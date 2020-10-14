Деятельность самозанятых могут более четко зарегламентировать

Сейчас для самозанятых нет четкого перечня разрешенных видов деятельности. Действует принцип «что не запрещено, то разрешено».
Что нельзя
В Федеральном законе № 422-ФЗот 27.11.2018, который регламентирует режим НПД, перечислены запреты. Это, в частности:
- реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
- перепродажа товаров, имущественных прав;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- работа по агентским договорам;
- продажа недвижимого имущества, транспортных средств;
- сдача в аренду нежилой недвижимости;
- реализация долей в уставном капитале организаций;
- деятельность в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
- деятельность арбитражного управляющего, медиатора, оценщика, нотариуса, адвоката.
Что можно
Деятельность, не поименованная в списке запретной, разрешена при условии соблюдения всех остальных нюансов НПД (ограничение по сумме дохода, отсутствие сотрудников, сотрудничество с клиентами, менее 2 лет назад бывшими работодателями самозанятого).
Чтобы уже наверняка не промахнуться применением этого спецрежима, граждане просят Минфин и ФНС дать разъяснения по тому или иному виду деятельности: можно или нельзя.
Обобщу разъяснения фискалов.
Продажа товаров возможна, если они собственного производства.
Основание — письмо ФНС № СД-4-3/2889@ от 19.02.2020, письмо Минфина № 03-11-11/12392 от 20.02.2020.
Что подразумевается под товарами собственного производства для НПД
Курьерские услуги можно оказывать в рамках НПД.
Основание — письмо ФНС № ЕД-4-20/22760@ от 11.11.2019.
Услуги маркетинга оказывать можно.
Основание — письмо Минфина № 03-11-11/59063 от 06.08.2019.
Риэлторская деятельность не запрещена.
Основание — письмо Минфина № 03-11-11/54306 от 22.07.2019.
Сдача металлолома — можно.
Основание — письмо ФНС № СД-4-3/26883 от 26.12.2019, письмо Минфина № 03-11-11/84683 от 28.09.2020.
Обслуживание нефтяного оборудования — тоже можно.
Основание — письмо Минфина № 03-11-11/8747 от 11.02.2020.
Сдача в аренду авто также допустима в рамках НПД.
Основание — письмо Минфина № 03-11-11/10799 от 17.02.2020.
Флористам можно применять НПД.
Основание — письмо Минфина № 03-11-11/15055 от 02.03.2020.
Кроме того, ФНС на своем сайте приводит примерный перечень видов деятельности, для которых подходит НПД:
- удаленная работа через электронные площадки;
- оказание косметических услуг на дому;
- сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
- услуги по перевозке пассажиров и грузов;
- продажа продукции собственного производства;
- фото- и видеосъемка на заказ;
- проведение мероприятий и праздников;
- юридические консультации и ведение бухгалтерии;
- строительные работы и ремонт помещений.
Что хотят поменять
Недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил вести перечень разрешенных видов деятельности для плательщиков НПД. По его мнению, это необходимо во избежание перевода компаниями постоянных сотрудников с трудовых договоров на регулярное оказание услуг в режиме самозанятых.
Кроме того, вопрос регламентирования деятельности самозанятых сейчас прорабатывают Минэкономразвития и ФНС.
Эти два ведомства в ближайшее время определят и обнародуют критерии, которые позволят разграничивать самозанятость и предпринимательство, заявил на днях глава МЭР Максим Решетников.
«Мы сейчас поставили задачу вместе с налоговой службой определиться до конца и дать публичное объяснение, что потом налоговая служба будет считать применением механизмов оптимизации, когда трудовые отношения трансформируются в самозанятых, а что останется, условно, режимом самозанятости<...> Все-таки самозанятость должна остаться определенной нишей, она не должна полностью поглотить предпринимательство. Иначе предприниматели придут и скажут: а зачем нам тогда содержать фирму?» —сказал Решетников (цитата по ИА ТАСС).
Кроме того, федеральным властям предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые маркировать свой товар.