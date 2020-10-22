Отношения юрлиц с самозанятыми будет легче признать трудовыми благодаря поправке в ТК

В России уже 1,2 млн. самозанятых и многие из них — контрагенты юрлиц. Какие-то компании уже давно смело сотрудничают с самозанятыми исполнителями, а какие-то с опаской относятся к такой перспективе.

И опасаться есть чего. Один из главных рисков — это возможная переквалификация гражданского договора с самозанятым в трудовой договор со всеми вытекающими отсюда налоговыми последствиями.

Напомню, в законе о самозанятых четко прописан запрет на взаимодействие исполнителей, применяющих НПД, с юрлицам, с которые за 2 года до этого у данного физлица были трудовые отношения.

Кстати, если самозанятый ранее, до перехода на НПД, работал в организации по договору ГПХ, это не помешает ему сотрудничать с данным заказчиком и после регистрации в качестве самозанятого. Ведь запрет есть только на бывших работодателей, с которыми был заключен трудовой договор. Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте.

Компаниям, безусловно, выгоднее нанять по договору ГПХ не обычное физлицо, а самозанятого.

Но в стремлении оптимизировать налогообложение не надо перегибать палку — договор ГПХ не должен содержать признаки трудового.

Если по договору ГПХ физлицо фактически будет выполнять трудовую функцию, то такой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор, предупреждает ФНС, в частности в письме от 27.12.2019 № БС-3-11/11131@

Кстати, недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести перечень разрешенных видов деятельности для плательщиков НПД. По его мнению, это необходимо во избежание перевода компаниями постоянных сотрудников с трудовых договоров на регулярное оказание услуг в режиме самозанятых.

Вскоре контролирующим органам будет еще проще переквалифицировать договоры ГПХ в трудовые.

В рамках работы над законопроектом о внесении изменений в ТК в части регулирования дистанционной и удаленной работы депутатами была подготовлена поправка в статью 19.1 ТК.

Напомню, статья 19.1 ТК именуется «Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями».

Целью этой поправки является признание трудовыми отношений, которые возникли на основании гражданско-правовых договоров, при наличии двух или более признаков, указанных в статье 15 ТК.

Напомню, согласно статье 15 ТК трудовые отношения — это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В Федерации профсоюзов, комментируя эту поправку, отметили, что за последний год существенно увеличилось число трудящихся в нестандартных формах занятости.

Прежде всего, произошло это за счет того, что работодатели расторгли с работниками трудовые договоры и заключили гражданско-правовые.

Из 1 млн. самозанятых, зарегистрированных в 2020 году, 400 тысяч — бывшие работники, которые платили 13 % НДФЛ. Сейчас они платят 6 %.

ФНПР поддерживает поправку в статью 19.1 ТК, так как она позволит судам выносить решения о признании самозанятых и работающих посредством цифровых платформ и других категорий — работающими в рамках трудовых отношений.

Работники этих категорий будут иметь все права и гарантии, предусмотренные не только ТК, но и коллективными договорами и соглашениями в сфере труда, отметили в ФНПР.

Будьте внимательны при заключении договоров с самозанятыми! Не включайте в договор ГПХ условия, характерные для трудового договора.