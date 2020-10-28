Самозанятый может нанять людей по договору ГПХ. Какие налоги платить, как отчитываться, и в чем риск

Один из запретов, которые прописаны для самозанятых в регулирующем их деятельность законе № 422-ФЗ, касается наемных работников.

Трудовой договор нельзя, а ГПХ можно

В законе сказано, что лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях, не вправе применять НПД.

То есть самозанятый должен работать один сам по себе.

А вдруг для выполнения какой-то работы самозанятому понадобится посторонняя помощь?

В этом случае он может привлечь к выполнению работ каких-то физических лиц, заключив с ними договоры гражданско-правового характера.

Закон № 422-ФЗ не содержит запрета на привлечение налогоплательщиком налога на профессиональный доход лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях, в том числе по договору подряда.

Такое разъяснение недавно дала ФНС в письме № АБ-4-20/16632@ от 12.10.2020.

К сожалению, в этом документе ФНС не приводит никаких подробностей оформления таких отношений самозанятого заказчика с физическими лицами — исполнителями в части налоговых и отчетных последствий.

Между тем эта тема кажется мне весьма интересной. Как известно, одним из плюсов режима НПД, на который указывают налоговики, является отсутствие какой-либо налоговой отчетности.

Однако в случае найма физлиц даже по договорам ГПХ, вопрос об отчетности всплывает на поверхность.

Давайте вместе порассуждаем на эту тему.

Как известно, самозанятым плательщиком НПД может быть как обычное физлицо, так и ИП. Порядок уплаты НПД для этих двух категорий идентичен. А вот в случае найма физлиц по договору подряда, различия есть и их много.

НДФЛ

Доход физлиц по договору подряда на выполнение работ вне всяких сомнений облагается НДФЛ. Но кто его должен платить — сам исполнитель и его самозанятый заказчик?

Здесь все зависит от статуса самозанятого.

ИП

Если он является ИП, то независимо от применяемого режима налогообложения будет выступать в качестве налогового агента по НДФЛ со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов.

Согласно пункта 9 статьи 2 закона № 422-ФЗ, ИП на НПД не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента, установленных законодательством РФ о налогах и сборах.

Это значит, что выплачивая вознаграждение физлицу по договору ГПХ, ИП на НПД должен удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет.

Более того, в этом случае ИП необходимо будет отчитаться — сдавать в ИФНС отчеты 6-НДФЛ и по итогам года справку 2-НДФЛ.

Физлицо

Если же самозанятый не обременен предпринимательским статусом, то согласно нормам главы 23 НК он не будет являться налоговым агентом при выплате вознаграждения физлицу по договору ГПХ.

В этом случае физлицо-исполнитель самостоятельно уплачивает за себя НДФЛ и отчитывается в налоговую по форме 3-НДФЛ (по итогам года).

О том, что вопрос с НДФЛ при договорах ГПХ между двумя физлица решается именно таким образом, в частности, напоминает Минфин в письме № 03-15-05/9504 от 15.02.2018.

Страховые взносы

Выплаты физлицам по договору ГПХ облагаются взносами на ОПС и ОМС, причем независимо от того, кто является заказчиком услуг (работ) — ИП или простое физлицо. Однако разница между ИП и не ИП в этом вопросе все же есть и она существенна.

ИП

Если ИП производит выплаты физлицам, он выступает в качестве страхователя, должен начислить страховые взносы, уплатить их в бюджет и сдать в налоговую расчет по страховым взносам.

Однако это не единственный отчет, который сдают страхователи. Кроме РСВ в налоговую инспекцию, ИП должен еще сдать в Пенсионный фонд СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. В этих формах указывается регномер страхователя, который присваивается ИП при регистрации и фигурирует в ЕГРИП.

Физлицо

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 419 НК к числу плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, относятся в том числе физлица, не являющиеся ИП.

То есть обычный гражданин, который стал применять НПД, при найме другого гражданина (не самозанятого и не ИП) должен платить страховые взносы.

Об этом также напоминает Минфин в письме № 03-15-05/9504 от 15.02.2018.

А как быть с отчетностью? Ее тоже придется сдавать. Причем сначала такому самозанятому надо зарегистрироваться в качестве плательщика страховых взносов. Для этого нужно сдать в ИФНС заявление установленной формы (КНД 1112525). Форма такого заявления и порядок его заполнения утверждены Приказом ФНС №ММВ-7-14/4@ от 10.01.2017.

Опасность договора ГПХ

В заключении добавлю, что хотя ФНС в своем письме № АБ-4-20/16632@ от 12.10.2020 и дала добро на заключение самозанятыми договоров ГПХ с физлицам, подходить к этому вопросу надо очень осторожно. Я бы сказал, что лучше вообще этого избегать.

Дело в том, что контролирующие органы часто подозревают, что под маской гражданско-правового договора скрываются трудовые отношения.

Для самозанятых это особенно опасно. Ведь в случае переквалификации договора в трудовой плательщик НПД в отличие от других налогоплательщиков, «попадет» не только на доплату взносов в ФСС и гарантии физлицам по ТК. Для самозанятого все может закончиться гораздо плачевнее. Ведь НПД и трудовые договоры несовместимы в принципе. Если налоговики докажут, что договор ГПХ на самом деле был трудовым, человек лишится права на НПД и тогда со всех полученных доходов придется заплатить НДФЛ. Пострадают и заказчики такого самозанятого.

Напомню, эксперты предупреждают, что есть опасность признания договора юрлица с самозанятым плательщиком НПД трудовым.

Однако и гражданский договор самозанятого с исполнителем-физлицом также могут признать трудовым.

То есть НПДшник рискует быть признанным как работником, так и работодателем. И в том, и в другом случае вместо НПД его заставят платить НДФЛ.