Режим для самозанятых будут жестче контролировать (а еще улучшать...)

НПД будут улучшать и следить, чтобы не было злоупотреблений: обзор свежего отчета Счетной палаты.

Налоговый режим для самозанятых (НПД) надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования.

Такой вывод содержится в докладе Счетной палаты, опубликованном накануне вечером.

В этом посте я сделал обзор отчета Счетной палаты о режиме для самозанятых.

Аудиторы проанализировали результаты экспериментального внедрения НПД в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Выход из тени

Отмечается, что НПД помог вывести многих граждан из тени.

«Проблема неформальной занятости достаточно большая. По данным Росстата, в начале 2018 года в неформальном секторе трудилось 14,25 млн человек», — сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

На конец 2019 года общее количество плательщиков НПД в 4-х вышеназванных регионах составило 337,4 тыс. человек, из них 90% — физлица и 10% — ИП.

«Надо отметить, что 38 % самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 года 70 % плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации», — подчеркнул аудитор.

Поступления в бюджет от НПД

Общая сумма дохода, заявленного в 2019 году самозанятыми, составила 44 млрд рублей, а объем уплаченного по нему НПД — 1,11 млрд рублей.

Доходы ИП

При этом после перехода на НПД заявленные доходы ИП, которые ранее применяли УСН, снизились. По сравнению с 2018 годов снижение составило 19 %. Налога эти бывшие упрощенцы за 2019 год заплатили в 1,6 раза меньше, чем за 2018 год.

Те ИП, которые ранее применяли ЕНВД и ПСН, в 2019 году стали платить в 7 раз меньше налогов, чем в 2018 года.

В докладе говорится, что надо изучить вопрос о том, может ли это сокращение налоговых выплат быть связано с занижением сумм получаемого дохода, или же оно обусловлено факторами экономической деятельности.

Виды деятельности на НПД

Не все самозанятые раскрывают свой вид деятельности, посетовали в Счетной палате.

В настоящее время лишь 34 % налогоплательщиков НПД указывают осуществляемый вид деятельности.

При этом в приложении «Мой налог» в видах деятельности для самозанятых предусмотрен раздел 21, включающий в себя 138 направлений деятельности. Сведения в указанных разделах заполняются самозанятыми по желанию.

Аудиторы предположили, что возможное наличие видов деятельности, занимающих доминирующее положение в структуре занятости самозанятых граждан может свидетельствовать о том, что лица, осуществляющие указанный вид деятельности, рассматривают переход на уплату НПД как способ налоговой оптимизации, в силу чего указанное явление приобретает массовый характер при одновременном незначительном количестве иных видов деятельности.

Для анализа было выбрано 5 наиболее востребованных самозанытми видов деятельности:

перевозка пассажиров (водитель);

аренда квартир;

маркетинг и реклама;

обучение и репетиторство;

консультирование.

А вот более подробная классификация видов деятельности в виде диаграммы:

В докладе СП относительно видов деятельности самозанятых сделан следующий вывод:

применительно к тем видам деятельности, которые указали самозанятые граждане, ни один вид не занимает существенной доли, а, следовательно, экстраполируя эту тенденцию в целом на все виды деятельности, и принимая во внимание установленные ограничения, можно предположить, что режим НПД может быть пригоден для легализации достаточно широкого круга самозанятых граждан.

Риск злоупотреблений

В Счетной палате отметили, что НПД выгоден налогоплательщикам, но существует риск злоупотреблений.

Например, перевод работников на режим НПД с использованием вновь зарегистрированных организаций в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Выявление потенциальных нарушителей

Налоговые органы на постоянной основе проводят мероприятия по мониторингу функционирования специального налогового режима НПД.

Специальная контрольно-аналитическая подсистема анализирует несколько десятков параметров, которые могут свидетельствовать об использовании организациями незаконных схем оптимизации, что позволяет применять риск-ориентированный подход в реальном времени.

По мнению Счетной палаты, чтобы свести к минимуму такие риски и объективно оценить эффект эксперимента, нужно продолжить мониторинг и анализ применения НПД во всех регионах.

В частности, СП рекомендует Правительству установить промежуточные этапы проведения эксперимента, взяв за ориентир трехлетний срок с начала его внедрения на всей территории России.

Улучшение условий для самозанятых

Нужно сделать новый налоговый режим более привлекательным для самозанятых, заявили в Счетной палате.

«Среди таких стимулирующих мер можно выделить урегулирование статуса самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами, предоставляя им равные возможности, например, в получении кредита, доступе к мерам поддержки и так далее», — считает аудитор Андрей Батуркин.

Еще одно предложение СП — ввести специальный коэффициент-дефлятор для определения верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД.

«Это позволит, с одной стороны, учитывать инфляционные процессы при применении режима НПД, а с другой — сделает указанный режим привлекательным для большого круга лиц», — отметил аудитор.

Количество самозанятых: ожидания и реальность

Когда вводился эксперимент по самозанятым, были определены следующие целевые показатели по количеству этой новой категории бизнесменов:

в 2019 году — 200 тыс. человек;

в 2020 году — 800 тыс. человек;

в 2021 году — 1400 тыс. человек;

в 2022 году — 1800 тыс. человек;

в 2024году — 2400 тыс. человек.

Такие цифры зафиксированы в паспорте федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Фактически план перевыполняется. Как уже было сказано выше, к концу 2019 года самозанятых было 337,4 тыс. человек.

К концу ноября 2020 года их количество достигло 1 млн 287 тысяч человек.

То есть установленный паспортом проекта на конец 2020 года показатель уже достигнут.

Вывод аудиторов

В документе Счетной палаты содержится следующий вывод: