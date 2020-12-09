В законе о такси пропишут самозанятых, но только в связке с агрегаторами

Хотя режим НПД начали внедрять еще в 2019 году, до сих пор многие законы не адаптированы под новую категорию бизнесменов. Имеется немало правовых пробелов, нестыковок или чрезмерных требований, не соответствующих масштабам бизнеса самозанятых.

Касается это, в том числе, и таксистов.

Как ранее отмечал заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький, чтобы легально вести свой бизнес, таксист должен иметь разрешение. Однако по закону получить его может либо юрлицо, либо ИП. Самозанятые физлица такой возможности не имеют.

Необходимы поправки в закон о такси. И эти поправки разрабатываются.

Сам законопроект № 481004-7 находится в Госдуме с июня 2018 года. Его приняли в первом чтении. К слову, тогда еще никаких самозанятых в России не было.

А вот со вторым чтением вышла небыстрая история. Недавно комитет ГД по транспорту и строительству разработал уже пятый вариант законопроекта о регулировании работы такси. На этот раз в законе фигурируют самозанятые физлица.

Однако такие водители, в отличие от ИП не смогут работать самостоятельно без агрегатора.

Согласно документу, агрегатор обязан контролировать самозанятых как штатных сотрудников, также вводится обязанность агрегаторов контролировать режим работы всех водителей такси, а не только самозанятых. Делать это будут с помощью специальных устройств, которыми должен быть оснащен автомобиль.

По оценкам представителей отрасли, на оборудование каждой машины придется потратить около 80-100 тысяч рублей, передает РИА Новости. В масштабах страны расходы такого рода превысят 100 млрд руб.

Новые поправки были восприняты неоднозначно, в том числе по части внедрения в этот закон самозанятых. Многие считают, что привязка их агрегаторам — это чрезмерно.

«На агрегаторов не может быть возложена обязанность осуществлять свою деятельность во всех населенных пунктах региона. Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Именно таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но проект лишает их права быть самозанятыми», — прокомментировал один из соавторов первоначальной версии проекта, депутат Вячеслав Лысаков.

Раскритиковали проект и в ОНФ. Эксперты Народного фронта назвали основные поправки, которые могут привести к уходу с рынка большого количества самозанятых:

установление государственного регулирования тарифов в городах федерального значения;

требования к наличию желтых номеров, цвету кузова автомобиля;

запрет на работу без посредничества агрегаторов.

Те, кто подрабатывают извозом в свободное время, не потянут эти расходы и не смогут выполнить требования, что лишит их семьи дополнительного заработка, а цены на услуги такси неизбежно вырастут, говорится в сообщении ОНФ, опубликованном на днях.

По оценкам участников рынка, до 50–60 % таксистов являются самозанятыми — они занимаются извозом нерегулярно на собственных автомобилях.

Эти люди с большим трудом смогут выполнить требования законопроекта о такси или не смогут вовсе. В итоге водители будут работать нелегально, да и цены на услуги такси вырастут.

В ОНФ считают неправильным то, что плательщикам НПД предписывают работать таксистами только через агрегатор.Ведь самозанятые могут не нуждаться в услугах службы заказа, если у них наработана клиентская база или они, например, по договору перевозят сотрудников предприятия.

Эксперты ОНФ отмечают, что нормы законопроекта заметно увеличивают роль агрегаторов на рынке, переносят на них часть функций государственных органов и перевозчиков, а это создает риски злоупотребления со стороны служб заказа такси.

В ОНФ также раскритиковали то, как законопроект сочетается с нормами закона «О защите прав потребителей». Пассажиры могут с его помощью защитить свои права лишь в случае, если в качестве перевозчика выступает юрлицо или ИП. А если таксист — самозанятый, пассажиры не могут считаться потребителями. Неприменимы нормы о защите прав потребителей и по отношению к агрегаторам.

В общем, эксперты настаивают на очередной переделке законопроекта ко второму чтению.

Кстати, эксперты Института Гайдара, проанализировав экономические модели более 40 таксопарков из 11 регионов страны, пришли к выводу, что наиболее целесообразный сценарий для отрасли такси в России — при котором основная часть водителей работает в налоговом режиме самозанятости.