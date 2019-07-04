Соцсети как доказательство в суде по трудовому спору

Растущая роль соцсетей в нашей жизни привела к тому, что данные из них все чаще пытаются использовать стороны в судебных спорах, в том числе трудовых. Когда это срабатывает, а когда нет?

Дело № 1. Фотки, похожие на отпускные, это еще не доказательство отпуска

Бухгалтер уволилась из компании, в которой у нее накопились неотгулянные отпуска. Однако компенсацию за них ей в полном объеме не выплатили. За разницей бухгалтер отправилась в суд.

Бывший работодатель в суде заявил, что работница на самом деле бывала в отпуске. Просто отпуска не оформлялись, поэтому и нет документов об этом. В качестве доказательства для судей работодатель предъявил фотографии из аккаунта бывшего бухгалтера в соцсетях. И сообщил суду, что на этих фото бывшая работница явно где-то отдыхает.

Судьи не сочли фотографии с соцсетях доказательством того, что работница отгуляла отпуск. Компенсацию за неиспользованный отпуск постановили взыскать с работодателя в пользу бывшей работницы.

(по материалам Апелляционного определения Московского городского суда от 28.02.2019 № 33-9276/2019)

Дело № 2. Деловая переписка в соцсетях – доказательство трудовых отношений

Работник отработал в компании около 3 месяцев. За это время с ним не заключили письменный трудовой договор и задолжали деньги за проделанную работу. Работник отправился в суд.

В качестве доказательств факта своей работы работник предъявил суду деловую переписку с руководством компании в соцсети.

Судьи признали, что в данном случае деловая переписка в соцсети является доказательством трудовых отношений между работником и работодателем. Факт наличия трудовых отношений был судом установлен. Задолженность по зарплате и 5 000 руб. морального ущерба были взысканы с работодателя.

(по материалам Апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда от 03.04.2019 № 33-7054/2019)

Дело № 3. Общение в группе работников в соцсети – доказательство трудоустройства

Женщина устроилась в небольшую сеть магазинов продавцом. После отработки «испытательного» срока без договора, работодатель так и не предложил ей заключить трудовой договор и не заплатил оговоренную зарплату. При этом работница регистрировалась в группе работников этого работодателя в соцсети. И обсуждала там рабочие вопросы.

Одобренную работодателем регистрацию в группе и переписку с коллегами в ней женщина предъявила в суде как доказательство трудовых отношений с работодателем.

Судьи пришли к выводу, что трудовые отношения были и требования работницы к работодателю удовлетворили.

(по материалам Апелляционного определения Липецкого областного суда от 05.12.2018 № 33-4303/2018.)

Выводы:

Материалы из соцсетей (например, рабочая переписка) могут служить доказательством в суде, если подтверждают факт трудовых отношений между работником и работодателем. А вот фото, пусть и «похожие на отпускные», доказать факт нахождения работника в отпуске (или отсутствия на рабочем месте) не помогут. Для этого требуются правильно оформленные работодателем документы.

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