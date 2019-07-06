Вредные советы работодателю по увольнению работников (часть 1)

Текущая ситуация на рынке труда совпадает с общим экономическим трендом «Денег нет!!!». И каждый выплывает всеми возможными способами. А первое, что приходит на ум бизнесменам при снижении доходов, — сократить расходы, важной статьей которых являются расходы на персонал...

Как бы сэкономить на увольнении?

Официальное увольнение работников — процесс сам по себе довольно затратный. Например, если это сокращение — нужно оплачивать все положенные по закону компенсации. Вот и думают работодатели, как бы и зарплат поменьше платить, и на увольнениях не потерять.

Наши вредные советы (в духе Григория Остера) предназначены как раз для таких озадаченных работодателей. Впрочем, думается, что и увольняемые работники смогут извлечь из них некоторую пользу.

Вредный совет 1: «дожимайте» работников, чтобы они ушли по собственному желанию

Варианты действий: не платите вовремя зарплату, не оплачивайте переработки, не давайте премий и бонусов (особенно, если они прописаны в трудовых договорах и локальной нормативке), отправляйте в неоплачиваемые отпуска по надуманным причинам. Можете выдумать что-то свое в том же роде — включите фантазию!

ВАЖНО! Заранее убедитесь, что ваши работники — философы: воспримут ситуацию как повод погрузиться в самопознание и духовное развитие. Например, освоить древнюю практику питания энергией Солнца.

Потому что в противном случае они пойдут жаловаться и судиться. А компенсации, которые присудит суд, и штрафы, которые вам предъявят органы госконтроля, могут превысить «экономию» на недоплаченной зарплате.

А уж если будет доказано, что вы не платили деньги, чтобы заставить человека уволиться, к вам проявит интерес и Прокуратура — на предмет привлечения к ответственности по ст. 145.1 УК РФ: невыплата зарплаты с корыстной или иной личной заинтересованностью руководства.

Вредный совет 2: составьте длинный и креативный список дисциплинарных нарушений

Например, возведите в ранг серьезной провинности отсутствие на рабочем месте более 5 минут. На первый раз — выговор, на второй — увольнение.

Боритесь за здоровый образ жизни ваших работников: никаких перерывов на кофе (вредно), печенюшки или бутеры (еще вреднее), перекуры (вообще караул)!

Ну и, разумеется, никаких чашек и тарелок на рабочем месте! А если кто-то спрятался с ними в углу коридора на 10 минут — см. пункт про отсутствие на рабочем месте.

ВАЖНО! Отдельным пунктом внутренних правил запретите работникам читать Трудовой кодекс и сайты вроде Блога Кадровика.

Потому что там они смогут обнаружить то, что им знать совершенно нежелательно: например, что работникам положены по закону перерывы в течение рабочей смены. Или что согласно ст. 192 ТК РФ должен соблюдаться баланс между тяжестью нарушения и серьезностью наказания. А если такой баланс не соблюдался — суд будет на стороне работника.

Это значит, что после увольнения работника за чашку кофе, выпитую в неположенном месте, суд, скорее всего, восстановит его в правах. Со всеми вытекающими — вроде оплаты среднего заработка за все время, пока длилось судебное разбирательство. А главное — вам снова придется его как-то увольнять (если уж никак без этого).

Вредный совет 3: переводите работников на иные формы отношений, за рамками трудового договора

Из классики: предложите работнику уволиться по собственному желанию и взамен заключите с ним договор ГПХ на недолгий срок и на сдельной оплате. Как вариант — заставьте работника открыть ИП и заключите договор с ИП на новых, комфортных для себя, условиях.

Из последних модных веяний: превратите работников в самозанятых. Российская Ассоциация частных агенств занятости (АЧАЗ) на днях опубликовала в СМИ предупреждение о том, что эта «хитрость» работодателей начинает приобретать серьезный размах. Что не удивительно: и иметь, и расторгнуть договор с самозанятым гораздо проще и дешевле, чем с «классическим» работником.

ВАЖНО! Помимо органов госконтроля за соблюдением трудового законодательства, подобными тонкими ходами очень интересуется ФНС. Подозрительным налоговикам тут видится уход от уплаты НДФЛ и страховых взносов, которые вы должны были бы заплатить с обычной зарплаты.

Поэтому действовать вам придется так, чтобы никто из переводимых «на договор» работников не затаил на вас обиду. И не догадался настучать и в трудовую инспекцию, и в ФНС.

Продолжение следует...

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