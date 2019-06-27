Нюансы «путинских выплат» на детей 2019 (часть 1)

Новые выплаты на рождение первого и второго ребенка — дело, безусловно, благое. Однако механизм получения денег достаточно сложен для тех, кому они предназначены. Попробуем сориентировать молодых родителей в потоке общей информации. Выделим несколько практических вопросов и дадим на них ответы.

Кому не положены президентские выплаты?

Для начала нужно понять, а можете ли вы вообще претендовать на выплаты. Кого обошли законодатели, придумывая эту меру поддержки?

Рекомендация: прежде чем начинать сбор документов на путинские выплаты, позвоните в свой собес и обрисуйте специалистам вашу ситуацию. Они предупредят вас, если обращаться за выплатами заранее не имеет смысла.

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В следующий раз рассмотрим, как посчитать доход на члена семьи для президентской выплаты. Следите за нашими публикациями, подписывайтесь на блог!

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