Нюансы «путинских выплат» на детей 2019 (часть 4)

После теории (смотрим здесь и здесь), и практики (смотрим здесь) еще несколько важных вещей.

Что нужно сделать прежде, чем обращаться за президентскими выплатами, особенно на второго ребенка.

Подводные камни обращения за путинскими выплатами

Предупреждение 1: Выплаты на второго ребенка идут за счет средств материнского капитала

Первого ребенка профинансирует бюджет РФ (на это выделены средства). А вот выплаты на второго будет выделять Пенсионный фонд за счет материнского капитала. Фактически, они будут «съедать» материнский капитал.

Поэтому, подавая на путинские выплаты на второго ребенка, задумайтесь – возможно, в ваши планы входит иное расходование средств материнского капитала? Например, на оплату нового жилья или ипотеки? Если подпишетесь на выплаты – потом уже будет невозможно переиграть.

Особенно внимательными следует быть тем, у кого появилась двойня. Малыши все равно будут разделены на первого и второго (по времени рождения или на усмотрение регистраторов). Президентская выплата на первого пойдет из федерального бюджета, а на второго «автоматом» из маткапитала. Что же делать, если у вас другие планы на материнский капитал? Точного ответа в законах пока нет.

Чиновники рекомендуют , при подаче документов на выплаты при рождении двойни, официально отказываться от выплат на второго ребенка, если семья хочет иначе потратить материнский капитал.

Предупреждение 2: Ограниченные сроки, в которые можно обратиться за выплатой

Если вы узнали о выплатах за некоторое время до того, как вашему ребенку исполнилось 6 месяцев и успели подать на президентское пособие – вам крупно повезло. Потому что только в этом случае выплаты будут идти, начиная с даты рождения ребенка.

Если срок 6 месяцев с даты рождения малыша пропущен (не важно, по каким причинам) – выплаты будут назначены только с даты подачи заявления (с пакетом документов).

Ну, а сами выплаты длятся до 1,5 лет ребенка. То есть, родившим в первой половине 2018 уже скоро не будет смысла суетиться со сбором документов.

Предупреждение 3: Родителям, воспитывающим ребенка в одиночку, сложнее

Родителю, который один растит ребенка (детей), на которых просит пособие, придется дополнительно подтверждать свое «одиночество» в этом вопросе.

Помните, что с точки зрения законов, одиноким родитель признается, если:

не установлен второй родитель (то есть, если есть мама, но не известен папа);

мама на момент рождения не в браке или родила по истечении 300 дней после официального расторжения брака (опять только для женщин определение);

второй родитель умер или пропал без вести (нужно документально подтверждать);

второй родитель лишен родительских прав (нужно документально подтверждать);

ребенок усыновлен одним усыновителем.

Если в свидетельстве о рождении ребенка вписан второй родитель и ничего из перечисленного подтвердить нельзя, хотя по факту второй родитель с ребенком не живет и его не обеспечивает – с получением пособия возникнут проблемы.

В качестве дополнительных документов при назначении выплат одинокому родителю могут спросить:

Справку о составе семьи и/или выписку из домовой книги. При этом важно, чтобы дети проживали официально вместе с тем родителем, который обращается за пособием;

Документы о доходах детей и на детей: алименты, компенсационные выплаты, социальные выплаты (например, пенсия ребенка-инвалида), стипендии (например, первый ребенок учится и получает стипендию, а выплата оформляется на второго). Все эти доходы будут учтены для определения дохода семьи, чтобы сравнивать с 1,5 прожиточными минимумами в регионе

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