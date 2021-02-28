Обзор последних разъяснений для самозанятых

Самозанятых становится все больше и у них возникают вопросы, которые адресуются в ФНС и Минфин. В этом материале — обзор недавних разъяснений от фискалов для самозанятых.

Документы

Сейчас самозанятые в обязательном порядке должны сформировать чек в приложении «Мой налог» и выдать его заказчику.

В очередной раз об обязательном формировании чека при расчетах с клиентами ФНС напомнила в письме от 22.12.2020 № ЗГ-3-20/8488@.

Однако скоро налоговики обещают доработать приложение и предоставить самозанятым возможность формировать там еще и счет на оплату. Зачастую заказчики-юрлица без этого документа не хотят производить оплату, особенно, когда речь идет о предоплате.

Самозанятым приходится составлять этот документ с помощью подручных средств или знакомых бухгалтеров. Пока в сервисе «Мой налог» такой функции не предусмотрено.

Однако, сейчас для мобильного приложения «Мой налог» разрабатывается функционал по выставлению счетов на оплату товаров (работ, услуг). Об этом сообщает ФНС в письме от 22.12.2020 № ЗГ-3-20/8487@.

Местный бюджет

Еще одна доработка «Моего налога», о которой просят самозанятые — это возможность указания муниципального образования, входящего в состав субъекта РФ, на территории которого применяется.

Однако это предложение ФНС не поддержала, так как в данный момент для его воплощения нет правовых оснований. В письме № АБ-4-20/21027@ от 21.12.2020 сообщается, что указание муниципалитета не предусмотрено законом № 412-ФЗ.

Налог на профессиональный доход сейчас зачисляется в региональный бюджет и бюджет ФОМС. Это предусмотрено нормами Бюджетного кодекса. При этом региональные власти смогут распределить их и направить часть доходов в местные бюджеты.

Между тем напомню, что недавно аналогичную мысль о муниципалитетах озвучил Президент Владимир Путин.

Он дал поручение до 1 марта проработают вопрос возможности передачи в бюджеты муниципальных образований поступлений от НПД.

Так что возможно будут внесены поправки в Бюджетный кодекс, а в приложении «Мой налог» надо будет указывать не только регион, но и город (район).

Банковские счета

ЦБ выпустил письмо от 08.12.2020 № С59-5-ОТ/10318, в котором рекомендовал самозанятым оповещать банки, где у них открыт счет, о своем статусе.

Дело в том, что антиотмывочный закон 115-ФЗ разрешает банкам при обслуживании клиентов принимать обоснованные меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов.

Банку могут показаться подозрительными поступления на счет физлица. Во избежание недоразумений рекомендуется предупредить банк. Эти информацию кредитная организация внесен в анкету клиента и будет учитывать при контроле за операциями.

Напомню, ранее ЦБ в письме № ИН-06-59/46 от 15.05.2020 рекомендовал банкам при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в досье такого клиента, чтобы использовать ее по мере необходимости.