за пожилыми.

Кое-где гражданам чинят препятствия.

И здесь, на «Клерке», среди пользователей портала есть те, кто будучи самозанятым столкнулся с проблемами при оформлении в ПФР ухода за своими пожилыми родителями.

Вот что пишут люди:

Я сегодня звонила на федеральную горячую линию ПФР, и мне там сказали, что вопрос этот очень неординарный, и скорее всего, что нельзя быть и ухаживающим, и самозанятым, и что вообще-то с этим вопросом лучше обратиться в местное отделение ПФР. И что это моя обязанность — сообщить в ПФР о том, что я стала самозанятой (даже если у меня ещё и нет дохода), а потом уже (когда и если доход появится) там будут решать что со мной делать.

Больничные и пособия беременным

Эту тему я освещал в одном из постов своего блога.

Напомню, самозанятые физлица на НПД не могут застраховаться в ФСС и получать пособия, а самозанятые ИП на НПД — могут.

Об этом сообщается в письме ФСС от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346.

В настоящее время получается, что лишь статус ИП дает самозанятой, не работающей по трудовому договору женщине, возможность получить декретные от ФСС. То есть сначала женщина должна зарегистрироваться как ИП и только потом перевестись на НПД.