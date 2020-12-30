Семь разъяснений Минфина о том, когда можно, а когда нельзя быть самозанятым и платить НПД

В этом посте сделаю обзор свежих писем Минфина на тему самозанятых и их деятельности.

Помощник депутата — самозанятый, депутат — заказчик

Это подходит под НПД.

Минфин в письме № 03-11-10/108388 от 10.12.2020 рассмотрел интересную ситуацию: депутату областной Думы требуются некоторые услуги для его депутатских дел. Эти услуги по договору ГПХ ему оказывает его помощник, оформленный в качестве самозанятого. Соответственно данный помощник хотел был применять НПД по этому конкретному договору ГПХ.

Минфин напомнил, что под НПД не подпадает оказание услуг бывшим (менее 2 лет назад) и действующим работодателям.

Причем следует иметь в виду, что работодатель — это не только тот, с кем был заключен трудовой договор. Имеет значение сам факт наличия признаков трудовых отношений.

В общем-то, помощник депутата может применять НПД в отношении доходов, полученных от депутата областной Думы, но только при условии, что отношения между ними не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с ТК.

Самозанятый продает валюту

Это не подходит под НПД.

В письме Минфин № 03-11-11/109191 от 14.12.2020 однозначно заявляет, что курсовая разница при продаже валюты не признается объектом налогообложения НПД.

Самозанятый торгует ценными бумагами

Это не подходит под НПД.

Доходы от реализации долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов не признаются объектом налогообложения НПД.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/106467 от 07.12.2020.

Самозанятый хотел бы сдавать в аренду нежилую недвижимость

Это не подходит под НПД.

В Федеральном законе № 422-ФЗ прямо прописан запрет на применение НПД в случае сдаче в аренду недвижимости (кроме жилой). Так что сдавать в аренду нежилое помещение и платить с этого дохода НПД не получится.

Минфин в письме № 03-11-11/104183 от 30.11.2020 объяснил, что режим НПД — это исключение из общеустановленного порядка исчисления и уплаты налогов.

Если появится возможность применять НПД в отношении доходов, полученных от сдачи в аренду нежилых помещений, то арендодатели будут массово переходить на этот режим. Это приведет к потерям доходов бюджетной системы РФ за счет НДФЛ. Никто не захочет платить НДФЛ 13 %, если будет возможность платить НПД по ставке 6 %.

Самозанятый продает товары

Подходит или не подходит под НПД — зависит от обстоятельств.

При реализации товаров собственного производства (не закупленных для перепродажи) возможно применение НПД, напоминает Минфин в письме № 03-11-11/95715 от 03.11.2020.

Вместе с тем следует иметь в виду, что лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не вправе применять НПД.

Самозанятый ИП собирает компы из запчастей

Это подходит под НПД.

В письме № 03-11-11/92485 от 23.10.2020 Минфин в очередной раз напоминает, что запрещено применять НПД при перепродаже товаров.

Между тем нет запрета на применение НПД для физлиц, в том числе ИП, осуществляющих деятельность по дизайну и сбору компьютерных систем из запасных частей с последующей реализацией собранных компьютеров.

Самозанятый продает запчасти для авто

Это не подходит под НПД.

Перепродажа товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не подпадает под НПД.

В отношении такого вида предпринимательской деятельности, как продажа запасных частей для транспортного средства, налогоплательщики вправе применять иные режимы налогообложения.

Применять НПД в данном случае нельзя, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/91220 от 19.10.2020.