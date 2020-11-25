Из соцсетей – в самозанятые или борьба с нелегальным бизнесом

Сейчас многие продвигают свои услуги и товары через социальные сети. Такие каналы продаж и рекламы очень актуальны и не очень затратны.

В период пандемии Интернет стал занимать гораздо больше места в жизни людей. В нашей стране социальными сетями пользуется около 100 миллионов человек, и более 95 % из этих потенциальных онлайн-потребителей имеют аккаунты минимум в двух соцсетях.

Если в Интернете есть заказчики/покупатели/потребители, то там же будут и продавцы/исполнители/поставщики, предлагающие свои товары и услуги.

Только вот занимаются таким интернет-маркетингом, порой, граждане, бизнес которых никак официально не оформлен. Люди ведут бурную деятельность — продают товары, оказывают услуги, выполняют работы. Доход идет, а налогов они никаких не платят.

Эту «лавочку» хотят прикрыть. Недавно глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил ввести административную ответственность за торговлю в соцсетях при отсутствии госрегистрации.

Кроме того, аккаунты таких нелегальных продавцов предлагается блокировать.

Между тем среди таких интернет-продавцов есть немало тех, для кого данный бизнес — лишь небольшое подспорье, хобби, приносящее скромный дополнительный доход.

Среди таких «бизнесменов» — мамы в декрете, студенты, пенсионеры.

Депутат Госдумы Сергей Боярский вступился за них.

«Кто-то, например, вяжет, шьет-вышивает, я вижу море предложений в „Инстаграме“ по пошиву одежды или игрушек. Часто этим занимаются пожилые люди. И вместо того, чтобы поддержать их, предлагается блокировать их аккаунты, лишать возможности выйти на аудиторию», — цитирует «Парламентская газета» слова народного избранника.

Тем не менее регулировать продажи через социальные сети необходимо, считает его коллега, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Он привел несколько аргументов за обязательную легализацию такого бизнеса:

1) Серая торговля нарушает принципы здоровой конкуренции. ИП платят налоги и взносы, нанимают бухгалтера, несут другие издержки. А их конкуренты в соцсетях, не имея таких расходов, могут устанавливать более низкие цены.

2) В легализации торговли заинтересовано государство, которое получает налоги.

3) Права потребителей при сделках с такими серыми продавцами не защищены.

Что же делать? Депутат считает, что выходом из этой серой зоны соцсетей может стать самозанятость.

Регистрация в качестве самозанятого плательщика НПД проста и понятна. Правда, не всякая деятельность для этой категории бизнесменов допустима.

В частности, нельзя продавать подакцизную продукцию (алкоголь, табачные изделия) и товары, подлежащие маркировке. Есть и ряд других ограничений

«Например, человек изготавливает какие-то уникальные торты на заказ и рекламирует их в соцсетях. Это не розничная торговля, не подакцизная и не маркируемая продукция, то есть он может заниматься этим в качестве самозанятого. Но нормативные акты запрещают изготавливать пищевую продукцию, те же кондитерские изделия, в домашних условиях — надо снимать помещение, которое отвечает требованиям Роспотребнадзора», — привел пример Фаррахов.

По его мнению, следует переработать множество нормативных актов, чтобы люди могли заниматься любимым делом, а их клиенты получали качественный и безопасный продукт.

Что касается вывода людей из тени, в которой они прячутся в дебрях социальных сетей, то необходимо создать условия, сделать переходный период, чтобы люди могли легализоваться, а если они не воспользуются этой возможностью — тогда уже применять блокировку их аккаунтов.

Только в этом случае уже должна возникать ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, уверен депутат.

Кстати, на сайте Change.org еще в прошлом году была размещена петиция, в которой граждане призывают налоговую службу и другие контролирующие органы активнее «шерстить» социальные сети (Инстаграм, Вконтакте, Авито), на предмет выявления нелегальных самозанятых. Автор петиции предлагает налоговикам под видом тайных покупателей выводить на чистую воду нелегалов и вынуждать их оформить статус плательщика НПД.

Правда, эта петиция народной поддержки не снискала.