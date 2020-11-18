Что надо успеть сделать самозанятому в 2020 году, чтобы в 2021 году получать выплаты по больничному из ФСС

С октября жители всех регионов РФ могут зарегистрироваться в качестве самозанятых плательщиков НПД.

Сейчас в нашей стране уже более миллиона самозанятых. Скоро их станет еще больше. И безусловно все эти люди — не роботы и могут заболеть. Сейчас, как мы все знаем, очень много случаев заболевания коронавирусом. Люди находятся на больничном по 3 — 4 недели и было бы неплохо получить хоть какое-то пособие от государства за время нетрудоспособности.

Кроме того, среди самозанятых немало молодых женщин, которые могут уйти в декрет.

По общему правилу самозанятым больничные не положены. Но если предпринять кое-какие действия, пособия по нетрудоспособности и беременности из ФСС все-таки можно получить.

В этом посте своего блога расскажу, что для этого нужно сделать.

Напомню, что в общем случае самозанятые не являются застрахованными лицами в глазах ФСС, поэтому никакие выплаты за счет этого фонда им не положены.

Самозанятые ИП

В принципе, в такой же ситуации находятся и индивидуальные предприниматели. Однако для них в законодательстве предусмотрена возможность купить себе право на пособия. И стоит это право не очень дорого. Речь идет о добровольном страховании в ФСС.

Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию, приобретают право на получение страхового обеспеченияв следующем календарном году при условии уплаты ими страховых взносов не позднее 31 декабря текущего года начиная с года подачи заявления о добровольном вступлении в данные правоотношения.

Добавлю, что самозанятые, можно так сказать, бывают двух видов — просто физлица на НПД и физлица, зарегистрированные в качестве ИП на НПД.

Вот эта вторая категория (ИП на НПД) могут зарегистрироваться в ФСС, уплатить взносы и в следующем году получать пособия по больничному листу.

В письме ФСС от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346 сообщается, что переход ИП на НПД не препятствует добровольному страхованию в ФСС.

То есть самозанятые ИП при желании могут застраховаться в ФСС и получать пособия.

Самозанятые физлица

С простыми физлицами на НПД все сложнее. Однако если имеется сильное желание получать пособия из ФСС, можно, не уходя с НПД, зарегистрироваться в качестве ИП. И уже став ИП, направить заявление в ФСС.

Недавно ФНС пояснила, что если физлицо уже является плательщиком НПД и в процессе самозанятости еще регистрируется как ИП, никаких дополнительных действий по части НПД не будет. Повторно регистрироваться самозанятым после обретения статуса ИП не надо. Человек был самозанятым до регистрации ИП, им же он и останется после регистрации (если конечно не захочет добровольно отказаться от статуса самозанятого).

Ранее я уже отмечал, что назрела необходимость внесения поправки в часть 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», в части включения физлиц, применяющих НПД, в число тех, кто имеет право добровольно вступить в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя страховые взносы.

Но пока закон в этой части не менялся и единственная возможность для самозанятых застраховаться в ФСС — это оформиться в качестве ИП.

Как зарегистрироваться

Стать ИП-добровольцем просто. Нужно направить заявление в ФСС

Подать документы можно лично, по почте, в электронной форме через портал госуслуг, а также в МФЦ.

В течение трех рабочих дней с момента получения указанных документов ФСС присваивает обратившемуся гражданину регистрационный номер, код подчиненности, а также формирует уведомление о регистрации.

Сколько и когда платить

Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию, уплачивают страховые взносы в ФСС, исходя из стоимости страхового года, определяемой как МРОТ, установленного на начало года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Стоимость страхового года в 2020 году составляет: 4 221 руб. 24 коп. (12 130 руб. × 2,9% ×12).

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году страхователям необходимо уплатить страховые взносы в размере 4 221 руб. 24 коп. Сделать это надо до 31 декабря 2020 года.

Если взносы вовремя не уплатить, то права на пособие в 2021 году не возникнет. С учета в ФСС снимут. Как говорится, карета превратится в тыкву.

Поэтому успейте оплатить вовремя. Уплачивать страховые взносы необходимо в рублях и копейках, округлять не надо.

КБК для таких взносов — 39311706020076000180.

Реквизиты для уплаты вам выдадут в ФСС.

Сколько и как получать

Для получения пособия по временной нетрудоспособности надо оформить больничный лист.

Так как ИП-доброволец не является работодателем в отношении самого себя, то строки «место работы — наименование организации», «Основное» и «По совместительству №» в листке нетрудоспособности не заполняются.

Больничный следует предъявить в ФСС. Там его рассчитают и выплатят ИП причитающуюся сумму на счет, указанный в заявлении.

Для ИП-добровольцев средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным МРОТ, установленному на день наступления страхового случая.

Средний дневной заработок для исчисления пособий определяется путем деления МРОТ, установленного на день наступления страхового случая, на число календарных дней каждого календарного месяца, на которые приходится страховой случай.

Пример № 1

Самозанятый ИП на НПД в 2020 году зарегистрировался в ФСС и уплатил до 31.12.20 взносы в размере 4 221,24 руб.

18 января 2021 года он заболел. Ему выдали больничные листы с продолжением по 8 февраля общей сложностью на 22 дня.

МРОТ в 2021 году — 12 792 руб.

Считаем пособие:

С этой суммы удержат НДФЛ. На руки самозанятый получит 8 205,98 руб.

Таким образом, уплатив в декабре 2020 года 4,2 тыс. руб., в феврале 2020 года самозанятый получит из ФСС 8,2 тыс. руб.

Пример № 2

Самозанятая ИП на НПД в 2020 году зарегистрировалась в ФСС и уплатила до 31.12.20 взносы в размере 4 221,24 руб.

18 января 2022 года в женской консультации ей выдали больничный лист по беременности и родам на 140 дней (по 06.06.2021).

МРОТ в 2021 году — 12 792 руб.

Считаем пособие:

Данная сумма не облагается НДФЛ.

Таким образом, уплатив в декабре 2020 года 4,2 тыс. руб., в январе 2020 года самозанятая получит из ФСС 59,5 тыс. руб.

Размер больничного вы можете посчитать самостоятельно с помощью сервиса ФСС.