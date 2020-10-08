Какой налог пенсионеру выгоднее платить при сдаче квартиры: выбираем между НДФЛ, УСН, НПД

Не секрет, что пенсии у наших пенсионеров в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Работать многим из них уже тяжело. Пассивный доход в виде арендной платы выручает.

Некоторые пенсионеры, у которых есть запасная квартира, сдают ее. Однако не стоит забывать, что такие доходы подлежат налогообложению. Какой налог и с какой периодичностью платить — зависит от формы ведения этого «арендного бизнеса».

В этом посте разберу три варианта налогообложения: в качестве обычного физлица, которое платит НДФЛ, в качестве ИП на УСН и в качестве самозанятого физлица на НПД.

НДФЛ

Можно не регистрироваться в качестве бизнесмена, а просто сдавать жилье как обычное физлицо. В этом случае возникает обязанность по уплате НДФЛ по ставке 13 % от суммы арендной платы.

Платить налог надо раз в год на основании налоговой декларации 3-НДФЛ, которую пенсионер должен сдать по итогам года. То есть получая пассивный доход, придется немного поактивничать — раз в год составить и сдать декларацию.

Что касается размера пенсии, то он в данном случае никак не взаимосвязан с деятельностью рантье.

Индексация пенсии производится как обычно

УСН

Если же пенсионер зарегистрируется как ИП и выберет режим УСН с объектом «доходы», то налог уже составит не 13 %, а 6 %, то есть в 2 раза меньше.

Правда, кроме налога ИП еще должен платить фиксированные взносы, но они уменьшают сумму налога.

Налог надо платить ежеквартально. А раз в год сдать декларацию.

Индексация пенсии для ИП не производится. Это минус. Но зато ежегодно в августе производится перерасчет пенсии благодаря уплаченным фиксированным взносам. Это плюс. Правда, перерасчет, увы, по своему размеру гораздо скромнее индексации.

НПД

Став самозанятым плательщиком НПД, пенсионер при сдаче в аренду своей квартиры будет платить налог 4 %. Кроме того, при регистрации он получит право на налоговый вычет в размере 10 000 руб. (в 2020 году — 21 230 руб.).

Страховые взносы самозанятые не платят. При желании можно платить из добровольно. Но добровольное пенсионное страхование может быть актуально для молодежи, для пенсионеров в этом никакой выгоды не просматривается.

На размер пенсии регистрация в качестве самозанятого не влияет. Индексация производится как неработающему.

Никаких деклараций самозанятые не сдают, что очень удобно для пенсионера, получающего пассивный доход.

Сравнительная таблица

Рассмотрим плюсы и минусы разных режимов налогообложения на примере пенсионера Иванова.

Исходные данные:

Пенсия Иванова в 2020 году — 12 000 руб. С 2020 года он начала сдавать свою квартиру за 30 000 руб. в месяц. В 2021 году он продолжил эту деятельность в том же статусе. Свой налоговый бонус по НПД он использовал в 2020 году, поэтому в нашем примере мы его учитывать не будем. Индексация пенсии в 2021 году составит 6,3 %.

В таблице — расклад на 2021 год:

Как видно из таблицы, наиболее выгодным для пенсионера при сдаче квартиры является режим НПД (самозанятость).