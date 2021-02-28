Самозанятых станет еще больше

Сейчас в России уже 1,8 млн. самозанятых. В будущем их будет еще больше. По прогнозам, к 2024 году число самозанятых достигнет 2,5 млн человек.

С высоких трибун звучат призывы стимулировать население становиться самозанятыми, работать на себя.

Предложение Счетной палаты

Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, выступая недавно на «правительственном часе» в Совете Федерации, заявил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых показал свою состоятельность и теперь нужно задуматься о его скорейшем переводе на постоянную основу.

«Чем раньше люди поймут, что государство уже окончательно определилось и не экспериментирует, тем большее количество людей будет с большей охотой и активностью идти в этот режим. И мне кажется, что для бюджетов регионов это тоже будет существенным фактором», — заявил он.

Напомню, что сейчас НПД регулируется не Налоговым кодексом, а отдельным Федеральным законом № 422-ФЗ, так как пока этот спецрежим является экспериментальным. Основные условия этого эксперимента власти обещали зафиксировать на 10 лет. То есть в течение этого периода никаких неприятных сюрпризов для ставших плательщиками НПД произойти не должно.

Призывы из Госдумы

Недавно в Госдуме состоялось заседание «круглого стола» по теме самозанятости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на этом заседании, заявил, что «понятие „самозанятый“ должно стать для наших граждан привычным с самого детства».

Политик отметил, что «когда человек трудится на самого себя, он работает лучше и дольше, без праздников и выходных».

«Понятие „самозанятый“ должно быть у нас в крови, чтобы уже дети думали, чем они могут заняться, как заработать себе деньги. С детского сада, со школы нужно, чтобы ребёнок хотел не только учиться, но и ещё что-то делать, поэтому нам надо развивать любые формы самозанятости», ‒ заявил лидер ЛДПР.

По его мнению, вся страна должна быть фактически обложена сетью самозанятых. «И самозанятого не уволишь, он на себя работает, вот в этом плюс, его деятельность — гарантия его трудовых доходов, его жизнь», ‒ констатировал Жириновский.

Он отметил, что самозанятые будут производить российские товары:

«Нам нужен русский товар, русские ботинки, русские валенки, русские толстовки. А везде иностранщина. А что, русские не могут стать купцами, рестораторами, не могут пирожки и пельмени делать?»

Поправки в закон о занятости

Безработным помогут стать самозанятыми. Государство окажет финансовую поддержку людям, потерявшим работу, для организации своего дела.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ряд поправок в Закон «О занятости населения».

Власти будут содействовать началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан.

Для этого безработным будут оказывать единовременную финансовую помощь при их регистрации в качестве юрлица, ИП или постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД.

Аналогичная норма и сейчас есть в законе о занятости, но там пока говорится только про регистрацию юрлица или ИП. Теперь в законе пропишут поддержку тем, кто решит самостоятельно обеспечить себя работой, став самозанятым.

Порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи безработным, перешедшим в разряд плательщиков НПД, будут определять региональные власти.