Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Блог Георгия Чахидзе

Режим для самозанятых будут жестче контролировать (а еще улучшать...)

23

НПД будут улучшать и следить, чтобы не было злоупотреблений: обзор свежего отчета Счетной палаты.

Налоговый режим для самозанятых (НПД) надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования.

Такой вывод содержится в докладе Счетной палаты, опубликованном накануне вечером.

В этом посте я сделал обзор отчета Счетной палаты о режиме для самозанятых.

Аудиторы проанализировали результаты экспериментального внедрения НПД в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Выход из тени

Отмечается, что НПД помог вывести многих граждан из тени.

«Проблема неформальной занятости достаточно большая. По данным Росстата, в начале 2018 года в неформальном секторе трудилось 14,25 млн человек», — сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

На конец 2019 года общее количество плательщиков НПД в 4-х вышеназванных регионах составило 337,4 тыс. человек, из них 90% — физлица и 10% — ИП.

«Надо отметить, что 38 % самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 года 70 % плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации», — подчеркнул аудитор.

Поступления в бюджет от НПД

Общая сумма дохода, заявленного в 2019 году самозанятыми, составила 44 млрд рублей, а объем уплаченного по нему НПД — 1,11 млрд рублей.

Доходы ИП

При этом после перехода на НПД заявленные доходы ИП, которые ранее применяли УСН, снизились. По сравнению с 2018 годов снижение составило 19 %. Налога эти бывшие упрощенцы за 2019 год заплатили в 1,6 раза меньше, чем за 2018 год.

Те ИП, которые ранее применяли ЕНВД и ПСН, в 2019 году стали платить в 7 раз меньше налогов, чем в 2018 года.

В докладе говорится, что надо изучить вопрос о том, может ли это сокращение налоговых выплат быть связано с занижением сумм получаемого дохода, или же оно обусловлено факторами экономической деятельности.

Виды деятельности на НПД

Не все самозанятые раскрывают свой вид деятельности, посетовали в Счетной палате.

В настоящее время лишь 34 % налогоплательщиков НПД указывают осуществляемый вид деятельности.

При этом в приложении «Мой налог» в видах деятельности для самозанятых предусмотрен раздел 21, включающий в себя 138 направлений деятельности. Сведения в указанных разделах заполняются самозанятыми по желанию.

Аудиторы предположили, что возможное наличие видов деятельности, занимающих доминирующее положение в структуре занятости самозанятых граждан может свидетельствовать о том, что лица, осуществляющие указанный вид деятельности, рассматривают переход на уплату НПД как способ налоговой оптимизации, в силу чего указанное явление приобретает массовый характер при одновременном незначительном количестве иных видов деятельности.

Для анализа было выбрано 5 наиболее востребованных самозанытми видов деятельности:

  • перевозка пассажиров (водитель);
  • аренда квартир;
  • маркетинг и реклама;
  • обучение и репетиторство;
  • консультирование.

А вот более подробная классификация видов деятельности в виде диаграммы:

В докладе СП относительно видов деятельности самозанятых сделан следующий вывод:

применительно к тем видам деятельности, которые указали самозанятые граждане, ни один вид не занимает существенной доли, а, следовательно, экстраполируя эту тенденцию в целом на все виды деятельности, и принимая во внимание установленные ограничения, можно предположить, что режим НПД может быть пригоден для легализации достаточно широкого круга самозанятых граждан.

Риск злоупотреблений

В Счетной палате отметили, что НПД выгоден налогоплательщикам, но существует риск злоупотреблений.

Например, перевод работников на режим НПД с использованием вновь зарегистрированных организаций в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Выявление потенциальных нарушителей

Налоговые органы на постоянной основе проводят мероприятия по мониторингу функционирования специального налогового режима НПД.

Специальная контрольно-аналитическая подсистема анализирует несколько десятков параметров, которые могут свидетельствовать об использовании организациями незаконных схем оптимизации, что позволяет применять риск-ориентированный подход в реальном времени.

По мнению Счетной палаты, чтобы свести к минимуму такие риски и объективно оценить эффект эксперимента, нужно продолжить мониторинг и анализ применения НПД во всех регионах.

В частности, СП рекомендует Правительству установить промежуточные этапы проведения эксперимента, взяв за ориентир трехлетний срок с начала его внедрения на всей территории России.

Улучшение условий для самозанятых

Нужно сделать новый налоговый режим более привлекательным для самозанятых, заявили в Счетной палате.

«Среди таких стимулирующих мер можно выделить урегулирование статуса самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами, предоставляя им равные возможности, например, в получении кредита, доступе к мерам поддержки и так далее», — считает аудитор Андрей Батуркин.

Еще одно предложение СП — ввести специальный коэффициент-дефлятор для определения верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД.

«Это позволит, с одной стороны, учитывать инфляционные процессы при применении режима НПД, а с другой — сделает указанный режим привлекательным для большого круга лиц», — отметил аудитор.

Количество самозанятых: ожидания и реальность

Когда вводился эксперимент по самозанятым, были определены следующие целевые показатели по количеству этой новой категории бизнесменов:

  • в 2019 году — 200 тыс. человек;
  • в 2020 году — 800 тыс. человек;
  • в 2021 году — 1400 тыс. человек;
  • в 2022 году — 1800 тыс. человек;
  • в 2024году — 2400 тыс. человек.

Такие цифры зафиксированы в паспорте федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Фактически план перевыполняется. Как уже было сказано выше, к концу 2019 года самозанятых было 337,4 тыс. человек.

К концу ноября 2020 года их количество достигло 1 млн 287 тысяч человек.

То есть установленный паспортом проекта на конец 2020 года показатель уже достигнут.

Вывод аудиторов

В документе Счетной палаты содержится следующий вывод:

Необходимые условия для проведения эксперимента созданы, текущие показатели по проекту соответствуют плановым значениям. Причины снижения налоговых выплат со стороны ИП, перешедших на режим ПНД, требуют отдельного анализа.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Блог Георгия Чахидзе
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог