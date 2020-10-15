Депутаты Госдумы хотят стать самозанятыми и сдавать свое жилье в рамках НПД. Проекты уже в Думе

Накануне вечером в Госдуму был внесен пакет из двух законопроектов, в случае принятия которых депутаты получат возможность применять налог на профессиональный доход при сдаче в аренду жилых помещений.

Автор обоих проектов — депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов.

Расскажу о планируемых поправках.

Поправки в закон № 422-ФЗ

Законопроект № 1036054-7 вносит поправки в Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ о самозанятых.

Предлагается предусмотреть возможность использования лицами, замещающих государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

Поправки вносятся в п.4 статьи 6 закона № 422-ФЗ.

Сейчас там сказано, что объектом обложения налогом на профессиональный доход не являются доходы государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

То есть для сдачи жилья чиновники могут зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить НПД.

Но в этом списке нет лиц, замещающих госдолжности.

Так, например, должность заместителя федерального министра по нормам действующего законодательства (ст. 8 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указ Президента от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной службы»), относится к должностям государственной гражданской службы, и, соответственно, на него распространяется возможность применения НПД в части доходов от сдачи в аренду жилья.

В тоже время на лицо, замещающее должность федерального министра, которая относится к государственной должности РФ (Указ Президента от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»), не распространяется возможность использования НПД.

То есть заместитель министра может применять НПД, а сам министр — не может.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

Такая же ситуация и в отношении лиц, занимающих госдолжности в Совете Федерации, Госдуме, законодательных органов власти субъектов РФ.

Например, в Указе № 32 числятся такие должности как члены комитетов Госдумы и Совета Федерации.

Все эти люди, замещающие госдолжности не вправе использовать НПД в части доходов от сдачи в аренду жилья, так как такая возможность в законе № 422-ФЗ предусмотрена только для государственных и муниципальных служащих.

Проект эту ситуацию исправляет. В целях установления возможности использования НПД в отношении доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений для лиц, замещающих государственные должности РФ и субъектов РФ, законопроектом вносятся соответствующие изменения в закон № 422-ФЗ.

При этом ограничения по налоговой базе не более 2,4 миллиона рублей в год в отношении доходов от сдачи в аренду жилья для таких налогоплательщиков, применяющих НПД, сохраняются.

Поправки в закон № 3-ФЗ

Итак, для работающих в Госдуме депутатов поправками в 422-ФЗ могут предусмотреть применение НПД для сдачи жилья.

Но не все так просто. Дело в том, что они в принципе не имеют права получать доход от сдачи жилья в аренду. Такой запрет содержится в пункте в части 2 статьи 6 Федерального закона от 08.05.1994 № З-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Поэтому депутат Катасонов внес еще один законопроект № 1036056-7, который устраняет этот запрет.

Если этот проект будет принят, депутаты получат право сдавать свое жилье. А если будут приняты оба проекта, депутаты Госдумы смогут еще и платить при сдаче жилья не НДФЛ по ставке 13 %, а НПД по ставке 4 %.