Какой налог пенсионеру выгоднее платить при сдаче квартиры: выбираем между НДФЛ, УСН, НПД

Не секрет, что пенсии у наших пенсионеров в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Работать многим из них уже тяжело. Пассивный доход в виде арендной платы выручает.
Некоторые пенсионеры, у которых есть запасная квартира, сдают ее. Однако не стоит забывать, что такие доходы подлежат налогообложению. Какой налог и с какой периодичностью платить — зависит от формы ведения этого «арендного бизнеса».
В этом посте разберу три варианта налогообложения: в качестве обычного физлица, которое платит НДФЛ, в качестве ИП на УСН и в качестве самозанятого физлица на НПД.
НДФЛ
Можно не регистрироваться в качестве бизнесмена, а просто сдавать жилье как обычное физлицо. В этом случае возникает обязанность по уплате НДФЛ по ставке 13 % от суммы арендной платы.
Платить налог надо раз в год на основании налоговой декларации 3-НДФЛ, которую пенсионер должен сдать по итогам года. То есть получая пассивный доход, придется немного поактивничать — раз в год составить и сдать декларацию.
Что касается размера пенсии, то он в данном случае никак не взаимосвязан с деятельностью рантье.
Индексация пенсии производится как обычно
УСН
Если же пенсионер зарегистрируется как ИП и выберет режим УСН с объектом «доходы», то налог уже составит не 13 %, а 6 %, то есть в 2 раза меньше.
Правда, кроме налога ИП еще должен платить фиксированные взносы, но они уменьшают сумму налога.
Налог надо платить ежеквартально. А раз в год сдать декларацию.
Индексация пенсии для ИП не производится. Это минус. Но зато ежегодно в августе производится перерасчет пенсии благодаря уплаченным фиксированным взносам. Это плюс. Правда, перерасчет, увы, по своему размеру гораздо скромнее индексации.
НПД
Став самозанятым плательщиком НПД, пенсионер при сдаче в аренду своей квартиры будет платить налог 4 %. Кроме того, при регистрации он получит право на налоговый вычет в размере 10 000 руб. (в 2020 году — 21 230 руб.).
Бонус для самозанятых: кому и какой вычет дадут. Примеры расчета
Страховые взносы самозанятые не платят. При желании можно платить из добровольно. Но добровольное пенсионное страхование может быть актуально для молодежи, для пенсионеров в этом никакой выгоды не просматривается.
На размер пенсии регистрация в качестве самозанятого не влияет. Индексация производится как неработающему.
Никаких деклараций самозанятые не сдают, что очень удобно для пенсионера, получающего пассивный доход.
Сравнительная таблица
Рассмотрим плюсы и минусы разных режимов налогообложения на примере пенсионера Иванова.
Исходные данные:
Пенсия Иванова в 2020 году — 12 000 руб. С 2020 года он начала сдавать свою квартиру за 30 000 руб. в месяц.
В 2021 году он продолжил эту деятельность в том же статусе.
Свой налоговый бонус по НПД он использовал в 2020 году, поэтому в нашем примере мы его учитывать не будем.
Индексация пенсии в 2021 году составит 6,3 %.
В таблице — расклад на 2021 год:
Как видно из таблицы, наиболее выгодным для пенсионера при сдаче квартиры является режим НПД (самозанятость).