Все регионы приняли законы о самозанятых! С октября во всей стране введен режим НПД

К сентябрю в 84 регионах РФ была введена самозанятость. Не охваченным НПД оставался только 1 регион — Республика Ингушетия.

Власти Республики не спешили вводить на территории региона НПД. Но закон все-таки был принят. Его первоначальная версия предполагает введение режима НПД в Ингушетии с 1 января 2021 года.

Такой срок оговорен в Законе Республики Ингушетия от 31.08.2020 № 30-рз.

Данный закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 сентября.

Однако 21 сентября на портале был размещен другой региональный закон, который вносит поправки в вышеназванный.

Закон Республики Ингушетия от 18.09.2020 № 33-рз предусматривает, что НПД будет введен в регионе не в 2021 году, а раньше — с 1 октября 2020 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня опубликования этого закона.

Напомню, что Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ дал право регионам вводить НПД на своей территории с 1 июля 2020 года.

Для этого власти субъектов должны принять региональный закон.

В этом законе должен быть прописан срок вступления его в силу, причем этот срок должен быть не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования.

Закон Ингушетии № 33-рз ранее был опубликован в региональной интернет-газете. Срок его вступления в силу — 19 октября 2020 года.

Таким образом с этой даты НПД распространится на всю Россию.

Таблица: дата введения в регионах НПД