Самозанятые смогут получить льготные микрозаймы: в какой сумме, на какой срок, по какой ставке

Буквально на днях Президент посоветовал министру экономики Максиму Решетникову не затягивать с вопросом разработки мер по поддержке самозанятых, так как «это сектор, пострадавший от пандемии».

И вот сегодня днем на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Приказа Минэкономразвития, который устанавливает требования для регионов по поддержке малого бизнеса, в том числе самозанятых.

Государственные микрофинансовые организации в регионах будут заниматься кредитованием самозанятых.

Конкретно про самозанятых в документе сказано, что меры господдержки им применяются в течение срока проведения эксперимента по закону №422-ФЗ. Напомню, эксперимент по НПД продлится 10 лет с 1 января 2019 до 31 декабря 2028 года.

Государственные МФО

Регионы получат из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятия, направленного на обеспечение льготного доступа субъектов МСП, в том числе плательщиков НПД, к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций.

Только при наличии такой государственной МФО регион получит субсидию. Деньги придут, если МФО уже создана, или региональные власти дали обязательство создать ее в текущем году.

Государственная МФО должна соответствовать ряду требований.

Использовать госсредства она может исключительно для предоставления микрозаймов субъектам МСП и плательщикам НПД, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Государственная МФО должна вести раздельный учет (в том числе бухгалтерский) денег, полученных из бюджета, и заработанных в ходе предпринимательской деятельности.

Временно свободные бюджетные средства ГосМФО должна размещать на банковских депозитах отдельно от тех средств, полученных в результате предпринимательской деятельности. Причем при выборе банка для размещения средств должен проводиться открытый конкурс. Такой же конкурс будет при пролонгации вклада.

Доход, который ГосМФО получит от размещения госсредств в микрозаймы и от депозитов, она будет направлять на пополнение собственного капитала, на формирование резервов, на покрытие убытков от потерь по микрозаймам для МСП.

Предъявляются требования и к руководителю и главному бухгалтеру МФО. Они должны иметь высшее образование, стаж работы по профессии не менее 3 лет.

Сколько денег дадут и как надолго

Самозанятый максимально может получить заем в размере 1 млн. рублей на срок не более 3 лет.

Поясню, сумма микрозайма в 1 млн. рублей установлена для физических лиц Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.07.2010.

Что касается срока займа, то в проекте сделаны исключения при введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны или в отдельном регионе.

Если такой режим введут, то срок по действующим микрозаймам может быть увеличен и не должен превышать 5 лет. По новым микрозаймам максимальный срок составит 2 года.

Какой процент

В проекте оговаривается, что в зависимости от категории заемщиков, которым предоставляется микрозаем, применяется дифференцированный подход к определению процентной ставки за пользование микрозаймом.

Размер процентной ставки будет зависеть от наличия залога.

Если залог есть, то для самозанятого ставка по микрозайму составит не более ключевой ставки ЦБ (сейчас это 4,25 %).

При этом для самозанятых из моногородов ставка будет не более половины ключевой ставки (2,125 %).

Если залога нет, то для самозанятого ставка по микрозайму составит не более полуторакратного размера ключевой ставки ЦБ (6,375 %).

При этом для самозанятых из моногородов ставка будет не более ключевой ставки (4,25 %).

Требования к самозанятым

Чтобы претендовать на льготный заем, самозанятый не должен находиться в процедуре банкротства.

Кто в приоритете

В документе указано, в каких случаях будет приоритет в плане кредитования. Для самозанятых это следующие параметры:

1) Плательщик НПД – женщина; 2) Плательщик НПД осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта; 3) Плательщик НПД старше 45 лет и зарегистрировался менее 1 года назад (на момент обращения за кредитом); 4) Плательщик НПД является резидентом бизнес-инкубатора.

О других мерах поддержки самозанятых, прописанных в новом проекте МЭР, я расскажу позже.