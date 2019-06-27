Нюансы «путинских выплат» на детей 2019 (часть 2)

Продолжаем изучать вопрос получения президентских выплат на первого и второго ребенка. В части 1 мы рассказали, что выплата не положена тем, у кого среднемесячный доход на члена семьи превышает 1,5 прожиточных минимума. Рассмотрим сначала, какие доходы вообще следует брать в расчет?

Какие доходы учитываются при получении президентского пособия на детей?

Большинство тех, кто разъясняет вопросы получения выплат, настаивают на том, что учесть надо любые доходы. И чтобы все доходы были заявлены и подтверждены. Люди тратят время и силы на получение подтверждений.

Помним:

1) Сроки обращения за выплатами лимитированы (об этом еще поговорим подробнее)

2) Получите вы выплаты или нет зависит как раз от суммы заявленного вами дохода. Если она больше, чем нужно – выплату не дадут.

Поэтому, прежде, чем бегать по инстанциям за подтверждением, задайтесь вопросом - а надо ли? Вот несколько подсказок:

Надо запасаться справками, если ваш доход прошел «официально» - был трудовой договор или договор на выполнение работ (например, со службой такси), было зарегистрировано ИП или самозанятость, доходы перечислялись на ваши банковские карты/счета и тому подобное. То есть, если их, при желании, можно отследить. Только нужно это скорее для того, чтобы те, кто назначает пособия, видели, что вас доход не больше указанного вами в заявлении. То есть – не превышает по факту лимит.

Не стоит ломать голову над подтверждением, если доходы носили разовый характер и «сделки заключались в устной форме». Например, вы продали на местном рынке пару раз ягоды с дачного участка и получили расчет наличными. Или подвезли куда-то соседа и он вам дал «на бензин». Никто об этом не узнает, если вы сами не заявите. И вопросов не зададут. А вот если заявите – во-первых, этого может хватить, чтобы превысить лимит в 1,5 прожиточных минимума; во-вторых, вам придется декларировать этот доход в ФНС, чтобы предоставить подтверждение.

Кроме "зарплатных" и предпринимательских доходов, в расчет также включаются другие выплаты, связанные с детьми. Например, декретные, выплаты за постановку на учет по беременности, алименты и тому подобное. Чтобы не вспоминать самостоятельно - попросите справку у того, кто вам эти деньги выплачивал. Эта же справка будет служить подтверждением данных доходов.

Помните, что, несмотря на то, что выплаты по общему правилу назначаются матери, при расчете дохода семьи учитываются доходы обоих родителей. Не принимать в расчет можно только собственные доходы взрослых детей, достигших совершеннолетия.

В следующей части разберем на примере методику расчета дохода и сравнение с лимитом для путинского пособия.

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