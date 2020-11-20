В ФНС считают, что налог для самозанятых сейчас такой низкий, что ниже уже некуда

Звучат предложения снизить налог для самозантяых. Глава ФНС Даниил Егоров накануне высказал свое мнение на этот счет.

Напомню, ставка налога для самозанятых составляет 4 % от дохода при реализации товаров, работ или услуг физическим лицам и 6 %, если клиенты самозанятого — юрлица и ИП. Фиксированные взносы на ОПС и ОМС самозанятые не платят.

При этом в законе сказано, что в течение 10 лет с момента введения НПД налог повышаться не будет. То есть 6 % и 4 % — это максимальные ставки, зафиксированные на 10-летний период.

Также напомню, что первое время смозанятые платят налог по сниженной ставке, так как применяется налоговый вычет (бонус).

В общем случае он составляет 10 000 руб. С помощью этого бонуса налоговая ставка по доходу, полученному самозанятым налогоплательщиком от физлиц, автоматически уменьшается с 4 % до 3%, по доходу, полученному от юрлиц и ИП — с 6% до 4%.

Другими словами, если налог начислялся по ставке 4%, то вычет будетв размере 1% от полученных доходов (налоговой базы). Если по ставке 6% — в размере 2% от налоговой базы.

Данное уменьшение будет происходить, пока сумма вычетов не достигнет 10 000 рублей.

Более того, в 2020 году в качестве поддержки самозанятых в период пандемии введен дополнительный налоговый вычет в размере МРОТ (12 130 руб.) и поменялась схема применения вычета. Теперь налог уменьшается не частично, а полностью — на сумму двух вычетов (старого 10-тысячного и нового).

То есть налог можно уменьшить до нуля.

Самозанятые со скромным доходом сейчас вообще не платят налог.

Тем не менее звучат предложения снизить налоговую нагрузку для самозанятых.

Еще весной бизнес-сообщества («Деловая Россия», РСПП, ТПП и «Опора России») направили письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением установить единую ставку НПД на уровне 1 % независимо от того, кто является заказчиком — юрлицо, ИП или физлицо.

Кроме того, глава ТПП Сергей Катырин также продвигает идею об 1-процентном налоге для самозанятых. Он предлагает дать регионам право на снижение ставки налога до 1 %.

Таким образом регионы в «ручном режиме» смогут развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность. И главное, данная мера позволит смягчить для самозанятых последствия пандемии,

Этот вопрос обсуждался на XVI Всероссийском налоговом форуме «Налоговая вакцинация экономики», организованный Торгово-промышленной палатой РФ и завершившемся накануне.

Выступая на мероприятии, глава ФНС Даниил Егоров предложение Катырина по снижению налога для самозанятых не поддержал.

Он заявил, что НПД и так «самый льготный режим налогообложения».

«Когда мы создавали этот режим, то представляли себе, что ниже ставка быть уже не может», — цитирует РБК слова Егорова.

Глава ФНС добавил, что существующий налоговый режим для самозанятых является «скорее социальным проектом», который позволяет без лишних трудностей работать в легальном поле.

Он напомним, что существующие налоговые вычеты сейчас и так снижают налог практически до нуля.

Если в разных регионах и сферах деятельности будут разные ставки налога, его будет сложнее администрировать, добавил глава ФНС.

Сейчас алгоритм приложения для самозанятых самостоятельно рассчитывает налог. Он уплачивается не по месту регистрации, а по месту получения дохода. «Если ставка нейтральна, налоговой все равно, где зарегистрирован самозанятый», — отметил Егоров.

Напомню, ситуация по ставке НПД складывается следующая: