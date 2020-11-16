Запустят масштабный проект бесплатного обучения самозанятых «НАСЕБЯ.РФ»

Хотят запустить национальную программу практической подготовки самозанятых граждан «НАСЕБЯ.РФ».

В ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени» эту идею одобрил Президент Владимир Путин.

Проект «Национальная программа практической подготовки самозанятых граждан „НАСЕБЯ.РФ“» вошел в топ-100 идей-финалистов, отобранных из почти 15 тыс. инициатив, которые россияне присылали на крауд-платформу форума.

Соответствующая платформа будет создана на уже существующей инфраструктуре WorldSkills.

В рамках проекта граждане смогут получать востребованные профессиональные навыки в совокупности с основами предпринимательства с помощью цифровых платформ.

Будет как очное, так и дистанционное обучение россиян старше 16 лет.

Оно будет проходить в рамках коротких эффективных программ практической подготовки.

Программа рассчитана до 2030 года. За это время планируется обучить 10 миллионов самозанятых. Реализация программы — за счет средств федерального бюджета.

В список задач новой нацпрограммы, в том числе, входят:

— Популяризация самозанятости. Организация ежегодного Чемпионата по стандартам Worldskills для двух возрастных категорий: 16-18 лет и старшая группа (18 )

— Содействие в организации профессиональных сообществ самозанятых.

Польза от проекта — формирование «нового среднего класса» — класса самозанятых граждан, обеспечивающих себя и свою семью.

«Для нас это крайне важно, интересно и перспективно. Это дает возможность раскрыть талант каждого. Это перспективно и востребовано в высшей степени. Сейчас для самозанятых открываются новые направления. Я полностью согласен. И, действительно, можно без всяких сомнений использовать ту сеть, которая была создана за последние годы в рамках движения Ворлдскиллс», — прокомментировал Президент.

В ходе заседания было отмечено, что структура занятости во всем мире кардинально меняется: компании и госсектор все чаще не нанимают работника, а заказывают работу.

Стремительно растет число людей, которые через платформы находят себе заказы и проекты, работают на себя. Например, в Индии 39 %, а в Китае уже 45 % трудоспособного населения с помощью платформенной занятости находят такие заказы и получают доход.

В России сейчас самозанятых чуть более миллиона человек — 1,2 %.

В основном самозанятые работают в такси, курьерами, сдают квартиры в аренду или готовят школьников к ЕГЭ.

Вместе с тем существует большой дефицит профессионалов в таких сферах, как ИТ, ЖКХ, сферы услуг, строительства.

«Этот проект направлен на подготовку именно таких профессионалов — самозанятых», — отметил эксперт WorldSkills Russia Максим Усынин (проректор Международного института дизайна и сервиса в г. Челябинск), который на форуме и представил эту идею профподготовки.

В паспорте проекта указано, кому будет интересно это обучение. Вот целевая аудитория:

работники предприятий и организаций, находящиеся под угрозой сокращения (до 10 млн. к 2035 году);

граждане, осознанно понимающие необходимость создания «подушки безопасности» в виде новой профессии и/или сферы деятельности;

молодежь с 16 лет — «монетизация свободного часа»;

граждане, владеющие профессией, но не обладающие достаточными предпринимательскими навыками для осуществления деятельности самозанятого;

жители удаленных регионов, моногородов, не имеющие равные возможности получения современной профессии на мировом уровне.

Автор этого проекта Максим Усынин в презентации отмечает ожидаемый экономический результат:

до 5 трлн. рублей в виде реализованных товаров и услуг самозанятыми — участниками программы до 2028 года включительно.

Социальный результат: изменение личностной парадигмы — с позиции «жертвы» на проактивную позицию «директора своей жизни» формирование профессиональных сообществ самозанятых обеспечение социальной стабильности.

Главное отличие этой программы от многочисленных программ повышения квалификации в ее измеримом результате: «не корочка», а реально приобретенный профессиональный навык, проверяемый с помощью практического демонстрационного экзамена Ворлдскиллс.

Планируется, что в 1 — 2 квартале 2021 года будет издано Распоряжение Правительства о разработке специальной программы.

В 3 квартале 2021 году будут подготовлены программы и площадки.

В 4 квартале 2021 года начнется пилотный проект в некоторых регионах.

Основной этап программы начнется в 2022 году.

Владимир Путин обещал дать Правительству и АСИ соответствующие поручения.