Самозанятому аннулировали учет на НПД: что делать дальше

Процесс регистрации в качестве самозанятого плательщика НПД крайне прост. Однако быстрая регистрация, которую можно пройти, не вставая с дивана, не означает, что быть налогоплательщиком НПД может кто угодно.

Есть определенные критерии и требования, которым надо соответствовать. В противном случае либо постановка на учет может быть аннулирована (если права быть самозанятым у человека изначально не было), либо снятие с учета в принудительном порядке произойдет позже (если нарушены требования Федерального закона № 422-ФЗ).

Этот пост своего блога я посвящу вопросу аннулирования регистрации самозанятых (принудительному снятию с учета).

Когда возможно аннулирование

Снятие с налогового учета по инициативе налогового органа, при отсутствии заявления плательщика НПД о снятии с учета, осуществляется:

при наличии у налогового органа информации об утрате налогоплательщиком права на применение НПД в случае несоответствия плательщика НПД требованиям Федерального закона № 422-ФЗ. Лицо считается утратившим право на применение НПД со дня возникновения оснований, препятствующих его применению.

при аннулировании постановки на учет, в случае выявления налоговым органом факта несоответствия налогоплательщика на дату его постановки на учет в качестве плательщика НПД требованиям Федерального закона № 422-ФЗ (то есть право применять НПД изначально не возникало). Уведомление о снятии с учета направляется физическому лицу налоговым органом через мобильное приложение "Мой налог«/Веб-кабинет.

Например, регистрация будет аннулирована, если ИП перешел на НПД, но не отказался от УСН.

Также слететь с НПД можно из-за превышения лимита дохода (2,4 млн рублей).

Напомню, кто не вправе применять НПД:

лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных нужд;

лица, занимающиеся добычей или реализацией полезных ископаемых;

лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров;

лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров ККТ при расчетах с покупателями;

лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ;

налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн рублей.

Каковы последствия аннулирования? Рассмотрим некоторые «узкие» вопросы.

«Мой налог»

Налоговый орган уведомляет о снятии с учета по своей инициативе через мобильное приложение "Мой налог«/веб-кабинет и уполномоченную кредитную организацию (в случае представления заявления о постановке на учет через банк).

После снятия с учета по инициативе налогового органа налогоплательщику предоставляется ограниченный доступ в мобильное приложение «Мой налог»/ веб-кабинет, в котором будет сохранена функция уплаты налога.

Расходы заказчиков

А что если самозанятый контрагент утратил право на применение НПД? Можно ли учесть расходы на основании выданного им чека?

Да, можно, разъясняет ФНС.

Утрата физлицом, в том числе ИП, права на применение НПД или аннулирование налоговым органом его постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД не является основанием для непризнания в составе расходов затрат, осуществленных заказчиком, при условии наличия чека, подтверждающего оплату товаров (работ, услуг) и соответствующего требованиям.

Это конечно хорошо, что расходы можно принять. Но беда в том, что эти расходы существенно вырастут из-за потери исполнителем права на НПД.

Если самозанятый утратил право на применение НПД, с этой даты юрлицо или ИП, выступающие заказчиками, обязаны удерживать НДФЛ и платить страховые взносы на сумму вознаграждения такому исполнителю.

УСН

После принудительного снятия с учета по НПД можно сразу перейти на УСН. Уведомление надо подать в течение 20 дней с даты потери права на НПД.

Для уведомления налогового органа о переходе на УСН рекомендуется применять форму 26.2-1 (КНД 1150001).

ИП, переходящий на УСН с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД, в уведомлении указывает код признака налогоплательщика «3» — индивидуальные предприниматели, переходящие с иных режимов налогообложения. В поле «переходит на упрощенную систему налогообложения __, где 1 — с 1 января 20__ года» указывает «1» и год перехода на УСН.

Об этом сообщается в письме ФНС № СД-4-3/25577@ от 26.12.2018.

Повторная регистрация

Налогоплательщик после снятия с учета в качестве плательщика НПД по инициативе налогового органа вправе повторно встать на учет в качестве плательщика НПД при отсутствии у него недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.