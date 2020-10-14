Деятельность самозанятых могут более четко зарегламентировать

Сейчас для самозанятых нет четкого перечня разрешенных видов деятельности. Действует принцип «что не запрещено, то разрешено».

Что нельзя

В Федеральном законе № 422-ФЗот 27.11.2018, который регламентирует режим НПД, перечислены запреты. Это, в частности:

реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

перепродажа товаров, имущественных прав;

добыча и реализация полезных ископаемых;

работа по агентским договорам;

продажа недвижимого имущества, транспортных средств;

сдача в аренду нежилой недвижимости;

реализация долей в уставном капитале организаций;

деятельность в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

деятельность арбитражного управляющего, медиатора, оценщика, нотариуса, адвоката.

Что можно

Деятельность, не поименованная в списке запретной, разрешена при условии соблюдения всех остальных нюансов НПД (ограничение по сумме дохода, отсутствие сотрудников, сотрудничество с клиентами, менее 2 лет назад бывшими работодателями самозанятого).

Чтобы уже наверняка не промахнуться применением этого спецрежима, граждане просят Минфин и ФНС дать разъяснения по тому или иному виду деятельности: можно или нельзя.

Обобщу разъяснения фискалов.

Продажа товаров возможна, если они собственного производства.

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/2889@ от 19.02.2020, письмо Минфина № 03-11-11/12392 от 20.02.2020.

Курьерские услуги можно оказывать в рамках НПД.

Основание — письмо ФНС № ЕД-4-20/22760@ от 11.11.2019.

Услуги маркетинга оказывать можно.

Основание — письмо Минфина № 03-11-11/59063 от 06.08.2019.

Риэлторская деятельность не запрещена.

Основание — письмо Минфина № 03-11-11/54306 от 22.07.2019.

Сдача металлолома — можно.

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/26883 от 26.12.2019, письмо Минфина № 03-11-11/84683 от 28.09.2020.

Обслуживание нефтяного оборудования — тоже можно.

Основание — письмо Минфина № 03-11-11/8747 от 11.02.2020.

Сдача в аренду авто также допустима в рамках НПД.

Основание — письмо Минфина № 03-11-11/10799 от 17.02.2020.

Флористам можно применять НПД.

Основание — письмо Минфина № 03-11-11/15055 от 02.03.2020.

Кроме того, ФНС на своем сайте приводит примерный перечень видов деятельности, для которых подходит НПД:

удаленная работа через электронные площадки;

оказание косметических услуг на дому;

сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;

услуги по перевозке пассажиров и грузов;

продажа продукции собственного производства;

фото- и видеосъемка на заказ;

проведение мероприятий и праздников;

юридические консультации и ведение бухгалтерии;

строительные работы и ремонт помещений.

Что хотят поменять

Недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил вести перечень разрешенных видов деятельности для плательщиков НПД. По его мнению, это необходимо во избежание перевода компаниями постоянных сотрудников с трудовых договоров на регулярное оказание услуг в режиме самозанятых.

Кроме того, вопрос регламентирования деятельности самозанятых сейчас прорабатывают Минэкономразвития и ФНС.

Эти два ведомства в ближайшее время определят и обнародуют критерии, которые позволят разграничивать самозанятость и предпринимательство, заявил на днях глава МЭР Максим Решетников.

«Мы сейчас поставили задачу вместе с налоговой службой определиться до конца и дать публичное объяснение, что потом налоговая служба будет считать применением механизмов оптимизации, когда трудовые отношения трансформируются в самозанятых, а что останется, условно, режимом самозанятости<...> Все-таки самозанятость должна остаться определенной нишей, она не должна полностью поглотить предпринимательство. Иначе предприниматели придут и скажут: а зачем нам тогда содержать фирму?» —сказал Решетников (цитата по ИА ТАСС).

Кроме того, федеральным властям предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые маркировать свой товар.