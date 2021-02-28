Минфин дал самозанятым разъяснения по поводу НПД за декабрь

Как и следовало ожидать, самозанятые, недоумевающие по поводу начисления налога за декабрь 2020 без учета нового антикризисного бонуса, стали направлять запросы в Минфин.

Недавно вышло письмо Минфина № 03-11-11/4231 от 26.01.2021, в котором раскрыта эта тема.

Напомню, с налогом за декабрь для самозанятых вышло недоразумение. Как выяснилось уже в этом году, многие бизнесмены неправильно поняли норму Федерального закона №422-ФЗ о льготном налогообложении во втором полугодии 2020 года.

Вкратце напомню суть этой «налоговой истории».

Летом 2020-го в закон о самозанятых №422-ФЗ внесли поправки о предоставлении дополнительного налогового вычета (налогового капитала). Размер этого вычета – 12 130 рублей. Мало того, что он суммировался с прежним вычетом размером в 10 000 рублей, эта общая сумма еще и уменьшала налог не частично, как раньше, а полностью.

Время действия вычета – с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Вот какая норма прописана в законе 422-ФЗ:

сумма налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года, уменьшается на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного частью 1 настоящей статьи, увеличенного на 12 130 рублей, без применения ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Многие самозанятые были уверены, их доход с июля по декабрь будет облагаться налогом по этим новым льготным правилам.

Однако уже в ноябре ФНС в приложении «Мой налог» оповестила НПДшников, что новый вычет сгорает 1 декабря, то есть на месяц раньше, чем рассчитывали люди.

Таким образом доход за декабрь 2020 облагается налогом по старым правилам ­– с частичным уменьшением за счет старого 10-тысчного вычета (недоиспользованной части вычета). Про новый вычет можно забыть. Если какая-то часть вычета и осталась, то она сгорела 1 декабря 2020 года.

Впрочем, некоторые самозанятые не придали значения этому ноябрьскому объявлению ФНС , а кто-то его вообще не видел. Для этой группы бизнесменов откровение наступило в январе 2021 года. Будучи уверенными в том, что налога за декабрь не будет, он увидели в «Моем налоге» сумму НПД, подлежащего уплате.

Удивленные НПДшники высказывали сомнения в правомерности такого начисления.

На самом деле, как я уже рассказывал ранее, ФНС права, и законность начисления налога за декабрь прямо следует из норм 422-ФЗ.

К сожалению, многие самозантые не правильно поняли эту норму, когда она была введена. Тогда, летом 2020-го, разъясняющих писем на этот счет не выходило.

И вот сейчас Минфин выпустил разъяснения (надо полагать, в ответ на многочисленные запросы самозанятых).

В вышеназванном письме № 03-11-11/4231 от 26.01.2021 сообщается, что самозанятые имели право на полное уменьшение суммы НПД, подлежащего уплате с 01.07.2020 по 31.12.2020, на сумму недоиспользованного 10-тысячного вычета, увеличенного на 12 130 руб.

В документе отмечается, что налоговым периодом по НПД признается календарный месяц. Вместе с тем уплата НПД осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, сумма НПД, подлежащая уплате в отношении доходов, полученных за декабрь 2020 года, не подлежит уменьшению на сумму нового налогового вычета по новым правилам.

Приведу пример.

Самозанятый зарегистрировался в августе 2020 года и его ежемесячный доход от юрлиц составляет 30 000 рублей.

С доходов с августа по ноябрь налог составил 9 000 (30 000 * 5 * 6 %). Налог платить не пришлось, так как на его погашение направлен новый вычет. К началу декабря у самозанятого остался целым его старый вычет размером в 10 000 рублей и часть нового вычета в размере 3 130 руб. (12 130 – 9 000).

Наступил декабрь. В этом месяце также получен доход в размере 30 000 рублей. Самозанятый рассчитывал, что налога вновь не будет.

Но это ожидание было основано на ошибочной трактовке закона. На самом деле налог за декабрь будет.

Его размер составит 1 200 руб. (30 000 * 4 %). При этом остаток нового бонуса в размере 3 130 руб. сгорел. На уменьшение налога за декабрь пошла часть старого вычета.

При этом уменьшить налог декабря до нуля не получится, так как новые правила полного уменьшения канули в небытие вместе со сгоревшим остатком нового вычета.